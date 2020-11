Dix experts et expertes en environnement minier s'unissent pour la publication d'un premier ouvrage collectif sur la restauration minière

Né d'une initiative de Bruno Bussière, professeur titulaire de la Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRME UQAT-Polytechnique, et de Marie Guittonny, professeure en végétalisation des sites miniers à l'Institut de recherche en mines et en environnement à l'UQAT, ce livre de référence fournit des connaissances fondamentales et pratiques en lien avec la problématique de la restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide. Les auteurs et auteures identifient les défis qui demeurent à relever et documentent des approches éprouvées et innovantes pour les résoudre.

Une approche interdisciplinaire et intégrée

Possédant des expertises complémentaires reconnues à l'échelle internationale, les auteurs et auteures adoptent une approche interdisciplinaire et intégrée, une démarche essentielle pour s'attaquer à un problème aussi complexe. Les 14 chapitres de ce livre permettent de mettre en lumière différentes approches et des solutions en lien avec des problématiques réelles vécues par l'industrie minière. Les premiers chapitres placent le cadre théorique, alors que les principales méthodes de restauration des sites miniers, l'amélioration de la performance de la restauration grâce au traitement passif des effluents miniers, à la revégétalisation, aux modes de gestion des rejets qui facilitent la restauration et aux facteurs pouvant influencer la performance à long terme des ouvrages de restauration sont abordées par la suite. Enfin, des outils pour améliorer et valider la conception des ouvrages de restauration sont également présentés.

Présentation du livre : tenue d'un webinaire le mercredi 2 décembre

Afin de présenter les différentes thématiques abordées dans cet ouvrage spécialisé de haut niveau, une présentation en ligne se tiendra avec les auteurs et les auteures le mercredi 2 décembre prochain, de 11 h 30 à 12 h 30, en français. Les personnes intéressées à y assister peuvent s'inscrire dès maintenant en cliquant ici. La sortie officielle du livre, disponible en anglais seulement, est prévue le 3 décembre prochain, mais celui-ci est déjà disponible en prévente.

L'expertise de l'UQAT en mines et en environnement

Grâce à une approche unique fondée sur la collaboration avec les industriels et les représentants des gouvernements, à une équipe de chercheuses et de chercheurs chevronnés ainsi qu'à des installations à la fine pointe, l'UQAT possède une renommée internationale en matière de recherche et d'enseignement dans le domaine des mines et de l'environnement. La recherche réalisée cible principalement le développement de solutions environnementales liées à l'ensemble du cycle de vie d'une mine. Les quatre chaires de recherche liées au secteur minier à l'UQAT, les nombreux partenariats avec des entreprises minières d'envergure internationale ainsi que les collaborations fructueuses avec d'autres universités du monde entier permettent à l'UQAT de développer des solutions innovatrices qui répondent aux besoins réels vécus par les acteurs du secteur minier, des gouvernements et de la société. En plus de la recherche réalisée, l'UQAT participe à la formation de personnel hautement qualifié et au transfert de nouvelles connaissances afin d'agir proactivement à l'essor de l'industrie minière dans le respect de la société de demain. En savoir plus

Hard Rock Mine Reclamation - From Prediction to Management of Acid Mine Drainage

Co-éditeurs

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Institut de recherche en mines et en environnement

Bruno Bussière

Marie Guittonny

Auteures et auteurs principaux

Noms des dix auteurs et auteures du livre ayant eu la responsabilité principale et ayant contribué à la rédaction d'un chapitre, par université et par ordre alphabétique.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Institut de recherche en mines et en environnement

Akué Sylvette Awoh

Bruno Bussière

Vincent Boulanger-Martel

Isabelle Demers

Abdelkabir Maqsoud

Marie Guittonny

Mamert Mbonimpa

Carmen Mihaela Neculita

Benoît Plante

Polytechnique Montréal, Département des génies civil, géologique et des mines

Thomas Pabst

Co-auteures et co-auteurs

Noms et universités d'attache des autres co-auteurs et co-auteures du livre ayant collaboré à la rédaction des chapitres.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Institut de recherche en mines et en environnement

Gary Schudel

Mostafa Benzaazoua

Adrien Dimech

Polytechnique Montréal, Département des génies civil, géologique et des mines

Pierre-Luc Labonté-Raymond

Gérald J. Zagury

Université d'Alberta, Département de génie civil et de l'environnement

G. Ward Wilson

Université Laval, Département de génie civil et de génie des eaux

Jean Côté

