MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX: DOL) (« Dollarama ») a annoncé que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 16 avril 2024 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Votes contre # % # % Joshua Bekenstein 204 770 322 94,41 12 118 731 5,59 Gregory David 206 867 451 95,38 10 022 162 4,62 Elisa D. Garcia C. 212 688 820 98,06 4 200 293 1,94 Stephen Gunn 192 255 774 88,64 24 633 759 11,36 Kristin Mugford 210 282 790 96,95 6 606 823 3,05 Nicholas Nomicos 206 663 767 95,30 10 201 146 4,70 Neil Rossy 212 304 884 97,89 4 584 651 2,11 Samira Sakhia 213 909 760 98,63 2 979 253 1,37 Thecla Sweeney 213 147 800 98,27 3 741 701 1,73 Huw Thomas 206 359 394 95,15 10 529 583 4,85

À propos de Dollarama

Dollarama est un détaillant à bas prix reconnu au Canada proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 569 magasins au Canada offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Un assortiment de produits est également offert, à la caisse seulement, par l'entremise de notre magasin en ligne, à l'adresse www.dollarama.com. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 547 magasins tous bien situés au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou.

