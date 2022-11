TORONTO, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Alors que les Canadiens s'adaptent à de nouvelles normes de travail, trouver la bonne personne devient une question de choix. Les 100 meilleurs employeurs du Canada de cette année montrent la voie en écoutant les employés, en tirant parti de leurs sentiments à propos des nombreux défis de l'année écoulée. Les lauréats de l'année 2023 ont été annoncés aujourd'hui par Mediacorp Canada Inc., les organisateurs du concours annuel.

« Les employeurs essaient de se tailler une place en territoire inconnu », a déclaré Richard Yerema, directeur de la rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada à Mediacorp. « Il n'y a pas d'approche universelle pour le travail hybride et à distance. La souplesse et la volonté d'apprendre de la rétroaction et d'essayer quelque chose de nouveau sont ce qui distingue les lauréats de cette année. »

En plus de gérer le retour au travail, les organisations ont redoublé d'efforts pour appuyer la santé et le mieux-être, qu'il s'agisse d'améliorer les programmes et les ressources, d'accroître la couverture des services de santé mentale et de fournir un accès à des applications de pleine conscience et de méditation.

« Il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'écouter les employés et d'essayer de comprendre comment leurs besoins ont changé », a ajouté Anthony Meehan, éditeur à Mediacorp. « Nous voyons beaucoup de choses qui sont écrites sur des tendances comme la "démission silencieuse" et le fait que les employés ne veulent pas retourner à leurs conditions de travail d'avant la pandémie, mais la réalité est que l'épuisement professionnel et la santé mentale sont devenus des défis importants. Trouver des façons de s'assurer que les employés peuvent faire une coupure, se reposer et se ressourcer est devenu essentiel à la réussite et à la durabilité d'une organisation. »

Le concours des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui en est à sa 23e édition, constitue un projet éditorial qui reconnaît les employeurs proposant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques prospectives en milieu de travail. Les rédacteurs de Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont demeurés constants depuis le début du projet : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Les employeurs intéressés par la prochaine édition du concours peuvent soumettre leur candidature en ligne.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui est utilisé par plus de deux millions de chercheurs d'emploi chaque année et présente des commentaires des rédacteurs exclusifs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. L'entreprise publie également The Career Directory, qui en est à sa 30e édition - un guide en ligne gratuit pour les récents diplômés des collèges et universités à la recherche d'employeurs qui embauchent des candidats dans leur domaine.

La liste complète des lauréats de 2023 a été annoncée ce matin dans une édition spéciale du magazine The Globe and Mail imprimée et en ligne. La liste complète des lauréats et des critères de sélection détaillés de nos rédacteurs a également été publiée en ligne aujourd'hui.

