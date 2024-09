Le financement de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) soutiendra Signals, une exposition annuelle à Vancouver qui met en relation l'industrie de technologie créative de la Colombie-Britannique avec les nouveaux talents canadiens.

VANCOUVER, BC, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Au cours des 40 dernières années, la Colombie-Britannique est devenue une plaque tournante mondiale du secteur des technologies créatives, où les compétences artistiques et de conception s'allient à l'innovation technique. En Colombie-Britannique, ce secteur emploie actuellement plus de 16 000 personnes dans 250 entreprises, et la demande en matière de talents diversifiés augmente rapidement. En soutenant des événements comme Signals, PacifiCan stimule le perfectionnement des talents locaux et aide les entreprises technologiques de la Colombie-Britannique à se développer dans la province.

Image d'une œuvre d'art numérique abstraite. Le texte se lit comme suit : DigiBC reçoit 720 000 $ pour stimuler le secteur des technologies créatives de la Colombie-Britannique. (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé une contribution de 720 000 dollars de PacifiCan à DigiBC pour la mise en œuvre de Signals, une initiative basée à Vancouver qui combine un événement de technologie créative et des occasions de perfectionnement des talents pour la population étudiante et les personnes récemment diplômées. Le financement de PacifiCan soutiendra la programmation de Signals pendant trois ans.

Présentée en partenariat avec le Festival international du film de Vancouver, l'exposition Signals met en vedette le travail d'artistes canadiens et autochtones de premier plan dans des domaines comme l'intelligence artificielle et la production virtuelle. Signals met également en relation le secteur florissant des technologies créatives de la Colombie-Britannique avec les nouveaux talents à l'aide du mentorat, du réseautage et des possibilités d'emplois. En plus de soutenir Signals, le financement de PacifiCan soutiendra également le programme de placement professionnel de DigiBC, qui offre aux étudiantes et étudiants de l'enseignement postsecondaire des possibilités d'apprentissage fondées sur l'expérience dans les domaines de l'animation, du développement de jeux vidéo, des effets visuels et de la réalité étendue.

Signals a été conçue pour promouvoir la diversité dans le secteur des technologies créatives de la Colombie-Britannique en veillant à ce que les étudiantes et étudiants issus de groupes sous-représentés, notamment les Autochtones, les femmes, les personnes 2ELGBTQI+ et les personnes racisées, disposent d'une plateforme pour présenter leur travail et se voient offrir des possibilités d'avancement de carrière.

L'investissement consenti aujourd'hui par le gouvernement du Canada permettra de créer des emplois de qualité en Colombie-Britannique, de positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies créatives et de faire en sorte que toutes les personnes qui souhaitent faire partie de ce secteur passionnant aient la possibilité de réussir.

L'exposition Signals se tient du 27 septembre au 6 octobre au studio Signals à False Creek Flats.

Citations

« Tout le monde y gagne lorsque l'ensemble de la population britanno-colombienne a la possibilité de contribuer pleinement à la société. Des choses extraordinaires se produisent dans notre province et le gouvernement du Canada est fier de soutenir Signals pendant trois ans. Cette expérience immersive ne se contente pas de mettre en valeur les extraordinaires talents du Canada en matière d'art, de conception et de technologie, elle ouvre également la voie à des possibilités dans les secteurs créatifs de la Colombie-Britannique et aide les entreprises locales à rester à la pointe de la technologie. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan)

« L'investissement dont PacifiCan a fait l'annonce aujourd'hui jouera un rôle clé dans la scène artistique, culturelle, créative et technologique de Vancouver. La Colombie-Britannique rassemble des talents de tous horizons qui ont l'occasion de faire briller leur travail et de faire progresser leur carrière grâce à Signals. »

-L'honorable Hedy Fry, députée, Vancouver-Centre

« Ces investissements stratégiques de PacifiCan dans Signals renforceront la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file mondial dans le domaine des technologies créatives et des récits immersifs. En soutenant l'innovation dans les domaines des jeux vidéo, de la réalité étendue, de la production virtuelle et de l'intelligence artificielle (IA), ce financement favorisera le renforcement des liens entre les studios locaux, les leaders de l'industrie et les partenaires internationaux. Cette collaboration permettra de cultiver les talents et l'innovation nécessaires au développement d'un contenu numérique de classe mondiale "fait en C.-B.", ce qui renforcera l'avantage concurrentiel de la province dans l'industrie mondiale des médias interactifs. »

-Loc Dao, directeur exécutif de DigiBC et cofondateur/coconservateur de Signals

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée à la Colombie-Britannique. Les programmes et services de PacifiCan aident les entreprises, les organisations à but non lucratif ainsi que les communautés à se renforcer.





DigiBC est l'association de l'industrie des technologies créatives de la Colombie-Britannique, dont l'écosystème des technologies créatives comprend plus de 250 entreprises et des dizaines de programmes postsecondaires spécialisés.





Signals est une exposition interactive et immersive qui présente des récits audacieux et novateurs dans les domaines des jeux vidéo, de la réalité étendue, de la production virtuelle et de l'IA, tout en mettant l'accent sur des œuvres canadiennes et autochtones de classe mondiale.





On prévoit que Signals attire 12 000 personnes participantes sur trois ans, principalement des étudiantes et étudiants de l'enseignement secondaire et postsecondaire, des personnes récemment diplômées et des personnes issues de l'écosystème technologique au sens large.

Liens connexes

PacifiCan





DigiBC (en anglais seulement)





Signals (en anglais seulement)

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Haley Hodgson, Conseillère principale en communications, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), [email protected]; Lynsey Brothers Gestionnaires des communications par intérim, PacifiCan, [email protected]