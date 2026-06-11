DOLLARAMA ANNONCE L'ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

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Dollarama Inc.

11 juin, 2026, 17:14 ET

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama ») annonce que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 14 avril 2026 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat

Votes pour

Votes contre

#

%

#

%

Horacio (Haio) Barbeito 

208 412 155

99,59 %

868 466

0,41 %

Joshua Bekenstein

195 399 698

93,37 %

13 880 923

6,63 %

Court D. Carruthers

208 423 297

99,59 %

857 324

0,41 %

Elisa D. Garcia C.

202 530 619

96,77 %

6 750 002

3,23 %

Stephen Gunn

191 593 551

91,55 %

17 687 070

8,45 %

Kristin Mugford

203 604 352

97,29 %

5 676 269

2,71 %

Neil Rossy

204 648 858

97,79 %

4 631 763

2,21 %

Samira Sakhia

205 940 279

98,40 %

3 340 342

1,60 %

Huw Thomas

197 279 179

94,27 %

12 001 442

5,73 %

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]

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