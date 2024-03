TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) sont fiers d'annoncer que Dino Bianco, le chef de la direction de Produits Kruger, recevra le prestigieux prix Hommage du Grand Prix canadien des nouveaux produits pour sa contribution exceptionnelle et novatrice à l'industrie du détail.

Dino Bianco, le chef de la direction de Produits Kruger, recevra le prix Hommage 2024 du Grand Prix canadien des nouveaux produits, remis par le Conseil canadien du commerce de détail et Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Le prix Hommage du Grand Prix canadien souligne l'apport de personnes ou de familles qui ont fait montre d'un sens exceptionnel du service et de l'engagement envers l'industrie du détail et le secteur de l'épicerie au Canada. Les lauréats représentent l'esprit de communauté et de confiance de l'industrie. Durant toute leur carrière, ils ont démontré un engagement sans faille envers la croissance et la capacité d'innovation de leur entreprise, la communauté qu'ils servent et l'esprit de philanthropie.

Dino Bianco s'est joint à Produits Kruger en qualité de chef de la direction en 2018. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™, ainsi que la marque White Cloud® aux États-Unis. Produits Kruger compte environ 2 800 employés et exploite 10 installations de production en Amérique du Nord.

Dino Bianco a aussi occupé divers postes pendant deux décennies chez Kraft en tant que responsable du marketing et président avant de se joindre à Produits Kruger. Provenant du milieu de la finance, il a été durant trois ans le vice-président du marketing de Kraft Canada. Il a ensuite été promu président de Kraft Canada en 2006 et a occupé ce poste durant six ans avant d'être nommé vice-président directeur du Kraft Food Group, puis président de la division des boissons du groupe alimentaire.

En 2013, M. Bianco a reçu le prix Golden Pencil de la Food Industry Association of Canada (Association de l'industrie alimentaire du Canada) en reconnaissance de sa contribution au secteur de l'épicerie tout au long de sa carrière. En août 2021, il a été intronisé au Grocery Business Hall of Fame (Temple de la renommée du secteur de l'épicerie). En 2023, il a reçu le prix Pentola d'Oro , remis par la Chambre de commerce italienne de l'Ontario, ainsi que le prix Distinction 2023 de Produits alimentaires de santé et de consommation.

Il compte une grande expérience des conseils d'administration, ayant siégé aux conseils de Welbilt Foodservice (WBT.NYSE), d'Andrew Peller LTD (ADW.A-TSX) et de Manitowoc Company (MTW.NYSE). Il a également été président du conseil de Produits alimentaires de santé et de consommation du Canada et a siégé au conseil de la Grocery Foundation ainsi qu'au conseil des fiduciaires d'United Way of Toronto.

« Cette reconnaissance est un nouveau témoignage de l'immense contribution de Dino au secteur de l'épicerie. Son engagement en faveur de l'innovation, de la croissance et de la durabilité lui a valu le respect de ses collègues de l'industrie, de ses clients et des communautés qu'il sert. C'est avec beaucoup de fierté que nous soulignons ses nombreux accomplissements en lui remettant ce prestigieux prix », a déclaré le directeur général de PASC, Michael Graydon.

« Le remarquable parcours professionnel de Dino ainsi que son exceptionnelle contribution au secteur de l'épicerie font de lui un lauréat des plus méritants du prix Hommage du Grand Prix canadien des nouveaux produits. Nous nous joignons à PASC afin de le féliciter pour son leadership », a ajouté pour sa part Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail.

M. Bianco intègre le groupe sélect des lauréats des prix Hommage et Pionnier, qui comprend Donald et David Sobey, présidents émérites de Sobeys, Paul Higgins jr. et Michael Higgins, co-présidents de Mother Parkers Tea & Coffee, Anthony Longo, PDG de Longo's, Cindy et Tina Lee, de T&T Supermarket, ainsi que la présidente-directrice générale de Burnbrae Farms Margaret Hudson, le président du Pattison Food Group Darrell Jones, le directeur général de Club Coffee et de Morrison Lamothe John Pigott et l'ancien vice-président principal des centrales nationales d'achats et des marques privées de Metro Serge Boulanger.

Le prix Hommage sera remis à M. Bianco au cours du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits du Conseil canadien du commerce de détail, qui se déroulera le 29 mai 2024 au Centre des congrès de Toronto. En plus de M. Bianco, Michael Medline, président-directeur général d'Empire Company Limited Inc. et de Sobeys Inc., sera honoré au cours du gala. Ce dernier recevra le prix Pionnier 2024 du Grand Prix canadien, lequel lui sera remis par le Conseil canadien du commerce de détail.

Pour acheter des billets pour le gala, rendez-vous à https://cccdgrandprix.ca/billets-gala/. Le gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits viendra clore la deuxième journée du plus important événement annuel du secteur du détail au Canada, L'événement STORE 24.

Les médias sont invités à assister à l'événement.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usages domestique, industriel et commercial. Produits Kruger offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®, White Swan® et Bonterra™, ainsi que la marque White Cloud® aux États-Unis. La division des Produits hors foyer de Produits Kruger fabrique des produits économiques de haute qualité pour distribution à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger compte environ 2 800 employés et a été en nomination parmi les meilleurs employeurs de la grande région de Toronto pendant 12 années consécutives. L'entreprise exploite 10 installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page https://www.krugerproducts.ca/fr-ca.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur génère annuellement plus de 91 G$ en salaires et avantages sociaux. Les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 501 G$ en 2023. Les membres du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) sont responsables de plus des deux tiers des ventes au détail de base au pays. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est fier de représenter plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. Les membres du CCCD appartenant au secteur des épiceries représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation au Canada.

À propos de Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole du plus grand employeur manufacturier du Canada. Le secteur des produits alimentaires, de santé et de consommation emploie plus de 350 000 Canadiens dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de grande qualité favorisant la vitalité de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier. Apprenez-en plus au www.fhcp.ca (en anglais) et au www.oneveryshelf.ca (en anglais) et suivez-nous à @FHCP_PASC.

Renseignements: Personne-ressource : Branka Stavric, directrice principale, Marketing et Communications, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected]; Anthony Fuchs, vice-président, Communications, Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada, [email protected]