Distriq Zone innovation quantique à Sherbrooke - Près de 10 M$ pour hisser le Québec au rang de leader dans le secteur quantique

SHERBROOKE, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, annoncent un investissement de 9,6 millions de dollars à Distriq Zone innovation quantique, située à Sherbrooke, pour contribuer à l'acquisition d'un ordinateur quantique de Pasqal, le premier de l'entreprise à être installé au Canada.

Celui-ci se distingue par une nouvelle technologie qui repose sur des lasers plutôt que sur des circuits électroniques supraconducteurs. Cette technologie devrait s'avérer plus efficace pour plusieurs applications, ouvrant la voie à des produits innovants, tels que des outils d'optimisation de réseaux, des solutions pour comparer des molécules ou des outils de simulation de configuration d'atomes pour le développement de nouveaux matériaux.

Ce nouvel ordinateur quantique vient s'ajouter aux autres en place au Québec, soit celui d'IBM, situé à Bromont et dont l'accès est géré par PINQ2, celui d'Anyon Systèmes, hébergé par l'ÉTS et dont l'accès est géré par Calcul Québec, et ceux de Quandela, localisés à Sherbrooke et à Shawinigan (au DigiHub) et exploités par Exaion en collaboration avec PINQ2.

Les cinq ordinateurs quantiques disponibles au Québec ouvrent la porte à une économie basée sur d'importantes innovations issues du secteur quantique, non accessibles par l'entremise des ordinateurs classiques. Ils contribuent aussi à la reconnaissance du Québec en tant qu'acteur clé en matière d'innovation et de développement dans ce domaine en pleine croissance à l'international. Grâce à eux, le Québec s'impose également comme un leader mondial dans le développement d'algorithmes quantiques.

Le gouvernement du Québec confirme également qu'Hydro-Québec s'associe à Pasqal et à l'Université de Sherbrooke pour évaluer, à l'aide des technologies quantiques, comment optimiser la gestion de son réseau électrique. Ce projet vise à réduire les coûts de production ainsi qu'à améliorer l'efficacité énergétique. Il explore les applications concrètes des algorithmes quantiques, renforçant le leadership du Québec en innovation scientifique et technologique, en plus de souligner l'importance des grandes entreprises dans le développement et l'adoption des technologies quantiques.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé, le 3 février 2022, Distriq Zone innovation quantique. Depuis, plus de 400 millions de dollars ont été investis pour poser les balises d'un écosystème quantique de renommée mondiale, qui forme et attire des talents ainsi que des entreprises de calibre international tout en proposant un milieu de vie attrayant et durable. À long terme, cette zone d'innovation contribuera à stimuler les investissements publics en environnement, en santé et en éducation.

Citations :

« Le Québec devient aujourd'hui l'un des seuls endroits au monde où les technologies quantiques les plus avancées sur le plan commercial seront offertes. Nous sommes très fiers de soutenir à hauteur de 9,6 millions de dollars ce projet porteur pour notre économie et notre rayonnement international! Avec ce nouvel ordinateur, c'est tout l'écosystème québécois qui peut explorer de nouveaux champs de recherche en quantique et mieux répondre aux besoins des industries en matière de calcul de pointe. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Le Conseil national de recherches du Canada estime que le secteur quantique générera 45 000 nouveaux emplois et 27 milliards de dollars de revenus à l'horizon 2040 au Québec. L'annonce d'aujourd'hui contribuera au développement économique de tout le Québec! »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Avec l'acquisition de ce nouvel ordinateur, Distriq continuera de favoriser une collaboration étroite entre les différents acteurs de la zone d'innovation quantique à Sherbrooke, toujours dans le but d'accélérer la transition des découvertes scientifiques vers des applications concrètes. Ils renforcent ainsi la compétitivité du Québec sur la scène mondiale, tout en contribuant à dynamiser davantage l'économie locale grâce à la création d'emplois hautement qualifiés. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« En Estrie, on a l'innovation dans le sang! Voilà une nouvelle preuve que notre gouvernement croit fermement au pouvoir de la recherche et du développement pour favoriser une économie forte en région. »

André Bachand, député de Richmond

« L'acquisition de cet ordinateur quantique représente une avancée majeure pour le Québec en matière d'innovation et de recherche. En l'intégrant à la zone d'innovation, nous créons un environnement propice à une collaboration étroite entre les acteurs clés, permettant d'accélérer la transition de la recherche vers des applications concrètes et leur mise en marché, une priorité pour Investissement Québec. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« L'acquisition de l'ordinateur quantique Pasqal par Distriq constitue une étape majeure en vue de continuer à doter le Québec des meilleures technologiques quantiques mondiales. Cet ordinateur sera fabriqué à Sherbrooke dans la future usine de Pasqal, la première en Amérique du Nord. Cette avancée stratégique permet au Québec de se distinguer comme un leader mondial dans la course à l'innovation quantique en renforçant le développement de l'écosystème autour des applications industrielles de l'informatique quantique. »

Anne-Marie-Soleil Bernard, vice-présidente des opérations de Distriq Zone innovation quantique

« La vente de notre premier ordinateur en Amérique du Nord est un jalon clé dans l'implantation mondiale de nos technologies. En exécutant notre stratégie industrielle ambitieuse, nous sommes fiers de soutenir durablement l'engagement du Québec envers l'innovation et sa position en tant que leader dans l'écosystème quantique mondial. En disposant d'un accès à des ordinateurs à atomes neutres de grade industriel, les entreprises comme Hydro-Québec et, plus largement, la communauté québécoise des chercheurs et des développeurs d'applications en informatique quantique pourront poursuivre de remarquables avancées sur le plan international. »

Raphaël de Thoury, directeur général de Pasqal Canada

Faits saillants :

L'aide gouvernementale est issue du programme ESSOR, qui vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Forte d'une technologie basée sur des travaux de recherche récompensés par un prix Nobel et d'une approche globale, l'entreprise Pasqal propose des solutions quantiques de pointe à l'échelle mondiale.

De calibre mondial, les zones d'innovation du Québec regroupent des acteurs de la recherche, de l'industrie ainsi que des milieux de l'enseignement et de l'entrepreneuriat en vue de mettre en valeur les avantages concurrentiels et durables de celles-ci et de favoriser la culture d'innovation.

Fondé en 2021 par l'Université de Sherbrooke et le gouvernement du Québec, PINQ2 accompagne les organisations vers une transformation numérique accélérée en permettant à ses utilisateurs d'accéder à des ressources quantiques pour développer et tester des applications en temps réel.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Hugo T. Dionne, Attaché de presse, Bureau de circonscription de la députée de Saint-François, Tél. : 514 616-7901; Dominique Samson-Desrochers, Directrice Bureau de circonscription du député de Richmond, Tél. : 819 459-5602; Germain Drouin, Attaché de presse, Bureau de circonscription du député de Nicolet-Bécancour, Tél. : 819 384-9311; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]