MONTRÉAL, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) dévoilera, le mardi 24 mars 2026 à 7h00 (HE), les résultats financiers de son quatrième trimestre et de l'exercice clos le 1er février 2026.

La direction tiendra une téléconférence le jour même afin de discuter des résultats. Les analystes financiers sont invités à utiliser le lien d'appel indiqué ci‑dessous pour participer à la téléconférence et pour poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de la

téléconférence Le mardi 24 mars 2026 à 10h30 (HE) Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/2sr8m8w8 La webdiffusion sera disponible en rediffusion jusqu'au 23 mars 2027 dans la

section « Relations avec les investisseurs - Événements - Archives » du site Web de Dollarama. Numéro à composer (pour les analystes financiers seulement) : Veuillez cliquer sur le lien d'appel suivant et remplir le

formulaire d'inscription en ligne https://register-conf.media-server.com/register/BI0121106ef9614a2f959c861b7d563e1e Suivant votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer ainsi qu'un code NIP unique pour rejoindre l'appel.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]