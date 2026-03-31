/NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI PAR L'INTERMÉDIAIRE D'AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES/

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement (le « placement ») de billets non garantis de premier rang à taux fixe d'un capital total de 750 millions de dollars à émettre en deux séries, soit des billets non garantis de premier rang à 3,940 % d'un capital total de 375 millions de dollars échéant le 25 juillet 2031 (les « billets de 2031 ») et des billets non garantis de premier rang à 4,576 % d'un capital total de 375 millions de dollars échéant le 2 avril 2036 (les « billets de 2036 » et, avec les billets de 2031, les « billets »).

Les billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte constitué de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de Banque Nationale Marchés des Capitaux et de Scotia Capitaux Inc., à titre de coteneurs de livres, ainsi que de Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Merrill Lynch Canada Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 2 avril 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Les billets de 2031 seront émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 375 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 3,940 % par année, payable semestriellement jusqu'à l'échéance les 25 juillet et 25 janvier de chaque année à compter du 25 juillet 2026. Les billets de 2036 seront également émis à leur valeur nominale pour un produit brut total de 375 millions de dollars et porteront intérêt au taux fixe de 4,576 % par année, payable semestriellement jusqu'à l'échéance les 2 avril et 2 octobre de chaque année à compter du 2 octobre 2026.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net du placement pour rembourser les billets non garantis de premier rang au taux fixe de 1,871 % échéant le 8 juillet 2026 en circulation de la Société d'un capital total de 375 millions de dollars qui seront remboursés intégralement à l'échéance, pour financer les initiatives d'investissement et pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les billets seront des obligations non garanties directes de Dollarama, et ils occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Dollarama. Les billets se sont vu attribuer une note provisoire de BBB (élevé), avec une tendance stable, par DBRS Limited, et ils sont offerts au Canada dans le cadre d'un placement privé conformément à une dispense des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les billets n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de billets au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les billets n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans avoir été inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des billets ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse concernant le calendrier et la réalisation du placement, l'emploi prévu du produit net du placement ainsi que tout autre événement ou changement futur constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment, les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 1er février 2026, ainsi que dans les autres documents d'information continue de la Société, disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur nous; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet du placement et d'autres événements futurs, et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. La clôture du placement est assujettie à la conjoncture générale du marché et à d'autres conditions, et rien ne garantit que le placement sera réalisé ou que les modalités de ce placement ne seront pas modifiées.

Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés en date du 31 mars 2026, et la Société n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploitait plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.dollarama.com/.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]