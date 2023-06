LONDON, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de concert avec plusieurs partenaires policiers et organismes non gouvernementaux, ont démantelé un réseau de traite de personnes qui exerçait ses activités dans le sud-ouest de l'Ontario.

Au début de 2023, la GRC a lancé une enquête appelée OExplorer en collaboration avec le service de police de London et la section des enquêtes criminelles de l'ASFC dans les régions du Sud de l'Ontario et du Grand Toronto.

Des éléments de preuve recueillis tout au long de l'enquête ont révélé que les suspects faisaient de la publicité à l'étranger pour que des travailleurs viennent travailler au Canada. À leur arrivée, les travailleurs étaient affectés à différentes entreprises locales du sud-ouest de l'Ontario. Il est allégué que leurs documents de voyage leur ont été retirés, que leurs salaires étaient inférieurs aux normes et que leurs conditions de vie étaient presque inhumaines.

Le 8 juin 2023, un certain nombre de mandats de perquisition ont été exécutés dans plusieurs entreprises et résidences du sud-ouest de l'Ontario. Les enquêteurs ont porté secours à 31 victimes qui étaient exploitées à des fins criminelles par les accusés. Les autorités policières ont également imposé des restrictions sur les comptes bancaires connexes, et saisi un certain nombre d'appareils électroniques, de documents et de véhicules comme biens reliés à ces infractions.

Eduardo SILVA CARDOZO et Herbert NAVARRETE SANTOS, de London ont été arrêtés et accusés de plusieurs infractions par la GRC et l'ASFC :

Eduardo SILVA CARDOZO (43 ans)

Traite de personnes, en violation de l'article 279.01(1) du Code criminel ;

; Trafic d'avantages matériels, en violation de l'article 279.02(1) du Code criminel Code;

Rétention de documents, en violation de l'article 279.03(1) du Code criminel;

Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31(1)(a) du Code criminel ;

; Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)(a) du Code criminel ;

; Profération de menaces, en violation de l'article 264.1(1)(a) du Code criminel;

Complot en vue de commettre des crimes, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel;

Engager un étranger, en violation de l'article 124(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

; Infraction en matière de fausses présentations, en violation de l'article 126 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Herbert NAVARRETE SANTOS (42 ans)

Traite de personnes, en violation de l'article 279.01(1) du Code criminel ;

; Trafic d'avantages matériels, en violation de l'article 279.02(1) du Code criminel Code;

Agression sexuelle, en violation de l'article 271 du Code criminel ;

; Recyclage des produits de la criminalité, en violation de l'article 462.31(1)(a) du Code criminel;

Possession de biens criminellement obtenus, en violation de l'article 354(1)(a) du Code criminel ;

; Complot en vue de commettre des crimes, en violation de l'article 465(1)(c) du Code criminel;

Engager un étranger, en violation de l'article 124(1)c) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Les deux accusés ont été placés en détention à la suite de leur arrestation. Leur prochaine audience aura lieu au 80, rue Dundas, à London, en Ontario. Eduardo SILVA CARDOZO devra comparaître le 13 juin 2023 et Herbert NAVARRETE SANTOS, le 14 juin à 9 h.

La GRC et l'ASFC remercient le service de police de London, le service de police régional de York, le service de police régional de Halton, le ministère du Travail, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), le Groupe de gestion juricomptable (GGJ) et les organismes non gouvernementaux qui ont fourni du soutien aux victimes.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les organisations et à tous les employés qui ont travaillé à cette enquête. La traite des personnes est un crime qui a des conséquences terribles pour les personnes exploitées. Nous sommes très satisfaits d'avoir pu sauver ces victimes d'une situation horrible. »

- Surintendant Kevin McGonigal, agent responsable, Section transnationale Crimes graves et Crime organisé

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires d'application de la loi, dont la GRC et le service de police de London, dans la lutte contre la traite des personnes. Nous sommes fiers des efforts déployés par les enquêteurs de l'ASFC pour faire respecter les droits des victimes et assurer leur sécurité et leur bien-être dans le cadre de cette enquête. »

Christine Durocher, directrice générale régionale pour la région du Sud de l'Ontario, et Lisa Janes, directrice générale régionale de la région du Grand Toronto

Si vous avez des raisons de croire que quelqu'un est victime de traite de personnes, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

L'ASFC est responsable de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, y compris des enquêtes sur les employeurs qui embauchent ou exploitent des travailleurs qui n'ont pas les documents appropriés.

