MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») tiendra son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le jeudi 11 juin 2026 à compter de 9h00 (HE).

Dollarama dévoilera également le même jour à 7h00 (HE) les résultats financiers de son premier trimestre de l'exercice 2027, qui couvre la période du 2 février 2026 au 3 mai 2026. La direction tiendra une téléconférence après la tenue de l'assemblée afin de discuter des résultats. Les analystes financiers sont invités à composer le numéro d'appel indiqué ci-dessous pour poser leurs questions. Les autres parties intéressées pourront participer à la téléconférence à titre d'auditeurs seulement en utilisant la webdiffusion en direct qui sera disponible sur le site Web de Dollarama.

Détails de l'assemblée Le jeudi 11 juin 2026 à 9h00 (HE) Lieu : Hôtel Ruby Foo's, 7655, boulevard Décarie, Montréal, Québec La webdiffusion sera disponible en rediffusion après l'assemblée jusqu'au 10 juin 2027 dans la section « Relations avec les investisseurs - Événements » du site Web de Dollarama.



Détails de la

téléconférence

sur les résultats

du premier trimestre Le jeudi 11 juin 2026 à 11h00 (HE) Lien vers la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/gwecbw8n La webdiffusion sera disponible en rediffusion jusqu'au 10 juin 2027 dans la section « Relations avec les investisseurs - Événements » du site Web de Dollarama.

Numéro à composer (pour les analystes financiers seulement) : Veuillez cliquer sur le lien d'appel suivant et remplir le formulaire d'inscription en ligne https://register-conf.media-server.com/register/BI8abdb1189e804f0c8eda57ea59d2525f

Suivant votre inscription, vous recevrez par courriel le numéro à composer ainsi qu'un code NIP unique pour rejoindre l'appel.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondé en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada, (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements: Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]