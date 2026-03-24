Les prévisions pour l'exercice 2026 ont été réalisées ou surpassées pour l'ensemble des indicateurs.

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 1er février 2026 (l'« exercice 2026 ») et a publié ses prévisions pour l'exercice qui sera clos le 31 janvier 2027 (l'« exercice 2027 »). Se reporter à la rubrique intitulée « Principales informations financières par secteur » à la page 10 du présent communiqué de presse pour plus d'informations sur les secteurs à présenter de la Société.

Faits saillants du quatrième trimestre de l'exercice 2026 comparativement au quatrième trimestre de l'exercice 2025 (13 semaines comparativement à 14 semaines)

Les ventes ont augmenté de 11,7 % pour s'établir à 2 101,3 M$, comparativement à 1 881,3 M$;

Au Canada, les ventes des magasins comparables 1 ) , calculées sur 13 semaines, ont augmenté de 1,5 % (ou 3,5 % excluant l'incidence du décalage de calendrier), comparativement à la croissance de 4,9 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent;

, calculées sur 13 semaines, ont augmenté de 1,5 % (ou 3,5 % excluant l'incidence du décalage de calendrier), comparativement à la croissance de 4,9 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent; Le BAIIA 1) s'est accru de 6,2 % pour s'établir à 711,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 33,9 %, comparativement à 35,6 %;

s'est accru de 6,2 % pour s'établir à 711,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,9 %, comparativement à 35,6 %; Le résultat d'exploitation a augmenté de 4,7 % et s'est chiffré à 584,4 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 27,8 %, comparativement à 29,7 %;

de 27,8 %, comparativement à 29,7 %; Le résultat net a augmenté de 0,4 % pour s'établir à 392,5 M$, ce qui reflète une augmentation de 2,1 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'établit à 1,43 $, alors qu'il était de 1,40 $;

Un nombre net de 7 nouveaux magasins ont été ouverts au Canada, comparativement à un nombre net de 15 nouveaux magasins pour la période correspondante de l'exercice précédent et un nombre net de 1 nouveau magasin a été ouvert en Australie sous l'enseigne The Reject Shop (l'« enseigne TRS »);

888 309 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour une contrepartie de 174,8 M$.

Faits saillants de l'exercice 2026 comparativement à l'exercice 2025 (52 semaines comparativement à 53 semaines)

Les ventes ont augmenté de 13,1 % pour s'établir à 7 255,8 M$, comparativement à 6 413,1 M$;

Au Canada, les ventes des magasins comparables, calculées sur 52 semaines, ont augmenté de 4,2 %, comparativement à la croissance de 4,6 % enregistrée à l'exercice précédent;

Le BAIIA s'est accru de 13,5 % pour s'établir à 2 408,2 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,2 %, comparativement à 33,1 %;

Le résultat d'exploitation a augmenté de 13,3 % et s'est chiffré à 1 937,9 M$, ce qui représente une marge d'exploitation de 26,7 %, inchangée par rapport à l'exercice 2025;

Le résultat net a augmenté de 12,1 % pour s'établir à 1 309,4 M$, ce qui reflète une augmentation de 13,7 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'établit à 4,73 $, alors qu'il était de 4,16 $;

Un profit latent de 10,4 M$ a été dégagé au premier trimestre de l'exercice 2026 sur le dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, ce qui a eu une incidence positive d'environ 20 points de base sur la marge du BAIIA et de 0,03 $ sur le résultat net dilué par action ordinaire;

Un nombre net de 75 nouveaux magasins ont été ouverts au Canada, comparativement à un nombre net de 65 nouveaux magasins pour la période correspondante de l'exercice précédent et un nombre net de 7 nouveaux magasins ont été ouverts en Australie sous l'enseigne TRS depuis la réalisation de la transaction visant TRS;

4 426 267 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour une contrepartie de 834,2 M$.

___________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

« Nous avons réalisé ou surpassé nos prévisions pour l'exercice 2026 pour l'ensemble des indicateurs, malgré des conditions météorologiques défavorables au quatrième trimestre, qui ont eu une incidence négative sur l'achalandage des magasins pendant les périodes de pointe des ventes. Sur l'ensemble de l'exercice, notre valeur attrayante a continué à trouver écho auprès des Canadiens, puisque nous avons réussi à atteindre de nouveaux clients grâce à l'ouverture d'un nombre net exceptionnel de 75 nouveaux magasins », a déclaré M. Neil Rossy, président et chef de la direction.

« L'exercice 2026 a également marqué un jalon important de notre expansion à l'international. En effet, Dollarcity a débuté dans son cinquième marché d'exploitation, le Mexique, et nous avons fait l'acquisition d'un réseau national de détaillants à rabais en Australie. Au cours de l'exercice 2027, nous continuerons de miser sur une croissance rentable et disciplinée dans notre marché principal au Canada, tout en réalisant nos priorités sur l'ensemble de nos plateformes de croissance complémentaires. Avec ces plans, nous visons à offrir une valeur imbattable à nos clients sur tous les marchés où nous exerçons nos activités et à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires », a conclu M. Rossy.

Résultats financiers du quatrième trimestre de l'exercice 2026

Les ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, qui comptait 13 semaines, ont augmenté de 11,7 % pour s'établir à 2 101,3 M$, alors qu'elles étaient de 1 881,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, qui comptait 14 semaines. Cette augmentation est attribuable à un apport aux ventes de 243,0 M$ provenant des 402 magasins en Australie, à l'accroissement du nombre total de magasins au Canada au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 616 magasins au 2 février 2025 à 1 691 magasins au 1er février 2026, et à la hausse des ventes des magasins comparables au Canada, en partie effacée par l'incidence de la 53e semaine du quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Les ventes des magasins comparables au Canada pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 1,5 %, ce qui rend compte de la baisse de 1,6 % du nombre de transactions et de la hausse de 3,1 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables au Canada de 4,9 % enregistrée pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, calculées sur 13 semaines. La croissance des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la demande de produits saisonniers, contrebalancée par l'incidence du décalage du calendrier et par les conditions météorologiques défavorables, qui ont nui à l'achalandage dans nos magasins durant des semaines qui, historiquement, engendrent de fortes ventes. Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2026, à des fins de comparaison, le décalage du calendrier s'est traduit par la perte d'une semaine au début de la période, soit la période avant les Fêtes, qui, historiquement, génère de fortes ventes, et par l'ajout d'une semaine à la fin de janvier, période qui, historiquement, engendre de faibles ventes. Le quatrième trimestre de l'exercice 2026 comprenait également quatre jours de magasinage avant l'Halloween de moins qu'au quatrième trimestre de l'exercice 2025. En excluant l'incidence du décalage de calendrier, les ventes des magasins comparables auraient augmenté de 3,5 %, ce qui aurait compris une augmentation de 0,5 % du nombre de transactions.

La marge brute1) s'est établie à 45,5 % des ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 46,8 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. L'écart s'explique principalement par une marge brute inférieure en Australie, ce qui représente une incidence négative de 110 points de base.

_____________________________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Les frais généraux, frais d'administration et charges d'exploitation (« frais généraux ») ont représenté 15,4 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 14,7 % des ventes pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. Cette hausse s'explique essentiellement par l'augmentation des frais généraux engagés en Australie, ce qui représente une incidence négative de 90 points de base, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des économies d'échelle au Canada.

Le BAIIA s'est établi à 711,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,9 %, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 670,1 M$, ou une marge du BAIIA de 35,6 %, pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025. La marge du BAIIA pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026 a été touchée négativement par l'incidence de 240 points de base du secteur australien, ce qui représente 37,1 M$.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de Central American Retail Sourcing, Inc. (« CARS ») et de 80,05 % du résultat net d'Inversiones Comerciales Mexicanas S.A. (« ICM », et, collectivement avec CARS et leurs filiales respectives, « Dollarcity ») s'est établie à 70,5 M$ pour la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, contre 58,0 M$ pour la quote-part de CARS de 60,1 % revenant à la Société pour la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, ce qui représente une croissance de 21,6 % d'un exercice à l'autre. La solide performance de Dollarcity pour le quatrième trimestre est surtout attribuable à la hausse de 28,3 % des ventes, en raison essentiellement de l'accroissement des ventes des magasins comparables et du nombre total de magasins, qui est passé de 632 au 31 décembre 2024 à 732 au 31 décembre 2025. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par la légère baisse de la marge brute et par la hausse des frais généraux en pourcentage des ventes découlant de l'expansion en cours des activités au Mexique. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence. Se reporter à la rubrique intitulée « Dollarcity ».

Les coûts de financement nets ont augmenté de 3,2 M$, passant de à 44,7 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 à 47,9 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026. La légère augmentation reflète principalement la hausse du niveau d'endettement moyen par suite de l'émission des billets à taux fixe à 3,850 % (définis ci-après) au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026 et l'incidence de 2,9 M$ du secteur australien.

Le résultat net a augmenté de 0,4 % pour s'établir à 392,5 M$, alors qu'il s'est établi à 391,0 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, ce qui reflète une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 2,1 %, qui s'est établi à 1,43 $ par action ordinaire après dilution pour le quatrième trimestre de l'exercice 2026, compte tenu de l'incidence positive de 0,03 $ par action ordinaire après dilution du secteur australien.

Résultats financiers de l'exercice 2026

Les ventes pour l'exercice 2026 ont augmenté de 13,1 % pour s'établir à 7 255,8 M$, alors qu'elles étaient de 6 413,1 M$ pour l'exercice 2025. Cette augmentation est attribuable à un apport aux ventes de 454,8 M$ provenant des 402 magasins en Australie pour la période allant du 22 juillet 2025 au 1er février 2026, à l'accroissement du nombre total de magasins au Canada au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 616 magasins au 2 février 2025 à 1 691 magasins au 1er février 2026, et à la hausse des ventes des magasins comparables au Canada, en partie effacée par l'incidence de la 53e semaine du quatrième trimestre de l'exercice 2025.

Les ventes des magasins comparables au Canada pour l'exercice 2026 ont augmenté de 4,2 %, ce qui reflète la hausse de 2,4 % du nombre de transactions et la hausse de 1,7 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables de 4,6 % enregistrée pour l'exercice 2025, calculées sur 52 semaines. L'accroissement des ventes des magasins comparables pour l'exercice 2026 découle essentiellement de la demande soutenue pour des produits de consommation courante et de la bonne performance de nos offres saisonnières, ce qui a été en partie contrebalancé par les conditions météorologiques défavorables qui ont nui à l'achalandage dans nos magasins durant des semaines qui, historiquement, engendrent de fortes ventes au quatrième trimestre de l'exercice 2026.

La marge brute s'est établie à 3 268,7 M$, ou 45,0 % des ventes pour l'exercice 2026, comparativement à 2 893,7 M$, ou 45,1 % des ventes pour l'exercice 2025. La légère diminution de la marge brute en pourcentage des ventes s'explique principalement par la marge brute inférieure en Australie, ce qui représente une incidence négative de 60 points de base, en partie effacée par le recul des frais de logistique au Canada.

Les frais généraux pour l'exercice 2026 ont représenté 15,1 % des ventes, comparativement à 14,5 % des ventes pour l'exercice 2025. Cette variation s'explique essentiellement par la hausse des frais généraux engagés en Australie, ce qui a eu un effet négatif de 70 points de base sur les frais généraux en pourcentage des ventes, partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des économies d'échelle au Canada.

Le BAIIA s'est établi à 2 408,2 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 33,2 % des ventes, pour l'exercice 2026, comparativement à 2 121,8 M$, ou à une marge du BAIIA de 33,1 % des ventes, pour l'exercice 2026. La marge du BAIIA pour l'exercice 2026 a été négativement touchée par l'incidence de 140 points de base du secteur australien, ce qui a représenté 58,4 M$. Le BAIIA pour l'exercice 2026 comprenait également un profit latent de 10,4 M$ sur le dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence au premier trimestre de l'exercice 2026, ce qui reflète l'ajustement de la juste valeur de l'option d'achat d'une participation additionnelle de 9,89 % dans CARS et d'une participation proportionnelle correspondante de 4,945 % dans ICM (l'« option d'achat »). Compte non tenu de l'incidence du profit latent sur le dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, le BAIIA et la marge du BAIIA pour l'exercice 2026 se seraient établis à 2 397,8 M$ et à 33,0 %, respectivement.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de CARS et de 80,05 % du résultat net d'ICM s'est établie à 191,5 M$ pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, contre 129,9 M$ pour la quote-part de 50,1 % revenant à la Société du résultat net de CARS pour la période allant du 1er janvier 2024 au 10 juin 2024 et la quote-part de 60,1 % pour la période allant du 11 juin 2024 au 31 décembre 2024. Cette augmentation de 47,4 % s'explique principalement par la performance opérationnelle solide et continue de Dollarcity au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2025, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et par l'acquisition d'une participation additionnelle de 10,0 % dans CARS le 11 juin 2024. La solide performance de Dollarcity au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2025 est surtout attribuable à la hausse de 20,2 % des ventes découlant de l'accroissement du nombre total de magasins, qui est passé de 632 au 31 décembre 2024 à 732 au 31 décembre 2025, et à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de transport de marchandises entrantes et des frais de logistique. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par la légère hausse des frais généraux en pourcentage des ventes résultant des coûts liés aux projets d'expansion de Dollarcity au Mexique. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence. Se reporter à la rubrique intitulée « Dollarcity ».

Les coûts de financement nets ont augmenté de 20,2 M$, passant de 163,8 M$ pour l'exercice 2025 à 184,0 M$ pour l'exercice 2026. L'augmentation reflète principalement la hausse du niveau d'endettement moyen par suite de l'émission des billets à taux fixe à 3,850 %, l'accroissement des charges d'intérêts sur les obligations locatives pour le secteur canadien et l'incidence de 6,1 M$ du secteur australien.

Le résultat net a augmenté de 12,1 % pour s'établir à 1 309,4 M$, alors qu'il s'est établi à 1 168,5 M$ pour l'exercice 2025, ce qui reflète une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 13,7 %, qui s'est établi à 4,73 $ par action ordinaire après dilution pour l'exercice 2026. Le secteur australien n'a eu aucune incidence sur le résultat net dilué par action ordinaire.

Dollarama Australia

Mise à jour sur la transformation

Depuis l'acquisition de The Reject Shop Limited (qui opère dorénavant sous le nom légal Dollarama Australia Pty Limited, « Dollarama Australia ») le 21 juillet 2025 (la « transaction visant TRS »), la Société a rénové quatre magasins et a ouvert un nombre net de sept nouveaux magasins, ce qui a établi le nombre total de magasins en Australie à 402 à la clôture de l'exercice, comparativement à 395 magasins à la réalisation de la transaction visant TRS. Les nouveaux magasins et les magasins rénovés ont été conçus selon l'aménagement et l'équipement de rayonnages des magasins Dollarama, mais continueront d'être exploités sous l'ancienne enseigne jusqu'à ce que l'assortiment d'articles en magasin reflète la proposition de valeur de Dollarama.

Dollarcity

Dividende et apport de capital au Mexique

Le 5 février 2026, après la clôture de la période, le conseil d'administration de CARS a approuvé un dividende en trésorerie totalisant 125,0 M$ US. La quote-part revenant à Dollarama correspond à 75,1 M$ US (102,2 M$), ce qui reflète sa participation de 60,1 % dans CARS, et devrait être reçue au premier trimestre de l'exercice 2027. Le dividende a été en partie utilisé afin de fournir un troisième apport de capital de 38,0 M$ US (51,7 M$) à ICM pour ses projets d'expansion au Mexique, qui reflète la participation de 80,05 % de la Société dans ICM.

Croissance du réseau de magasins

Au cours de son quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025, Dollarcity a ouvert un nombre net de 49 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 44 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, Dollarcity a ouvert un nombre net de 100 nouveaux magasins, soit le même nombre que pour l'exercice précédent. Au 31 décembre 2025, Dollarcity comptait un total de 732 magasins, dont 415 situés en Colombie, 116 au Guatemala, 105 au Pérou, 85 au Salvador et 11 au Mexique. Cela se compare à un total de 632 magasins au 31 décembre 2024.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités et dividende

Le 3 juillet 2025, la Société a annoncé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et l'obtention de l'approbation de la Bourse de Toronto pour racheter jusqu'à 13 865 588 actions ordinaires, soit 5,0 % des actions ordinaires émises et en circulation de la Société au 30 juin 2025, au cours de la période de 12 mois allant du 7 juillet 2025 au 6 juillet 2026 (l'« offre de rachat de 2025‑2026 »).

Au cours de l'exercice 2026, 4 426 237 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat de 2025-2026 et de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités précédemment en vigueur de la Société, pour une contrepartie en trésorerie totalisant 834,2 M$, compte non tenu de l'impôt sur le rachat d'actions, ce qui représente un prix moyen pondéré de 188,47 $ par action.

Le 24 mars 2026, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation de 13,4 % du dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires, qui est passé de 0,1058 $ à 0,1200 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 8 mai 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 avril 2026. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Perspective pour l'exercice 2027

Répartition du capital

Pour l'exercice 2027, la Société prévoit adopter une approche cohérente à l'égard de sa stratégie de répartition du capital : la majeure partie de la trésorerie excédentaire devrait être affectée au rachat d'actions dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités et à la déclaration et au versement de dividendes, sous réserve d'événement ou circonstances extraordinaires.

Secteur canadien

La Société prévoit générer une croissance des ventes des magasins comparables au Canada s'établissant dans une fourchette de 3,0 % à 4,0 % au cours de l'exercice 2027 grâce à son excellente expertise en approvisionnement et en commercialisation et à la rotation régulière des produits offerts.

La Société maintient la fourchette prévisionnelle de sa marge brute en pourcentage des ventes pour le secteur canadien par rapport à l'exercice précédent, l'établissant dans une fourchette allant de 45,0 % à 45,5 % du fait de sa confiance en sa capacité à gérer activement ses marges sur les produits. Elle s'attend aussi à ce que la croissance des ventes compense les effets de la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des charges d'exploitation des magasins; elle a par conséquent quelque peu réduit la fourchette prévisionnelle, par rapport à l'exercice précédent, des frais généraux en pourcentage des ventes, pour l'établir dans une fourchette entre 14,1 % et 14,6 %.

Pour l'exercice 2027, la Société prévoit revenir à ses niveaux historiques de 60 à 70 ouvertures nettes de nouveaux magasins au Canada, à la suite d'un nombre exceptionnellement élevé d'ouvertures nettes de nouveaux magasins durant l'exercice 2026.

L'augmentation des dépenses d'investissement d'un exercice à l'autre est principalement liée à la construction en cours du carrefour logistique dans l'Ouest canadien.

Le tableau qui suit présente un résumé des fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2027, ainsi qu'un résumé de sa performance par rapport aux prévisions pour l'exercice 2026 :

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net

de nouveaux magasins qui est présenté en unités

et les dépenses d'investissement qui sont présentées

en millions de dollars)

Exercice 2026 Exercice 2027

Fourchettes prévisionnelles

révisées pour le secteur

canadien au

11 décembre 2025 Résultats réels

pour le secteur

canadien Fourchettes

prévisionnelles

pour le secteur

canadien Nombre net de nouveaux magasins

70 à 80 75 60 à 70 Ventes des magasins comparables

4,2 % à 4,7 % 4,2 % 3,0 % à 4,0 % Marge brute

45,0 % à 45,5 % 45,6 % 45,0 % à 45,5 % Frais généraux

14,2 % à 14,7 % 14,4 % 14,1 % à 14,6 % Dépenses d'investissement

240,0 $ à 285,0 $ 252,6 $ 420,0 $ à 470,0 $

Secteur australien

Pour l'exercice 2027, la Société prévoit entreprendre les initiatives et des investissements suivants visant à transformer l'entreprise et à optimiser les processus en Australie qui sont élaborés parmi trois piliers stratégiques:

Stratégie de mise en marché : Introduction des produits importés de Dollarama, dont le déploiement progressif est attendu au deuxième semestre de l'exercice 2027, de façon à ce qu'environ la moitié des produits importés proviennent de Dollarama d'ici la fin de l'exercice; la transition devrait avoir une incidence négative sur les ventes en lien avec le repositionnement vers des articles à bas prix.

Introduction des produits importés de Dollarama, dont le déploiement progressif est attendu au deuxième semestre de l'exercice 2027, de façon à ce qu'environ la moitié des produits importés proviennent de Dollarama d'ici la fin de l'exercice; la transition devrait avoir une incidence négative sur les ventes en lien avec le repositionnement vers des articles à bas prix. Expérience en magasins et croissance du réseau : Rénovation de 60 à 80 magasins selon l'aménagement et l'équipement de rayonnages des magasins Dollarama, qui engendrera des dépenses d'investissement estimatives de 0,4 M$ AU à 0,6 M$ AU par magasin, et ouverture d'un nombre net de 15 à 25 nouveaux magasins en Australie qui engendrera des dépenses d'investissement estimatives de 0,8 M$ AU à 1,0 M$ AU par magasin.

: Rénovation de 60 à 80 magasins selon l'aménagement et l'équipement de rayonnages des magasins Dollarama, qui engendrera des dépenses d'investissement estimatives de 0,4 M$ AU à 0,6 M$ AU par magasin, et ouverture d'un nombre net de 15 à 25 nouveaux magasins en Australie qui engendrera des dépenses d'investissement estimatives de 0,8 M$ AU à 1,0 M$ AU par magasin. Excellence opérationnelle : Frais d'intégration anticipés, transformation de l'infrastructure de TI, effectifs et coûts de main-d'œuvre supplémentaires, représentant des charges incrémentales de 35,0 M$ AU à 45,0 M$ AU au total, ainsi qu'élaboration d'un plan à long terme pour le réseau logistique, visant à optimiser les opérations des magasins et les activités logistiques.

Compte tenu de ce qui précède, ainsi que des initiatives et investissements en cours et prévus visant à transformer les activités en Australie, la Société prévoit que le secteur australien enregistrera une perte nette pour l'exercice 2027.

Les fourchettes prévisionnelles pour le secteur canadien ainsi que les attentes de la Société à l'égard de sa stratégie de répartition du capital et du secteur australien se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2027, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme

Un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits

La poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin

La gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks

La poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence

La conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain

La poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation

L'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages

L'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 pour les ouvertures de nouveaux magasins et les dépenses d'entretien ou les dépenses d'investissement évolutives

L'absence de conditions météorologiques défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations

Les fourchettes prévisionnelles touchant le secteur canadien et les autres énoncés compris dans la présente rubrique « Perspectives pour l'exercice 2027 » constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Principales informations financières consolidées



Période de

13 semaines

close



Période de

14 semaines

close



Période de

52 semaines

close



Période de

53 semaines

close

(en milliers de dollars et d'actions,

sauf les montants par action) le 1er février

2026



le 2 février

2025



le 1er février

2026



le 2 février

2025



$



$



$



$

























Données sur le résultat





















Ventes 2 101 264



1 881 345



7 255 754



6 413 145

Coût des produits vendus 1 145 200



1 000 786



3 987 089



3 519 399

Profit brut 956 064



880 559



3 268 665



2 893 746

Frais généraux 323 829



276 537



1 093 289



930 168

Dotation aux amortissements 118 307



103 764



429 053



382 805

Quote-part du résultat net des participations

comptabilisées selon la méthode de la mise

en équivalence (70 476)



(58 034)



(191 536)



(129 905)

Résultat d'exploitation 584 404



558 292



1 937 859



1 710 678

Profit latent provenant du dérivé sur les

participations comptabilisées selon

la méthode de la mise en équivalence -



-



(10 348)



-

Coûts de financement nets 47 924



44 717



184 020



163 782

Résultat avant impôt 536 480



513 575



1 764 187



1 546 896

Impôt sur le résultat 144 020



122 621



454 749



378 351

Résultat net 392 460



390 954



1 309 438



1 168 545

























Résultat net de base par action ordinaire 1,44 $

1,40 $

4,75 $

4,18 $ Résultat net dilué par action ordinaire 1,43 $

1,40 $

4,73 $

4,16 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires

en circulation :





















De base 273 435



279 118



275 611



279 825

Après dilution 274 534



280 091



276 684



280 819

























Autres données consolidées





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 11,7 %

14,8 %

13,1 %

9,3 % Marge brute1) 45,5 %

46,8 %

45,0 %

45,1 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 15,4 %

14,7 %

15,1 %

14,5 % BAIIA1) 711 542



670 104



2 408 226



2 121 829

Marge d'exploitation1) 27,8 %

29,7 %

26,7 %

26,7 % Dépenses d'investissement 97 358



93 838



272 781



243 450

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,1058 $

0,0920 $

0,4232 $

0,3680 $















Aux (en milliers de dollars)











1er février

2026



2 février

2025















$



$

Données tirées de l'état de la situation financière



















Trésorerie et équivalents de trésorerie











331 569



122 685

Stocks











1 103 175



921 095

Total des actifs courants











1 521 989



1 201 280

Immobilisations corporelles











1 258 499



1 046 390

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 397 209



2 109 445

Total de l'actif











7 558 352



6 482 592

Total des passifs courants











1 348 179



1 014 306

Total des passifs non courants











4 754 285



4 280 028

Total de la dette1)











2 625 121



2 282 679

Dette nette1)











2 293 552



2 159 994

Capitaux propres











1 455 888



1 188 258



























1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

(en milliers de dollars)

Période de 13 semaines close

le 1er février 2026

Période de 52 semaines close

le 1er février 2026



Canada1)

Australie

Total

Canada1)

Australie2)

Total



$

$

$

$

$

$ Données sur le résultat























Ventes

1 858 273

242 991

2 101 264

6 800 927

454 827

7 255 754 Coût des produits vendus3)

992 310

152 890

1 145 200

3 698 768

288 321

3 987 089 Profit brut

865 963

90 101

956 064

3 102 159

166 506

3 268 665 Frais généraux

268 704

55 125

323 829

980 909

112 380

1 093 289 Dotation aux amortissements

98 462

19 845

118 307

380 608

48 445

429 053 Quote-part du résultat net

des participations

comptabilisées selon

la méthode de la mise

en équivalence

(70 476)

-

(70 476)

(191 536)

-

(191 536) Résultat d'exploitation

569 273

15 131

584 404

1 932 178

5 681

1 937 859 Profit latent provenant

du dérivé sur les participations

comptabilisées selon

la méthode de la mise

en équivalence

-

-

-

(10 348)

-

(10 348) Coûts de financement nets

45 025

2 899

47 924

177 967

6 053

184 020 Impôt sur le résultat

140 354

3 666

144 020

454 876

(127)

454 749 Résultat net

383 894

8 566

392 460

1 309 683

(245)

1 309 438

























Autres données sectorielles























Croissance des ventes

des magasins comparables4)

1,5 % - 5)



4,2 % - 5)

BAIIA4)

674 429

37 113

711 542

2 349 812

58 414

2 408 226 Dépenses d'investissement

86 043

11 315

97 358

252 648

20 133

272 781 Nombre de magasins6)

1 691

402

2 093

1 691

402

2 093 Superficie moyenne des

magasins (en pieds carrés

bruts)6)

10 455

7 675





10 455

7 675































1) Le secteur canadien comprend l'apport provenant des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence de la Société en Amérique latine. 2) Représente les résultats à partir du 22 juillet 2025, à la suite de la réalisation de l'acquisition visant TRS par la Société le 21 juillet 2025. 3) Pour la période de 13 semaines close le 1er février 2026, le coût des ventes comprend une charge d'amortissement pour les secteurs canadien et australien de 6 694 $ et 2 137 $, respectivement. Pour la période de 52 semaines close le 1er février 2026, le coût des ventes comprend une charge d'amortissement pour les secteurs canadien et australien de 26 678 $ et 4 288 $, respectivement. 4) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. Le BAIIA du secteur canadien et le BAIIA du secteur australien sont calculés sur la même base que le BAIIA consolidé de la Société. Les montants individuels pour chacun des éléments inclus dans le rapprochement entre le BAIIA consolidé de la Société et la mesure la plus directement comparable selon les PCGR, présentés dans la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué, sont présentés, pour chaque secteur, dans ce tableau des Principales informations financières par secteur. 5) Comme la Société continue d'évaluer et de mettre en place des stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, elle ne présente pas à l'heure actuelle d'informations sur les ventes des magasins comparables pour ce secteur. 6) À la clôture de la période.





























Principales informations financières par secteur

Pour l'exercice 2026, la Société a conclu des transactions intersectorielles entre le secteur canadien et le secteur australien pour la refacturation de certaines fonctions de soutien au bénéfice du secteur australien. Le profit additionnel découlant de ces transactions intersectorielles s'est chiffré à 0,1 M$ et a été éliminé des secteurs concernés.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat net plus l'impôt sur le résultat, les coûts de financement nets et la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle des activités de base sous‑jacentes. La Société calcule également le BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car cette option ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat net et du BAIIA :



Période de

13 semaines

close



Période de

14 semaines

close



Période de

52 semaines

close



Périodes de

53 semaines

close

(en milliers de dollars) le 1er février

2026



le 2 février

2025



le 1er février

2026



le 2 février

2025



$



$



$



$

Résultat net 392 460



390 954



1 309 438



1 168 545

Ajouter :





















Impôt sur le résultat 144 020



122 621



454 749



378 351

Coûts de financement nets 47 924



44 717



184 020



163 782

Dotation aux amortissements 127 138



111 812



460 019



411 151

BAIIA 711 542



670 104



2 408 226



2 121 829

Profit latent provenant du dérivé

sur les participations comptabilisées

selon la méthode de la mise

en équivalence -



-



(10 348)



-

BAIIA, compte non tenu du profit latent

provenant du dérivé sur les participations

comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 711 542



670 104



2 397 878



2 121 829



Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires, y compris la convention de crédit. La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure utile pour faciliter la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente le rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 1er février

2026



2 février

2025



$



$













Convention de crédit -



-













Billets non garantis de premier rang









Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe ») portant intérêt

comme suit :









Taux annuel fixe de 3,850 %, échéant le 16 décembre 2030 (les « billets

à taux fixe à 3,850 % ») 600 000



-

Taux annuel fixe de 5,165 %, échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, échéant le 27 octobre 2025 -



250 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 300 $

(1 219 $ au 2 février 2025) pour la convention de crédit (7 992)



(7 092)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 20 837



22 330

Entente de financement à long terme 3 465



5 080

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt 8 811



12 361

Total de la dette 2 625 121



2 282 679



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure additionnelle utile pour évaluer la situation financière de la Société en présentant toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente le rapprochement du total de la dette et de la dette nette :



Aux

(en milliers de dollars) 1er février

2026



2 février

2025



$



$

Total de la dette 2 625 121



2 282 679

Trésorerie et équivalents de trésorerie (331 569)



(122 685)

Dette nette 2 293 552



2 159 994



B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les douze derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 1er février

2026



2 février

2025



$



$

Dette nette 2 293 552



2 159 994

Obligations locatives 2 770 473



2 426 977

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 300 $

(1 219 $ au 2 février 2025) pour la convention de crédit 7 992



7 092

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt (8 811)



(12 361)

Dette nette ajustée 5 063 206



4 581 702













BAIIA pour les douze derniers mois1) 2 445 987



2 121 829

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,07 x

2,16 x

1) Ce montant correspond au BAIIA de la Société pour les douze derniers mois, qui s'établissait à 2 408 226 $, et comprend les résultats de Dollarama Australia pour la période allant du 22 juillet 2025 au 1er février 2026, plus le BAIIA de Dollarama Australia pour la période allant du 3 février 2025 à la réalisation de la transaction visant TRS le 21 juillet 2025 (tel qu'il a été calculé et présenté par Dollarama Australia), qui s'établissait à 37 761 $.

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que cette mesure est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. La Société calcule également la marge du BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car elle ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :



Période de

13 semaines

close



Période de

14 semaines

close



Période de

52 semaines

close



Période de

53 semaines

close

(en milliers de dollars) 1er février

2026



2 février

2025



1er février

2026



2 février

2025



$



$



$



$

BAIIA 711 542



670 104



2 408 226



2 121 829

Ventes 2 101 264



1 881 345



7 255 754



6 413 145

Marge du BAIIA 33,9 %

35,6 %

33,2 %

33,1 % BAIIA, compte non tenu du profit latent

provenant du dérivé

sur les participations

comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 711 542



670 104



2 397 878



2 121 829

Ventes 2 101 264



1 881 345



7 255 754



6 413 145

Marge du BAIIA, compte non tenu

du profit latent provenant

du dérivé sur les participations

comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 33,9 %

35,6 %

33,0 %

33,1 %

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Frais généraux

en pourcentage des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes. Ventes des magasins

comparables Représentent les ventes des magasins, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent, le tout déterminé sur une base de 13 semaines ou de 52 semaines, selon le cas. Croissance des ventes

des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent. Lorsqu'il est fait référence à la croissance des ventes des magasins comparables excluant l'incidence du décalage de calendrier, les ventes des magasins comparables de l'exercice le plus récent ont été comparées à la même période du calendrier de l'année précédente.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent aux perspectives du secteur canadien pour l'exercice 2027, les énoncés qui se rapportent à l'évaluation et à la mise en place de stratégies dans le but d'optimiser les activités en Australie et d'y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, les énoncés des rubriques « Perspectives du secteur australien pour l'exercice 2027 » et « Répartition du capital pour l'exercice 2027 » et les énoncés qui se rapportent à certaines dépenses liées à la construction du carrefour logistique dans l'Ouest. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes négatives de ces termes ou d'autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction, sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada, en Amérique latine et en Australie ainsi que, dans les cas présentées aux rubriques « Perspectives pour l'exercice 2027 - Répartition du capital », « Perspectives pour l'exercice 2027 - Secteur canadien » et « Perspectives pour l'exercice 2027 - Secteur australien », sur les énoncés, les estimations et les hypothèses, selon le cas, présentés dans ces sections, dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont présentés dans le rapport de gestion du quatrième trimestre de l'exercice 2026 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2026, tous deux accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris les hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir la gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, incapacité de maintenir l'image de marque et la réputation, freintes de stocks, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts, le centre de distribution et les carrefours logistiques en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux des magasins et des entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger (incluant les activités internationales en Australie et, par l'intermédiaire des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans Dollarcity, au Salvador, au Guatemala, en Colombie, au Pérou, au Mexique et au Panama), fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux d'intérêt variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), conjoncture générale de l'économie, concurrence de la part des détaillants en ligne et croissance du commerce électronique, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance au Canada et à l'international), incapacité de la Société à intégrer les activités de Dollarama Australia avec succès, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de Dollarama Australia, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, cadre réglementaire, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société, ses filiales ou Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes.

En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 24 mars 2026, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2026

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2026 aujourd'hui, le 24 mars 2026, à 10 h 30 (HE), suivie par une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]