OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - Ressources naturelles Canada

Le Canada soutient fermement la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes prêts à intervenir de concert avec les partenaires de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement sur les marchés de l'énergie.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a pris part à une réunion extraordinaire du conseil de direction de l'AIE pour discuter de la situation des marchés mondiaux de l'énergie aux lendemains de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Participaient également à l'événement Fatih Birol (Ph. D.), directeur exécutif de l'AIE, la secrétaire américaine à l'Énergie, Jennifer Granholm - en tant que présidente de l'AIE à l'échelon ministériel - ainsi que des ministres et des représentants des pays membres de l'AIE et de la Commission européenne.

Ensemble, les participants ont témoigné collectivement leur solidarité et leur volonté de s'élever avec les Ukrainiens contre l'offensive non provoquée que subit leur pays, dénonçant l'utilisation inacceptable de l'énergie comme arme par le président Poutine.

M. Birol a informé les ministres de l'analyse qu'effectue actuellement l'AIE pour mesurer l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les marchés mondiaux de l'énergie (en anglais seulement), faisant remarquer que la Russie joue un rôle démesuré sur les marchés pétroliers internationaux en sa qualité de troisième producteur mondial de pétrole et qu'elle est aussi un important fournisseur de gaz naturel pour l'Europe. En outre, M. Birol a insisté sur la nécessité de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie et a salué les mesures rapides et précises prises à cette fin par les membres de l'AIE, notamment en excluant la Russie du système de paiement SWIFT.

Le ministre Wilkinson a vivement condamné les actions de la Russie, qui violent ouvertement les lois internationales. Il a offert un soutien indéfectible à l'Ukraine et à sa population, s'est déclaré solidaire de l'action de l'AIE et a signifié l'intention du Canada d'interdire les importations de pétrole brut en provenance de la Russie.

Après avoir convenu d'adopter un plan initial coordonné visant à prélever 60 millions de barils de pétrole des réserves d'urgence pour les mettre sur le marché, les ministres ont demandé à l'AIE de déterminer les contributions volontaires des membres à ce prélèvement. Les ministres ont aussi convenu de renforcer le dialogue mondial avec les pays producteurs de gaz, dont ceux qui sont membres de l'AIE, afin de garantir un approvisionnement en gaz sûr, abordable et fiable.

En prévision de la réunion ministérielle de l'AIE (les 23 et 24 mars 2022), les ministres ont indiqué que cette crise faisait ressortir encore davantage l'urgence d'opérer une transformation énergétique pour atteindre la carboneutralité et améliorer l'indépendance énergétique de chaque pays.

Déclaration de l'Agence internationale de l'énergie (en anglais seulement)

