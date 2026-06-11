DOLLARAMA ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama ») annonce que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 avril 2026 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Votes contre # % # % Horacio (Haio) Barbeito 208 412 155 99,59 % 868 466 0,41 % Joshua Bekenstein 195 399 698 93,37 % 13 880 923 6,63 % Court D. Carruthers 208 423 297 99,59 % 857 324 0,41 % Elisa D. Garcia C. 202 530 619 96,77 % 6 750 002 3,23 % Stephen Gunn 191 593 551 91,55 % 17 687 070 8,45 % Kristin Mugford 203 604 352 97,29 % 5 676 269 2,71 % Neil Rossy 204 648 858 97,79 % 4 631 763 2,21 % Samira Sakhia 205 940 279 98,40 % 3 340 342 1,60 % Huw Thomas 197 279 179 94,27 % 12 001 442 5,73 %

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]