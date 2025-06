MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama ») annonce que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 15 avril 2025 ont été élus administrateurs de Dollarama lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés du vote sur l'élection des administrateurs sont présentés ci-dessous.

Candidat Votes pour Votes contre # % # % Joshua Bekenstein 196 810 966 89,51 % 23 058 289 10,49 % Gregory David 208 412 870 94,79 % 11 456 386 5,21 % Elisa D. Garcia C. 216 063 292 98,27 % 3 805 964 1,73 % Stephen Gunn 195 124 565 88,75 % 24 744 691 11,25 % Kristin Mugford 215 199 342 97,88 % 4 669 914 2,12 % Nicholas Nomicos 199 095 039 90,55 % 20 774 066 9,45 % Neil Rossy 215 026 432 97,80 % 4 842 824 2,20 % Samira Sakhia 217 079 604 98,73 % 2 789 652 1,27 % Thecla Sweeney 216 513 729 98,47 % 3 355 527 1,53 % Huw Thomas 208 940 259 95,03 % 10 928 997 4,97 %

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondé en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada, est un détaillant à bas prix reconnu au pays proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 638 magasins, répartis dans toutes les provinces canadiennes et deux territoires, offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino‑américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 644 magasins tous bien situés en Colombie, au Guatemala, au Salvador et au Pérou.

