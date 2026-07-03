DOLLARAMA ANNONCE LE RENOUVELLEMENT DE SON OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu l'approbation de la Bourse de Toronto (la « TSX ») pour renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (le « NCIB »).

En vertu du NCIB, la Société peut, au cours de la période de 12 mois qui débutera le 7 juillet 2026 et qui se terminera au plus tard le 6 juillet 2027, racheter au plus 13 532 086 de ses actions ordinaires, soit 5,0 % des actions ordinaires de la Société émises et en circulation à la clôture des marchés en date du 30 juin 2026 (un total de 270 641 726 actions ordinaires étaient émises et en circulation à la même date).

Les rachats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens ou par tout autre moyen autorisé par les autorités de réglementation en valeurs mobilières applicables ou par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Dollarama pourrait également racheter des actions ordinaires aux termes de contrats de gré à gré ou de programmes spécifiques de rachat d'actions autorisés en vertu de dispenses accordées par une autorité en valeurs mobilières. Les rachats effectués sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens seront faits au cours du marché au moment de l'acquisition. Les rachats effectués aux termes d'un contrat de gré à gré en vertu de n'importe quelle dispense applicable accordée par une autorité en valeurs mobilières (incluant en lien avec un programme spécifique de rachat d'actions) seront faits à une décote par rapport au cours du marché au moment de l'acquisition.

Toutes les actions rachetées dans le cadre du NCIB seront soient annulées, soit placées en fiducie pour faciliter la possession et l'administration des actions ordinaires pouvant être rachetées de temps à autre pour couvrir l'exposition de la Société en ce qui a trait aux attributions effectuées aux termes de son régime d'unités d'actions liées au rendement, y compris à des fins de règlement de ses obligations aux termes de ce régime.

Il s'est négocié en moyenne, à la TSX, un volume quotidien de 708 620 actions ordinaires, calculé d'après les règles de la TSX, entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026. Par conséquent, selon les règles de la TSX, Dollarama sera autorisée à racheter quotidiennement, par l'intermédiaire de la TSX, un maximum de 177 155 actions ordinaires, soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations. En outre, Dollarama pourra effectuer, une fois par semaine, un « achat de bloc » (tel que ce terme est défini dans le Guide à l'intention des sociétés de la TSX) d'actions ordinaires qui n'appartiennent pas directement ou indirectement à des initiés de Dollarama, conformément aux règles de la TSX.

Dans le cadre du NCIB, Dollarama conclura également vers la date des présentes une convention visant un programme de rachat automatique (le « programme de rachat automatique ») avec un courtier désigné afin de faciliter l'achat de ses actions ordinaires aux termes du NCIB, sous réserve de certains paramètres d'achats, à des moments où elle ne serait autrement pas autorisée à acheter ses actions ordinaires en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction de négociation autoimposées. La TSX a préalablement approuvé les modalités du programme de rachat automatique. En dehors de telles périodes d'interdiction, Dollarama pourra racheter ses actions ordinaires aux termes du NCIB à son gré, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Aux termes du NCIB qui expire le 6 juillet 2026, Dollarama avait reçu l'approbation de la TSX pour racheter jusqu'à 13 865 588 actions ordinaires. Au 30 juin 2026, Dollarama avait racheté un total de 6 835 200 actions ordinaires aux termes de celle-ci, à un cours moyen pondéré de 183,90$ l'action ordinaire. Ces rachats ont été effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens.

Le conseil d'administration de Dollarama est d'avis que le rachat par Dollarama de ses actions ordinaires de temps à autre constitue une façon appropriée et souhaitable d'utiliser ses fonds disponibles dans le cadre de sa stratégie de répartition du capital visant à accroître la valeur actionnariale.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des énoncés prospectifs incluant les énoncés concernant les potentiels achats futurs par Dollarama de ses actions ordinaires en vertu du NCIB et du programme de rachat automatique. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses formulées par la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice clos le 1 février 2026 et dans ses autres documents d'information continue, accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 3 juillet 2025, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements: Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias: Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]