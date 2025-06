MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Dollarama inc. (TSX : DOL) (« Dollarama » ou la « Société ») présente aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 4 mai 2025.

Faits saillants du premier trimestre de l'exercice 2026 comparativement au premier trimestre de l'exercice 2025

les ventes ont augmenté de 8,2 % pour s'établir à 1 521,2 M$, comparativement à 1 405,8 M$;

les ventes des magasins comparables 1) ont augmenté de 4,9 %, en sus de la croissance de 5,6 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent;

ont augmenté de 4,9 %, en sus de la croissance de 5,6 % enregistrée à la période correspondante de l'exercice précédent; le BAIIA 1) s'est accru de 18,8 % pour s'établir à 496,2 M$, ce qui représente une marge du BAIIA 1) de 32,6 %, comparativement à 29,7 %;

s'est accru de 18,8 % pour s'établir à 496,2 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 32,6 %, comparativement à 29,7 %; le résultat d'exploitation a augmenté de 20,7 % et s'est chiffré à 388,8 M$, ce qui représente une marge d'exploitation 1) de 25,6 %, comparativement à 22,9 %;

de 25,6 %, comparativement à 22,9 %; le résultat net a augmenté de 26,9 % pour s'établir à 273,8 M$, ce qui résulte en une augmentation de 27,3 % du résultat net dilué par action ordinaire, qui s'est établi à 0,98 $, alors qu'il était de 0,77 $;

un profit latent de 10,4 M$ provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ayant un impact positif sur la marge du BAIIA de 70 points de base et le résultat net dilué par action ordinaire de 0,03 $;

un nombre net de 22 nouveaux magasins ont été ouverts, comparativement à un nombre net de 18 nouveaux magasins.

« Nous démarrons l'exercice 2026 en force, alors que nous poursuivons avec succès notre croissance au Canada, nos ventes des magasins comparables étant soutenues par la demande constante de produits de consommation courante et la bonne performance de nos offres saisonnières. Dollarcity continue également d'offrir de la valeur et de poursuivre ses projets d'expansion avec l'ouverture des premiers magasins au Mexique, qui est prévue incessamment », a déclaré Neil Rossy, président et chef de la direction.

« Avec le vote des actionnaires de The Reject Shop prévu pour plus tard ce mois-ci, notre acquisition du plus important détaillant à rabais en Australie demeure sur la bonne voie et devrait se clôturer d'ici la fin de juillet. Nous avons hâte d'entreprendre cette nouvelle étape de notre croissance, tout en nous concentrant sur nos activités de base au Canada et sur notre partenariat avec Dollarcity », a conclu Neil Rossy.

Résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026

Les ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 8,2 % pour s'établir à 1 521,2 M$, alors qu'elles étaient de 1 405,8 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation est attribuable à l'accroissement du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1 569 magasins au 28 avril 2024 à 1 638 magasins au 4 mai 2025, et à la hausse des ventes des magasins comparables.

Les ventes des magasins comparables pour le premier trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 4,9 %, ce qui reflète la hausse de 3,7 % du nombre de transactions et la hausse de 1,2 % du montant moyen des transactions, en sus de la croissance des ventes des magasins comparables de 5,6 % enregistrée pour le premier trimestre de l'exercice 2025. L'augmentation des ventes des magasins comparables est principalement attribuable à la forte demande de produits de consommation courante et à l'apport de nos offres saisonnières.

La marge brute1) s'est établie à 44,2 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 43,2 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2025. La marge brute en pourcentage des ventes a été plus élevée principalement en raison de la diminution des frais de logistique.

Les frais généraux pour le premier trimestre de l'exercice 2026 ont augmenté de 7,5 % pour s'établir à 233,5 M$, alors qu'ils étaient de 217,2 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Les frais généraux ont représenté 15,3 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 15,4 % des ventes pour le premier trimestre de l'exercice 2025, ce qui reflète la baisse des coûts de la main-d'œuvre, partiellement contrebalancée par la hausse des charges d'exploitation des magasins et les coûts de transaction provenant de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited.

Le BAIIA s'est établi à 496,2 M$, ce qui représente une marge du BAIIA de 32,6 %, pour le premier trimestre de l'exercice 2026, comparativement à 417,7 M$, ou une marge du BAIIA de 29,7 %, pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Le BAIIA pour le premier trimestre de 2026 tient compte d'un profit latent de 10,4 M$ provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ce qui reflète l'ajustement de la juste valeur de l'option d'achat d'une participation additionnelle de 9,89 % dans Central American Retail Sourcing Inc. et une participation proportionnelle correspondante de 4,945 % dans Inversiones Comerciales Mexicana S.A. (« l'option d'achat »). Compte non tenu de l'incidence du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence (10,4 M$), le BAIIA et la marge du BAIIA auraient été de 485,8 M$ et de 31,9 %, respectivement.

La quote-part de 60,1 % revenant à la Société du résultat net de Dollarcity pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 s'est établie à 40,3 M$, contre 22,1 M$ pour la quote-part de 50,1 % revenant à la Société pour la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation de 82,4 % s'explique principalement par la performance opérationnelle solide et continue au cours de la période de trois mois close le 31 mars 2025, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, et par l'acquisition d'une participation additionnelle de 10 % dans Dollarcity le 11 juin 2024 (la « transaction visant Dollarcity »). La performance de Dollarcity pour le premier trimestre est surtout attribuable à la hausse de 12,6 % des ventes découlant de l'accroissement du nombre total de magasins, qui est passé de 547 au 31 mars 2024 à 644 au 31 mars 2025, et à la hausse de la marge brute en pourcentage des ventes découlant de la baisse des frais de transport de marchandises entrantes et des frais de logistique. Les frais généraux en pourcentage des ventes de Dollarcity sont demeurés stables, consolidant davantage la solide performance au premier trimestre. La participation de la Société dans Dollarcity est comptabilisée comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence.

Les coûts de financement nets ont augmenté de 7,5 M$, passant de 36,5 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2025 à 44,0 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2026. L'augmentation s'explique principalement par la hausse des charges d'intérêts sur les obligations locatives et par la baisse des produits d'intérêts découlant de la diminution du capital investi.

Le résultat net a augmenté de 26,9 % pour s'établir à 273,8 M$, alors qu'il s'est établi à 215,8 M$ pour le premier trimestre de l'exercice 2025, ce qui résulte en une augmentation du résultat net dilué par action ordinaire de 27,3 %, qui s'est établi à 0,98 $ pour le premier trimestre de l'exercice 2026. Compte non tenu de l'incidence du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence (0,03 $ par action ordinaire après dilution), le résultat net dilué par action ordinaire aurait été de 0,95 $ par action ordinaire après dilution.

Dollarcity

Croissance du réseau

Au cours de son premier trimestre clos le 31 mars 2025, Dollarcity a ouvert un nombre net de 12 nouveaux magasins, comparativement à un nombre net de 15 nouveaux magasins au cours de la période correspondante de l'exercice précédent. Au 31 mars 2025, Dollarcity comptait un total de 644 magasins, dont 377 emplacements en Colombie, 109 au Guatemala, 77 au Salvador et 81 au Pérou. Cela se compare à un total de 632 magasins au 31 décembre 2024.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités et dividende de Dollarama

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2026, aucune action ordinaire n'a été rachetée aux fins d'annulation dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de 2024-2025 de la Société.

Le 11 juin 2025, la Société a annoncé que son conseil d'administration avait approuvé un dividende en trésorerie trimestriel à l'intention des porteurs d'actions ordinaires de 0,1058 $ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 8 août 2025 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 11 juillet 2025. Le dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

Publication du rapport ESG de l'exercice 2025

Dollarama a publié aujourd'hui son rapport ESG de l'exercice 2025, qui peut être téléchargé dans la section portant sur le développement durable de notre site Web. Notre rapport ESG de l'exercice 2025 et les indices du Sustainability Accounting Standards Board et du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques qui l'accompagnent complètent notre divulgation ESG antérieure et les autres documents connexes. Ils doivent être lus en parallèle avec nos documents déposés auprès des organismes de réglementation.

Perspectives pour l'exercice 2026

Les fourchettes prévisionnelles de la Société pour l'exercice 2026 publiées le 3 avril 2025 et les hypothèses sur lesquelles ces fourchettes se fondent demeurent inchangées, à l'exception de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement, qui a été révisée pour tenir compte des coûts estimatifs liés à la construction du carrefour logistique dans l'Ouest canadien :

(en pourcentage des ventes, sauf le nombre net de nouveaux magasins

qui est présenté en unités et les dépenses d'investissement qui sont présentées en millions de dollars) Exercice 2026i) Fourchettes prévisionnelles Nombre net de nouveaux magasins 70 à 80 Ventes des magasins comparables 3,0 % à 4,0 % Marge brute 44,2 % à 45,2 % Frais généraux 14,2 % à 14,7 % Dépenses d'investissement 285,0 $ à 330,0 $

i) Les prévisions pour l'exercice 2026 ne tiennent pas compte de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited par la Société. Se reporter au communiqué de presse de la Société daté du 26 mars 2025 pour obtenir des renseignements sur la transaction.

Ces fourchettes prévisionnelles se fondent sur plusieurs hypothèses, notamment les suivantes :

le nombre d'offres de location signées et les ouvertures prévues de nouveaux magasins pour le reste de l'exercice 2026, l'absence de retards indépendants de notre volonté à l'égard des activités de construction et l'absence de hausse importante des frais d'occupation à court et à moyen terme;

un horizon prévisionnel d'environ trois mois pour les commandes en cours et les marges sur les produits;

la poursuite de la réaction favorable de la clientèle à l'égard de notre offre de produits, de notre proposition de valeur et de la présentation des produits en magasin;

la gestion active des marges sur les produits, notamment au moyen de stratégies d'établissement de prix et du renouvellement des produits, et de la freinte des stocks;

la poursuite de la comptabilisation de la participation de la Société dans Dollarcity comme un partenariat selon la méthode de la mise en équivalence;

la conclusion de contrats de change à terme pour couvrir la majeure partie des achats prévus de marchandises en dollars américains contre les fluctuations du dollar canadien par rapport au dollar américain;

la poursuite de nos initiatives de productivité en magasin et la réalisation d'économies de coûts et d'avantages afin de réduire les charges d'exploitation;

l'absence de changements importants en ce qui a trait au marché du travail, à la conjoncture économique et au contexte géopolitique ou de changements significatifs dans le secteur de la vente au détail et les données prévues des recensements et sur les revenus des ménages;

l'absence de changements importants apportés au budget des dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 pour les ouvertures de nouveaux magasins, les dépenses d'entretien et les dépenses d'investissement évolutives, ces dernières portant surtout sur les initiatives en matière de freinte des stocks;

l'absence de conditions météorologiques inhabituellement défavorables, plus particulièrement pendant les saisons de pointe associées aux principales fêtes et célébrations.

Les fourchettes prévisionnelles comprises dans la présente rubrique constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, sont assujetties à un certain nombre de risques et incertitudes, et doivent être lues conjointement avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés que contient le présent communiqué de presse portent sur nos intentions, nos attentes et nos projets actuels et futurs, nos résultats, notre degré d'activité, notre rendement, nos objectifs, nos réalisations ou tout autre événement ou fait nouveau à venir et constituent des énoncés prospectifs, y compris les énoncés qui se rapportent à la construction prévue du carrefour logistique dans l'Ouest canadien ainsi que le calendrier et les coûts prévus connexes, aux perspectives pour l'exercice 2026 de la Société et à sa stratégie de répartition du capital, y compris ses intentions concernant les dividendes, les rachats d'actions, le calendrier d'ouverture des premiers magasins de Dollarcity au Mexique, l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited par la Société, y compris l'échéancier prévu de la réalisation de l'acquisition et certains avantages qui devraient découler de l'acquisition proposée. Les termes « pouvoir », « s'attendre à », « planifier », « prévoir », « tendances », « indications », « anticiper », « croire », « estimer », « probables », « éventuels » ou « potentiels », ou des variantes de ces termes ou autres formulations semblables, visent à signaler des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les plus récentes informations à la disposition de la direction ainsi que sur des estimations et hypothèses qui concernent, entre autres choses, la conjoncture économique, le contexte géopolitique et la concurrence dans le secteur de la vente au détail au Canada et en Amérique latine ainsi que, dans le cas des perspectives pour l'exercice 2026, sur les estimations et les hypothèses présentées à la rubrique « Perspectives pour l'exercice 2026 et stratégie de répartition du capital », dans chaque cas et que la direction a formulées à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, de la conjoncture, et de l'évolution prévue dans l'avenir, ainsi que d'autres facteurs qui sont considérés pertinents et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et hypothèses s'avéreront exactes. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le degré d'activité, les réalisations ou le rendement réel, ou les événements ou faits futurs, diffèrent de manière significative de ceux exprimés de façon implicite ou explicite dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs suivants, lesquels sont présentés dans le rapport de gestion du premier trimestre de l'exercice 2026 et décrits plus en détail à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice 2025, tous les deux accessibles sur le site de SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.dollarama.com : augmentations futures des charges d'exploitation (y compris des hausses du salaire minimum prescrit par la loi), augmentations futures du coût des marchandises (y compris en raison de hausses des coûts des matières premières et de différends sur les tarifs), augmentations futures des frais de livraison et de transport et des autres frais de logistique (y compris en raison des frais de transport, des hausses du prix du carburant et des frais d'immobilisation), augmentation des coûts ou interruption du flux de marchandises importées (y compris en raison des perturbations touchant la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale et de l'instabilité géopolitique créée par l'intensification des tensions entre la Chine et les pays de l'Occident), incapacité de maintenir son image de marque et sa réputation, incapacité de maintenir sa gamme de produits et de se réapprovisionner en marchandises, perturbation dans le réseau de distribution, incapacité d'obtenir de la capacité supplémentaire pour les entrepôts et le centre de distribution en temps opportun, incapacité de conclure ou de renouveler, selon le cas, les baux de ses magasins et de ses entrepôts à des conditions favorables et concurrentielles, freintes de stocks, caractère saisonnier, acceptation par le marché des marques maison, incapacité de protéger les marques de commerce et autres droits exclusifs, activités à l'étranger, fluctuations des taux de change, pertes potentielles associées à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, risque de taux d'intérêt relatif à la dette à taux d'intérêt variable, niveau d'endettement et incapacité de générer des flux de trésorerie suffisants pour assurer le service de la dette, tout exercice par les actionnaires fondateurs de Dollarcity de leur option de vente, modification de la solvabilité et de la notation et hausse potentielle du coût du capital, hausses d'impôts et modifications apportées aux lois fiscales applicables ou à leur interprétation, concurrence dans le secteur de la vente au détail (y compris pour les détaillants en ligne), technologies de rupture, conjoncture générale de l'économie, départ de hauts dirigeants, incapacité d'attirer et de conserver des employés compétents, interruptions des systèmes de technologies de l'information, incapacité de protéger les systèmes contre les attaques informatiques, impossibilité de réaliser la stratégie de croissance avec succès (y compris l'incapacité de déceler et de poursuivre de nouvelles occasions de croissance), toute incapacité à remplir les conditions de clôture concernant l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited en temps opportun ou tout court, tout retard dans la clôture de l'acquisition de The Reject Shop Limited ou incapacité à la réaliser, incapacité de la Société à intégrer les activités de The Reject Shop Limited avec succès après la réalisation de l'acquisition proposée de The Reject Shop Limited, toute incapacité à tirer parti des avantages qui devraient découler de l'acquisition de The Reject Shop Limited, structure de société de portefeuille, conditions météorologiques défavorables, tremblements de terre et autres catastrophes naturelles, perturbations géopolitiques et instabilité politique dans les pays étrangers, pandémies ou épidémies, coûts inattendus liés aux programmes d'assurance actuels, réclamations en responsabilité du fait des produits et rappels de produits, cadre réglementaire, actions collectives et autres litiges, conformité sur le plan environnemental, changements climatiques et activisme actionnarial.

Ces éléments ne sont pas censés représenter une liste exhaustive des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur la Société ou sur Dollarcity; toutefois, ils devraient être étudiés attentivement. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction au sujet de la performance financière de la Société et de Dollarcity et ils peuvent ne pas être pertinents à d'autres fins. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant aux présentes. En outre, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse visent à décrire les attentes de la direction en date du 11 juin 2025, et la direction n'a pas l'intention et ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu de la loi. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse doivent être lus à la lumière de la présente mise en garde.

Assemblée virtuelle des actionnaires et conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre

Dollarama tiendra son assemblée générale annuelle aujourd'hui, le 11 juin 2025, à 9 h (HE). Tous les actionnaires et les invités pourront écouter la webdiffusion en direct. Toutefois, seuls les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 avril 2025 et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment nommés comme fondés de pouvoir) pourront voter et poser des questions à l'assemblée. L'assemblée sera tenue en ligne, par webdiffusion audio en direct à l'adresse suivante : www.virtualshareholdermeeting.com/DOLR2025.

Dollarama tiendra une conférence téléphonique pour discuter des résultats du premier trimestre de l'exercice 2026 aujourd'hui, le 11 juin 2025, à 11 h (HE), suivie par une période de questions ouverte uniquement aux analystes financiers. Les autres parties intéressées peuvent participer à la conférence à titre d'auditeurs seulement. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Dollarama, à l'adresse https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/evenements-et-presentations.

À propos de Dollarama

Dollarama, qui a été fondé en 1992 et dont le siège social est situé à Montréal (Québec), au Canada, est un détaillant à bas prix reconnu au pays proposant un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers, en magasin et en ligne. Nos 1 638 magasins, répartis dans toutes les provinces canadiennes et deux territoires, offrent à notre clientèle une gamme d'articles à prix attrayants dans des magasins bien situés, que ce soit dans des régions métropolitaines, dans des villes de taille moyenne ou dans des petites villes. Nos produits de qualité sont vendus à des prix fixes d'au plus 5,00 $.

Dollarama détient également une participation de 60,1 % dans Dollarcity, un détaillant à bas prix latino-américain en pleine croissance. Dollarcity propose un vaste éventail de produits de consommation courante, de marchandises générales et d'articles saisonniers à des prix fixes d'au plus 4,00 $ US (ou l'équivalent en monnaie locale) dans ses 644 magasins tous bien situés en Colombie, au Guatemala, au Salvador et au Pérou.

www.dollarama.com

Principales informations financières consolidées



Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars et d'actions, sauf les montants par action) le 4 mai

2025

le 28 avril

2024

$

$











Données sur le résultat









Ventes 1 521 210



1 405 772

Coût des produits vendus 848 900



798 496

Profit brut 672 310



607 276

Frais généraux 233 457



217 166

Dotation aux amortissements 90 381



90 162

Quote-part du résultat net de la participation comptabilisée selon

la méthode de la mise en équivalence (40 312)



(22 090)

Résultat d'exploitation 388 784



322 038

Profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée

selon la méthode de la mise en équivalence (10 348)



-

Coûts de financement nets 43 960



36 523

Résultat avant impôt 355 172



285 515

Impôt sur le résultat 81 416



69 672

Résultat net 273 756



215 843













Résultat net de base par action ordinaire 0,99 $

0,77 $ Résultat net dilué par action ordinaire 0,98 $

0,77 $











Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation :









De base 277 045



278 707

Après dilution 278 211



279 686













Autres données









Croissance des ventes d'un exercice à l'autre 8,2 %

8,6 % Croissance des ventes des magasins comparables1) 4,9 %

5,6 % Marge brute1) 44,2 %

43,2 % Frais généraux en pourcentage des ventes1) 15,3 %

15,4 % BAIIA1) 496 171



417 743

Marge d'exploitation1) 25,6 %

22,9 % Dépenses d'investissement 46 193



46 267

Nombre de magasins2) 1 638



1 569

Superficie moyenne des magasins (en pieds carrés bruts)2) 10 444



10 430

Dividendes déclarés par action ordinaire 0,1058 $

0,0920 $















Aux (en milliers de dollars)











4 mai

2025



2 février

2025















$



$

Données tirées de l'état

de la situation financière





















Trésorerie et équivalents de trésorerie











229 008



122 685

Stocks











939 120



921 095

Total des actifs courants











1 249 132



1 201 280

Immobilisations corporelles











1 064 116



1 046 390

Actifs au titre de droits d'utilisation











2 132 909



2 109 445

Total de l'actif











6 568 184



6 482 592

Total des passifs courants











952 452



1 014 306

Total des passifs non courants











4 295 659



4 280 028

Total de la dette1)











2 269 831



2 282 679

Dette nette1)











2 040 823



2 159 994

Capitaux propres











1 320 073



1 188 258



























1) Se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » du présent communiqué de presse pour obtenir la définition de ces éléments et, s'il y a lieu, un rapprochement avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable. 2) À la fin de la période.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

La Société prépare son information financière conformément aux PCGR. La direction a inclus des mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières afin de fournir aux investisseurs des mesures complémentaires de la performance financière et opérationnelle de la Société. La direction estime que ces mesures sont des mesures complémentaires importantes de la performance financière et opérationnelle de la Société, car elles éliminent les éléments qui ont une incidence moindre sur celles-ci, mettant ainsi en évidence des tendances dans ses activités de base que les mesures conformes aux PCGR, à elles seules, ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. La direction croit également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et d'autres parties intéressées ont fréquemment recours aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. La direction fait par ailleurs appel aux mesures financières non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières pour faciliter la comparaison de la performance financière et opérationnelle d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer la capacité de la Société à assumer le service de la dette, les dépenses d'investissement et les besoins en fonds de roulement dans l'avenir.

Les mesures financières non conformes aux PCGR et les autres mesures financières présentées ci-après n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et ne sont donc pas susceptibles de se prêter aux comparaisons avec des mesures similaires présentées par d'autres sociétés émettrices, et elles devraient être considérées comme un complément aux mesures comparables calculées selon les PCGR et non pas comme pouvant les remplacer ni comme y étant supérieures.

A) Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA

Le BAIIA représente le résultat net plus l'impôt sur le résultat, les coûts de financement nets et la dotation aux amortissements et comprend la quote-part revenant à la Société du résultat net de sa participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. La direction est d'avis que le BAIIA constitue une mesure complémentaire utile permettant d'évaluer la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes. La Société a révisé sa méthode de rapprochement du BAIIA et commence par le résultat net plutôt que par le résultat d'exploitation, comme elle le faisait pour les périodes précédentes. Cette modification a été mise en place afin de tenir compte de l'incidence du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et d'améliorer la comparabilité avec les autres sociétés du même secteur. Cette modification n'a aucune incidence sur la période comparative ni sur le BAIIA comptabilisé par la Société pour les exercices clos le 2 février 2025 et le 28 janvier 2024. La Société calcule également le BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car l'option d'achat ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat net et du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes (en milliers de dollars) le 4 mai

2025



le 28 avril

2024



$



$

Résultat net 273 756



215 843

Ajouter :









Impôt sur le résultat 81 416



69 672

Coûts de financement nets 43 960



36 523

Dotation aux amortissements 97 039



95 705

BAIIA 496 171



417 743

Profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée

selon la méthode de la mise en équivalence (10 348)



-

BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 485 823



417 743



Total de la dette

Le total de la dette représente la somme de la dette à long terme (y compris les frais d'émission des titres de créance non amortis, l'intérêt à payer et la couverture de la juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée), des emprunts à court terme dans le cadre du programme de billets de trésorerie aux États-Unis, des ententes de financement à long terme et des autres dettes bancaires (le cas échéant). La direction est d'avis que le total de la dette constitue une mesure constitue une mesure utile pour faciliter la compréhension de la situation financière de la Société par rapport à ses obligations en matière de financement. Le tableau suivant présente le rapprochement de la dette à long terme et du total de la dette :



Aux

(en milliers de dollars) 4 mai

2025



2 février

2025

Billets non garantis de premier rang (les « billets à taux fixe »)

portant intérêt comme suit : $



$

Taux annuel fixe de 5,165 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 26 avril 2030 450 000



450 000

Taux annuel fixe de 2,443 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 9 juillet 2029 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,533 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 26 septembre 2028 500 000



500 000

Taux annuel fixe de 1,505 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 20 septembre 2027 300 000



300 000

Taux annuel fixe de 1,871 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 8 juillet 2026 375 000



375 000

Taux annuel fixe de 5,084 %, payable en versements semestriels égaux,

échéant le 27 octobre 2025 250 000



250 000













Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 077 $ (1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit (6 494)



(7 092)

Intérêt à payer sur les billets à taux fixe 9 106



22 330

Entente de financement à long terme 5 142



5 080

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt 12 077



12 361

Total de la dette 2 269 831



2 282 679



Dette nette

La dette nette représente le total de la dette, moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. La direction est d'avis que la dette nette constitue une mesure additionnelle utile pour évaluer la situation financière de la Société en présentant toutes les obligations en matière de financement de la Société, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le tableau suivant présente le rapprochement du total de la dette et de la dette nette :

(en milliers de dollars) Aux



4 mai

2025



2 février

2025



$



$

Total de la dette 2 269 831



2 282 679

Trésorerie et équivalents de trésorerie (229 008)



(122 685)

Dette nette 2 040 823



2 159 994

















B) Ratios non conformes aux PCGR

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA

Le ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA correspond à la dette nette ajustée, divisée par le BAIIA consolidé pour les douze derniers mois. La direction utilise ce ratio pour évaluer partiellement la situation financière de la Société. Une hausse du ratio indiquerait un accroissement de la dette de la Société par tranche de un dollar de BAIIA généré. Le tableau suivant présente le calcul du ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA :



Aux

(en milliers de dollars) 4 mai

2025



2 février

2025



$



$

Dette nette 2 040 823



2 159 994

Obligations locatives 2 427 038



2 426 977

Frais d'émission des titres de créance non amortis, y compris un montant de 1 077 $

(1 219 $ au 2 février 2025) pour la facilité de crédit 6 494



7 092

Couverture de juste valeur - ajustement de la valeur d'entrée des swaps

de taux d'intérêt (12 077)



(12 361)

Dette nette ajustée 4 462 278



4 581 702













BAIIA pour les douze derniers mois 2 200 257



2 121 829

Ratio de la dette nette ajustée par rapport au BAIIA 2,03 x

2,16 x

Marge du BAIIA

La marge du BAIIA représente le BAIIA divisé par les ventes. La direction estime que cette mesure est utile pour évaluer la performance des activités courantes et l'efficacité des activités par rapport aux ventes. La Société calcule également la marge du BAIIA compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, afin d'exclure l'incidence de l'option d'achat, car l'option d'achat ne reflète pas les activités courantes de la Société et ne devrait pas, selon la direction, être considérée comme faisant partie de l'évaluation à long terme de la rentabilité opérationnelle des activités de base sous-jacentes de la Société. Le tableau suivant présente le rapprochement du BAIIA et de la marge du BAIIA :



Périodes de 13 semaines closes

(en milliers de dollars) le 4 mai

2025



le 28 avril

2024



$



$

BAIIA 496 171



417 743

Ventes 1 521 210



1 405 772

Marge du BAIIA 32,6 %

29,7 % BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé sur participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 485 823



417 743

Ventes 1 521 210



1 405 772

Marge du BAIIA, compte non tenu du profit latent provenant du dérivé

sur la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 31,9 %

29,7 %

C) Mesures financières supplémentaires

Marge brute Représente le profit brut divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Marge d'exploitation Représente le résultat d'exploitation divisé par les ventes, exprimé en pourcentage des ventes. Frais généraux

en pourcentage des ventes Représentent les frais généraux divisés par les ventes. Ventes

des magasins comparables Représentent les ventes des magasins Dollarama, y compris les magasins relocalisés et agrandis, ouverts depuis au moins 13 mois complets par rapport

à celles de la période correspondante de l'exercice précédent. Croissance

des ventes

des magasins comparables Représente l'augmentation ou la diminution, selon le cas, en pourcentage des ventes des magasins comparables, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

