Diversification des marchés - 1,2 M$ pour attirer davantage d'investissements dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, annoncent l'octroi de 1,2 million de dollars à Québec International pour soutenir la réalisation d'activités de prospection d'investissements directs étrangers. L'objectif : diversifier davantage l'économie des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches pour stimuler leur productivité et leur compétitivité.

Ces investissements permettront à Québec International d'attirer des projets d'implantation d'entreprises étrangères et de faire croître des filiales établies dans la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches. Ce genre d'initiative favorise l'acquisition de technologies et de savoir-faire nouveaux et aide les travailleurs locaux à perfectionner leurs compétences.

Citations :

« Plus que jamais, on doit travailler à diversifier nos marchés et à maintenir la compétitivité du Québec. Pour notre gouvernement, c'est important de soutenir Québec International, qui partage avec nous cette vision. Grâce à ce financement de 1,2 million de dollars, l'organisme pourra continuer d'attirer des projets créateurs de richesse qui viendront renforcer nos atouts. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Québec International joue un rôle stratégique en renforçant notre agilité et en contribuant directement à la diversification économique de notre région. Dans le contexte actuel, il est essentiel de soutenir cette démarche, et c'est précisément ce que nous faisons avec cet investissement. La Capitale-Nationale peut compter sur une équipe d'experts dévoués qui nous permettra d'acquérir le capital étranger nécessaire pour assurer notre vitalité économique à long terme. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Grâce à cet appui financier, on donne plus de moyens à Québec International pour aider les entreprises de la Chaudière-Appalaches à grandir et attirer de nouveaux investissements et talents dans la région. Une bonne nouvelle pour la diversification de notre économie, avec des retombées concrètes pour nos entrepreneurs et nos travailleurs. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je remercie le gouvernement du Québec pour son appui financier à Québec International et son volet d'attraction d'investissements étrangers, un mandat porteur pour le développement économique de la région. Pour l'année 2023 seulement, les investissements directs étrangers ont généré des retombées de 990,3 millions de dollars et ont permis de créer près de 320 emplois. L'apport de filiales internationales dans notre économie est notable : elles contribuent à 10 % du PIB régional. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

Faits saillants :

Québec International a pour mission de favoriser le développement économique et le rayonnement international des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, notamment par l'attraction d'investissements directs étrangers, le développement de pôles d'excellence ainsi que le soutien à l'entrepreneuriat technologique, à l'innovation et à l'exportation.

De 2021 à 2023, Québec International a contribué à attirer dans la région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches près de 2 milliards de dollars d'investissements directs étrangers.

Le 18 février dernier, le gouvernement du Québec a octroyé 510 000 $ à Québec International à titre d'organisme régional de promotion des exportations (ORPEX) de la Capitale-Nationale pour aider les entreprises de la région à trouver de nouveaux marchés. Rappelons que les ORPEX offrent aux PME québécoises un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés hors Québec. L'objectif : leur permettre de saisir les occasions d'affaires au Canada et à l'international de façon durable.

