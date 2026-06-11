DOLLARAMA ANNONCE SES RÉSULTATS POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2027

MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 3 mai 2026. Se reporter à la rubrique intitulée « Principales informations financières par secteur » à la page 7 du présent communiqué de presse pour plus d'informations sur les secteurs à présenter de la Société (Canada et Australie).

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2027 comparativement au premier trimestre de l'exercice 2026

les ventes ont augmenté de 21,4 % pour s'établir à 1 846,1 M$, comparativement à 1 521,2 M$;

les ventes des magasins comparables 1) au Canada ont augmenté de 5,6 %, comparativement à 4,9 % au premier trimestre de l'exercice précédent;

au Canada ont augmenté de 5,6 %, comparativement à 4,9 % au premier trimestre de l'exercice précédent; le BAIIA 1 ) s'est accru de 17,4 % pour s'établir à 582,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 31,6 %, comparativement à 32,6 %;

s'est accru de 17,4 % pour s'établir à 582,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 31,6 %, comparativement à 32,6 %; le résultat d'exploitation a augmenté de 11,2 % et s'est chiffré à 432,2 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 23,4 %, comparativement à 25,6 %;

de 23,4 %, comparativement à 25,6 %; le résultat net a augmenté de 10,4 % pour s'établir à 302,3 M$, ce qui reflète une augmentation de 13,3 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'établit à 1,11 $, alors qu'il était de 0,98 $;

un profit latent de 16,4 M$ provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, ce qui a eu une incidence positive de 90 points de base sur la marge du BAIIA et de 0,06 $ sur le résultat net dilué par action ordinaire;

un nombre net de 28 nouveaux magasins ont été ouverts au Canada, comparativement à un nombre net de 22 nouveaux magasins pour la période correspondante de l'exercice précédent, tandis qu'en Australie, un nombre net de 8 nouveaux magasins ont été ouverts et un nombre de 13 magasins ont été rénovés et ces magasins exercent tous leurs activités sous l'ancienne bannière;

1 962 010 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation pour une contrepartie de 339,1 M$.

« Nous avons affiché une forte performance au premier trimestre de l'exercice 2027, alors que nous continuons de générer une croissance rentable dans notre marché principal au Canada, grâce à la solide hausse des ventes des magasins comparables, à l'expansion de notre réseau de magasins et à la progression de notre projet de carrefour logistique dans l'Ouest canadien. Nous faisons également progresser avec rigueur nos priorités sur l'ensemble de nos plateformes de croissance internationales. En Amérique latine, Dollarcity a affiché un bon début d'exercice sur ses marchés établis, tout en poursuivant le développement progressif déjà commencé au Mexique. En Australie, les progrès se sont également poursuivis, avec un nombre croissant de magasins exerçant désormais leurs activités avec l'aménagement de Dollarama et nos premiers produits importés Dollarama arrivant graduellement sur les tablettes », a déclaré M. Neil Rossy, président et chef de la direction.

« Pour l'avenir, nous prévoyons que notre excellente proposition de valeur, soutenue par notre modèle d'affaires résilient nous offre la souplesse nécessaire pour nous adapter à un environnement macroéconomique incertain et en évolution rapide, continuera de trouver écho auprès des consommateurs », a conclu M. Rossy.

__________________________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2027

Les ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2027 ont augmenté de 21,4 % pour s'établir à 1 846,1 M$, alors qu'elles étaient de 1 521,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à l'accroissement du nombre total de magasins au Canada au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 638 magasins au 4 mai 2025 à 1 719 magasins au 3 mai 2026, à la hausse des ventes des magasins comparables au Canada et à un apport aux ventes de 192,8 M$ provenant des 410 magasins en Australie.

Les ventes des magasins comparables au Canada pour le premier trimestre de l'exercice 2027 ont augmenté de 5,6 %, ce qui comprend un l'accroissement de 3,5 % du nombre de transactions et une hausse de 2,0 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables au Canada de 4,9 % enregistrée pour le premier trimestre de l'exercice 2026. La croissance des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la forte demande de produits de consommation courante et de marchandises générales.

La marge brute1) s'est établie à 43,9 % des ventes, au premier trimestre de l'exercice 2027, comparativement à 44,2 % des ventes, pour le premier trimestre de l'exercice 2026. L'écart s'explique principalement par une marge brute inférieure en Australie, qui représente une incidence négative de 110 points de base, en partie contrebalancée par le recul des frais de logistique et l'incidence favorable des économies d'échelle au Canada.

Les frais généraux pour le premier trimestre de l'exercice 2027 ont représenté 16,5 % des ventes, comparativement à 15,3 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Cette hausse s'explique essentiellement par des frais généraux plus élevés engagés en Australie, ce qui représente une incidence négative de 140 points de base, partiellement contrebalancée par l'absence, comparativement au premier trimestre de l'exercice 2026, des coûts de transaction engagés au Canada provenant de l'acquisition (« la transaction visant TRS ») de The Reject Shop Limited (maintenant, Dollarama Australia Pty Limited, « Dollarama Australia »).

Le BAIIA s'est établi à 582,5 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 31,6 % pour le premier trimestre de l'exercice 2027, comparativement à 496,2 M$, ou à une marge du BAIIA de 32,6 % pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Le BAIIA pour le premier trimestre de l'exercice 2027 tient compte de l'apport de 14,8 M$ provenant du secteur australien, ce qui a eu une incidence négative de 270 points de base sur la marge du BAIIA. Le BAIIA pour le premier trimestre de l'exercice 2027 comprenait également un profit latent de 16,4 M$ provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, comparativement à un profit latent de 10,4 M$ au premier trimestre de l'exercice 2026, ce qui reflète l'ajustement de la juste valeur de l'option d'acquérir (l'« option d'achat ») une participation additionnelle de 9,89 % dans Central American Retail Sourcing Inc. (« CARS ») et une participation correspondante de 4,945 % dans Inversiones Comerciales Mexicana S.A. (« ICM », et, collectivement avec CARS et leurs filiales respectives, le « groupe Dollarcity » ou « Dollarcity »). Compte non tenu de l'incidence du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence pour les deux périodes (respectivement, 16,4 M$ et 10,4 M$), le BAIIA et la marge du BAIIA se seraient établis à 566,1 M$ et à 30,7 %, respectivement, pour le premier trimestre de l'exercice 2027, comparativement à 485,8 M$ et à 31,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

La quote-part revenant à la Société du résultat net de Dollarcity s'est établie à 51,2 M$ pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026. Elle comprend une quote-part de 60,1 % du résultat net de CARS d'un montant de 55,5 M$, comparativement à 40,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète une croissance d'un exercice à l'autre de 37,7 %, ainsi qu'une quote-part de 80,05 % de la perte nette d'ICM d'un montant de 4,3 M$. La performance de Dollarcity pour le premier trimestre est principalement attribuable à la hausse de 30,4 % des ventes découlant surtout de l'accroissement des ventes des magasins comparables et du nombre total de magasins au cours des douze derniers mois, qui est passé de 644 au 31 mars 2025 à 752 au 31 mars 2026, ainsi qu'à des frais généraux en pourcentage des ventes stables. Ces éléments ont été en partie contrebalancés par la légère baisse de la marge brute découlant des activités d'expansion au Mexique. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence. Se reporter à la rubrique intitulée « Dollarcity » du rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice 2027.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 5,8 M$, passant de 44,0 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2026 à 49,7 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2027. L'augmentation reflète principalement la hausse du niveau d'endettement moyen du secteur canadien par suite de l'émission des billets à taux fixe à 3,940 % et à 4,576 % (tel qu'ils sont définis ci-après) au cours du premier trimestre de l'exercice 2027, et l'incidence de 4,1 M$ du secteur australien.

Le résultat net a augmenté de 10,4 % pour s'établir à 302,3 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2027, comparativement à 273,8 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2026, ce qui entraîne une augmentation de 13,3 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'est établi à 1,11 $ par action ordinaire après dilution pour le premier trimestre de l'exercice 2027, ce qui comprend l'incidence négative de 0,04 $ par action ordinaire après dilution du secteur australien. Compte non tenu de l'incidence du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (0,06 $ par action ordinaire après dilution), le résultat net dilué par action ordinaire aurait été de 1,05 $ par action ordinaire après dilution.

________________________________ 1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Dollarama Australia

Au cours du trimestre, la Société a rénové 13 magasins et a ouvert un nombre net de 8 nouveaux magasins, ce qui a établi le nombre total de magasins en Australie à 410 à la clôture de la période. L'aménagement et l'équipement de rayonnages de 28 de ces magasins, y compris les nouveaux magasins et les magasins rénovés, correspondent maintenant à ceux des magasins Dollarama, mais ces magasins continueront d'être exploités sous l'ancienne bannière jusqu'à ce que l'assortiment d'articles reflète la proposition de valeur de Dollarama.

Dollarcity

Dividende et apport de capital au Mexique

Au cours du trimestre, la Société a utilisé le produit provenant de sa quote-part de 60,1 % du dividende précédemment déclaré par CARS et reçu au premier trimestre de l'exercice 2027, d'un montant de 75,1 M$ US (102,2 M$), afin de fournir un troisième apport de capital de 38,0 M$ US (51,7 M$) à ICM pour ses projets d'expansion au Mexique, qui reflète la participation de 80,05 % de la Société dans ICM.

Croissance du réseau de magasins

Au cours de son premier trimestre clos le 31 mars 2026, Dollarcity a ouvert un nombre net de 20 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 12 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 31 mars 2026, Dollarcity comptait un total de 752 magasins, dont 424 situés en Colombie, 121 au Guatemala, 111 au Pérou, 85 au Salvador et 11 au Mexique. Cela se compare à un total de 732 magasins au 31 décembre 2025.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités et dividende

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2027, 1 962 010 actions ordinaires ont été rachetées aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre de rachat de 2025-2026 de la Société, pour une contrepartie en trésorerie totale de 339,1 M$, ce qui représente un prix moyen pondéré de 172,83 $ par action, sans tenir compte de l'impôt applicable sur les rachats d'actions.

Le 11 juin 2026, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,1200 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 7 août 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 10 juillet 2026. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Perspectives pour l'exercice 2027

Secteur canadien

Les fourchettes prévisionnelles de la Société pour le secteur canadien pour l'exercice 2027 publiées le 24 mars 2026 et les hypothèses sur lesquelles ces fourchettes se fondent demeurent inchangées :

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net

de nouveaux magasins qui est présenté en unités

et les dépenses d'investissement qui sont présentées en millions de dollars)

Exercice 2027

Fourchettes prévisionnelles

pour le secteur canadien Nombre net de nouveaux magasins

60 à 70 Ventes des magasins comparables

3,0 % à 4,0 % Marge brute

45,0 % à 45,5 % Frais généraux

14,1 % à 14,6 % Dépenses d'investissement

420,0 $ à 470,0 $

Secteur australien

Les attentes de la Société à l'égard du secteur australien pour l'exercice 2027 publiées le 24 mars 2026 et les hypothèses sur lesquelles ces fourchettes se fondent demeurent inchangées. Compte tenu de ses initiatives de transformation et de ses investissements en Australie, la Société prévoit toujours une perte nette pour le secteur australien à l'exercice 2027.

Les fourchettes prévisionnelles pour le secteur canadien ainsi que les attentes de la Société à l'égard du secteur australien se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

Le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour l'exercice 2027, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme

Un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits

La poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin

La gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks

La poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence

La conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain

La poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation

L'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages

L'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2027 pour les ouvertures de nouveaux magasins et les dépenses d'entretien ou les dépenses d'investissement liées à la transformation

L'absence de conditions météorologiques défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations

Les fourchettes prévisionnelles touchant le secteur canadien et les autres énoncés compris dans la présente rubrique « Perspectives pour l'exercice 2027 » constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Principales informations financières consolidées















Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions, sauf les montants par action)





le 3 mai

2026



le 4 mai

2025















$



$

























Données sur le résultat





















Ventes











1 846 089



1 521 210

Coût des produits vendus











1 036 100



848 900

Profit brut











809 989



672 310

Frais généraux











304 032



233 457

Dotation aux amortissements











124 950



90 381

Quote-part du résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence



(51 238)



(40 312)

Résultat d'exploitation











432 245



388 784

Profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon

la méthode de la mise en équivalence



(16 448)



(10 348)

Coûts de financement nets











49 734



43 960

Résultat avant impôt











398 959



355 172

Impôt sur le résultat











96 685



81 416

Résultat net











302 274



273 756

























Résultat net de base par action ordinaire











1,11 $

0,99 $ Résultat net dilué par action ordinaire











1,11 $

0,98 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :













De base











272 356



277 045

Après dilution











273 405



278 211

























Autres données consolidées





















Croissance des ventes d'un exercice à l'autre











21,4 %

8,2 % Marge brute1)











43,9 %

44,2 % Frais généraux en pourcentage des ventes1)











16,5 %

15,3 % BAIIA1)











582 506



496 171

Marge d'exploitation1)











23,4 %

25,6 % Dépenses d'investissement











112 117



46 255

Dividendes déclarés par action ordinaire











0,1200 $

0,1058 $















Aux (en milliers de dollars)











3 mai

2026



1er février

2026















$



$

Données tirées de l'état de la situation financière



















Trésorerie et équivalents de trésorerie











816 816



331 569

Stocks











1 115 458



1 103 175

Total des actifs courants











2 012 535



1 508 355

Immobilisations corporelles











1 333 390



1 258 499

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 463 275



2 397 209

Total de l'actif











8 235 644



7 558 352

Total des passifs courants











1 283 652



1 348 179

Total des passifs non courants











5 581 793



4 754 285

Total de la dette1)











3 367 607



2 625 121

Dette nette1)











2 550 791



2 293 552

Capitaux propres











1 370 199



1 455 888



























1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable.

Principales informations financières par secteur

(en milliers de dollars)





Période de 13 semaines close

le 3 mai 2026



















Canada1)

Australie

Total



















$

$

$



Données sur le résultat



























Ventes













1 653 272

192 817

1 846 089



Coût des produits vendus2)













909 575

126 525

1 036 100



Profit brut













743 697

66 292

809 989



Frais généraux













250 361

53 671

304 032



Dotation aux amortissements













100 105

24 845

124 950



Quote-part du résultat net des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





(51 238)

-

(51 238)



Résultat d'exploitation













444 469

(12 224)

432 245



Profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence



(16 448)

-

(16 448)



Coûts de financement nets













45 653

4 081

49 734



Impôt sur le résultat













101 671

(4 986)

96 685



Résultat net













313 593

(11 319)

302 274

































Autres données sectorielles



























Croissance des ventes des magasins comparables3)





5,6 % - 4)





Marge brute3)













45,0 % 34,4 % 43,9 %

Frais généraux en pourcentage des ventes3)





15,1 % 27,8 % 16,5 %

BAIIA3)













567 723

14 783

582 506



Dépenses d'investissement













87 729

24 388

112 117



Nombre de magasins5)













1 719

410

2 129



Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)5)





10 455

7 685







































1) Le secteur canadien comprend l'apport provenant des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence de la Société en Amérique latine.

2) Pour la période de 13 semaines close le 3 mai 2026, le coût des produits vendus comprend une dotation aux amortissements pour les secteurs canadien et australien de 6 701 $ et de 2 162 $, respectivement.

3) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour consulter la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. Le BAIIA du secteur canadien et le BAIIA du secteur australien sont calculés sur la même base que le BAIIA consolidé de la Société. Les montants individuels pour chacun des éléments inclus dans le rapprochement entre le BAIIA consolidé de la Société et la mesure la plus directement comparable selon les PCGR, présentés dans la section intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué, sont présentés, pour chaque secteur, dans le tableau des principales informations financières par secteur.



4) Comme la Société continue d'évaluer et de mettre en oeuvre des stratégies visant à optimiser les activités en Australie et à y appliquer les caractéristiques du modèle d'affaires de Dollarama au cours des prochaines années, elle ne présente pas à l'heure actuelle d'informations sur les ventes des magasins comparables pour ce secteur.

5) À la clôture de la période.



































Pour la période de 13 semaines close le 3 mai 2026, la Société a conclu des transactions intersectorielles entre le secteur canadien et le secteur australien pour la refacturation de certaines fonctions de soutien au bénéfice du secteur australien. Le profit additionnel découlant de ces transactions intersectorielles s'est chiffré à 0,2 M$ et a été éliminé des secteurs concernés.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat net plus l'impôt sur le résultat, les coûts de financement nets et la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle des activités de base sous‑jacentes. La Société calcule également le BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car cette option ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat net et du BAIIA :















Périodes de 13 semaines closes

(en milliers de dollars)











le 3 mai

2026



le 4 mai

2025















$



$

Résultat net











302 274



273 756

Ajouter :





















Impôt sur le résultat











96 685



81 416

Coûts de financement nets











49 734



43 960

Dotation aux amortissements











133 813



97 039

BAIIA











582 506



496 171

Profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





(16 448)



(10 348)





BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





566 058



485 823





































Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires, y compris la convention de crédit. La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure utile pour faciliter la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente le rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 3 mai

2026



1er février

2026



$



$













Convention de crédit -



-













Billets non garantis de premier rang









Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe ») portant intérêt comme suit :









Taux annuel fixe de 4,576 %, échéant le 2 avril 2036 (les « billets

à taux fixe à 4,576 % ») 375 000



-

Taux annuel fixe de 3,940 %, échéant le 25 juillet 2031 (les « billets

à taux fixe à 3,940 % ») 375 000



-

Taux annuel fixe de 3,850 %, échéant le 16 décembre 2030 600 000



600 000

Taux annuel fixe de 5,165 %, échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 156 $ (1 300 $ au 1er février 2026) pour la convention de crédit (11 069)



(7 992)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 19 723



20 837

Entente de financement à long terme 3 507



3 465

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt 5 446



8 811

Total de la dette 3 367 607



2 625 121



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure additionnelle utile pour évaluer la situation financière de la Société en présentant toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente le rapprochement du total de la dette et de la dette nette :



Aux

(en milliers de dollars) 3 mai

2026



1er février

2026



$



$

Total de la dette 3 367 607



2 625 121

Trésorerie et équivalents de trésorerie (816 816)



(331 569)

Dette nette 2 550 791



2 293 552



B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les douze derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 3 mai

2026



1er février

2026



$



$

Dette nette 2 550 791



2 293 552

Obligations locatives 2 814 677



2 770 473

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 156 $

(1 300 $ au 1er février 2026) pour la convention de crédit 11 069



7 992

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt (5 446)



(8 811)

Dette nette ajustée 5 371 091



5 063 206













BAIIA pour les douze derniers mois1) 2 509 100



2 445 987

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,14 x

2,07 x

1) Pour la période close le 3 mai 2026, ce montant correspond au BAIIA de la Société pour les douze derniers mois, qui s'établissait à 2 494 561 $, et comprend les résultats de Dollarama Australia pour la période allant du 22 juillet 2025 au 3 mai 2026, plus le BAIIA de Dollarama Australia pour la période allant du 5 mai 2025 à la réalisation de la transaction visant TRS le 21 juillet 2025 (tel qu'il a été calculé et présenté par Dollarama Australia), qui s'établissait à 14 539 $.

Pour la période close le 1er février 2026, ce montant correspond au BAIIA de la Société pour les douze derniers mois, qui s'établissait à 2 408 226 $, et comprend les résultats de Dollarama Australia pour la période allant du 22 juillet 2025 au 1er février 2026, plus le BAIIA de Dollarama Australia pour la période allant du 3 février 2025 à la réalisation de la transaction visant TRS le 21 juillet 2025 (tel qu'il a été calculé et présenté par Dollarama Australia), qui s'établissait à 37 761 $.

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que cette mesure est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. La Société calcule également la marge du BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car elle ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :















Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars)











le 3 mai

2026



le 4 mai

2025















$



$

BAIIA











582 506



496 171

Ventes











1 846 089



1 521 210

Marge du BAIIA











31,6 %

32,6 % BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





566 058



485 823

Ventes











1 846 089



1 521 210

Marge du BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence





30,7 %

31,9 %

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes.



Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes.



Frais généraux

en pourcentage des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes.



Ventes des magasins

comparables Représentent les ventes des magasins, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent.



Croissance des ventes

des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période équivalente de l'exercice précédent.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent aux perspectives des secteurs canadien et australien pour l'exercice 2027, les énoncés qui se rapportent à l'expansion au Mexique et l'énoncé qui se rapporte à la bannière des magasins en Australie. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes négatives de ces termes ou d'autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction, sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada, en Amérique latine et en Australie ainsi que, dans les cas présentés aux rubriques « Perspectives pour l'exercice 2027 - Secteur canadien » et « Perspectives pour l'exercice 2027 - Secteur australien », sur les énoncés, les estimations et les hypothèses, selon le cas, présentés dans ces sections, dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont présentés dans le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2027 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2026, tous deux accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris les hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir la gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, incapacité de maintenir l'image de marque et la réputation, freintes de stocks, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts, le centre de distribution et les carrefours logistiques en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux des magasins et des entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger (incluant les activités internationales en Australie et, par l'intermédiaire des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans Dollarcity, au Salvador, au Guatemala, en Colombie, au Pérou, au Mexique et au Panama), fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), conjoncture générale de l'économie, concurrence de la part des détaillants en ligne et croissance du commerce électronique, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance au Canada et à l'international), incapacité de la Société à intégrer les activités de Dollarama Australia avec succès, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de Dollarama Australia, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, cadre réglementaire, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société, ses filiales ou Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes.

En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 11 juin 2026, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Assemblée des actionnaires et conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre

Dollarama tiendra son assemblée générale annuelle en personne aujourd'hui, le 11 juin 2026, à 9 h (HE) à l'hôtel Ruby Foo's (7655, boul. Décarie, Montréal, Québec). Un enregistrement sera accessible après l'assemblée à partir de la section « Relations avec les investisseurs - Événements » du site Web de Dollarama jusqu'au 10 juin 2027.

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre aujourd'hui, le 11 juin 2026, à 11 h (HE), suivie par une période de questions ouverte aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

Publication du rapport ESG de l'exercice 2026

Dollarama a publié aujourd'hui son rapport ESG de l'exercice 2026, qui présente une mise à jour des progrès réalisés par rapport à nos priorités pour l'exercice 2026. Notre rapport ESG de l'exercice 2026 et les indices du Sustainability Accounting Standards Board et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques qui l'accompagnent complètent notre divulgation ESG antérieure et les autres documents connexes, tous accessibles à partir de la section portant sur le développement durable de notre site Web, au www.dollarama.com. Ils doivent être lus en parallèle avec nos documents déposés auprès des organismes de réglementation.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada (TSX : DOL), est un leader canadien des détaillants à bas prix ayant une portée internationale avec plus de 2 800 magasins bien situés et plus de 43 000 employés qui servent la clientèle dans sept pays répartis sur trois continents. Dans chacun des marchés où elle exerce ses activités, Dollarama vise à offrir une valeur attrayante à des bas prix fixes sélectionnés ainsi qu'un accès facile à une vaste gamme de produits de consommation courante et d'articles saisonniers abordables convenant à une large clientèle.

Dollarama exploite plus de 1 700 magasins au Canada, répartis dans les dix provinces et dans deux territoires. En Australie, Dollarama exploite le plus important réseau de détaillants à rabais, The Reject Shop, avec un réseau national de plus de 400 magasins. Dollarama est également l'actionnaire majoritaire, par l'intermédiaire de ses participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, de Dollarcity, détaillant à rabais d'Amérique latine qui exploite plus de 700 magasins situés en Colombie, au Salvador, au Guatemala, au Mexique et au Pérou. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.dollarama.com.

SOURCE Dollarama Inc.

Pour de plus amples renseignements: Investisseurs : Patrick Bui, chef de la direction financière; 514 737-1006, poste 1237, [email protected]; Médias : Lyla Radmanovich, RP PÉLICAN; 514 845-8763, [email protected]