Dites-lui merci! - La population de la région de Laval invitée à dire merci dans le cadre de la 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre délégué à l'économie et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, invite la population de Laval à présenter, à l'occasion des prix Hommage bénévolat-Québec, la candidature d'une personne ou d'organismes s'étant démarqué par son engagement hors du commun.

La période de mise en candidature pour l'ensemble du Québec a été officiellement lancée aujourd'hui par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau.

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse suivante : Québec.ca/prixbenevolat. La date limite pour déposer un dossier de candidature est le 5 décembre 2023.

Depuis 1998, année de leur première édition, les prix Hommage bénévolat-Québec ont permis de souligner l'engagement bénévole de 1 064 personnes et organismes.

Plus de 2 millions de personnes bénévoles œuvrent à travers tout le Québec dans des dizaines de secteurs d'activité. Une quarantaine de lauréates et lauréats seront honorés cette année.

Citations

« L'action bénévole est essentielle au soutien de nos collectivités. Chaque année, plus de 2 millions de personnes consacrent plus de 290 millions d'heures à aider les autres. Leur contribution, à la fois humaine et philanthropique, est source d'inspiration et incarne l'esprit d'entraide, nous rappelant que notre véritable héritage est le bien que nous faisons pour autrui et pour notre communauté. J'invite les gens de partout au Québec à prendre quelques minutes pour présenter la candidature de personnes ou d'organismes qui méritent qu'on leur dise merci pour leur contribution exceptionnelle. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'action bénévole peut contribuer à édifier des collectivités inclusives, diversifiées et équitables. C'est aussi une richesse pour tout le Québec et je suis convaincu que cette 27e édition nous permettra de découvrir l'engagement exceptionnel dont font preuve au quotidien les citoyennes et les citoyens Lavallois et ceux de tout le Québec. »

Christopher Skeete, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Faits saillants

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories : Jeune bénévole - Prix Claude-Masson , qui vise à souligner l'engagement bénévole de personnes âgées de 14 à 35 ans; Bénévole , qui vise à rendre hommage à des personnes de 36 ans ou plus; Organisme , qui vise à reconnaître l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté.

Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréates et lauréats. La cérémonie de remise des prix aura lieu au printemps 2024.

Au Québec, l'action bénévole représente annuellement l'équivalent d'un investissement de près de 6 milliards de dollars.

Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, à l'adresse courriel [email protected] .

