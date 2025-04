Hommage à une voix déterminante de l'industrie canadienne du détail et à l'effet durable de sa remarquable carrière

TORONTO, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et son conseil d'administration sont fiers d'annoncer l'intronisation de Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD, au sein du prestigieux Temple de la renommée du commerce de détail canadien. Cette reconnaissance rend hommage à plus de trois décennies de leadership exemplaire et de dévouement inébranlable qui ont façonné l'avenir de l'industrie du détail au Canada. Diane J. Brisebois est à la tête du CCCD depuis 1995 et, au cours des 30 dernières années, elle a élevé l'organisation au rang de voix prééminente du commerce de détail au pays.

De la marchandise générale à l'épicerie, en passant par la pharmacie et l'innovation numérique, Mme Brisebois a eu un effet durable sur tous les domaines du commerce de détail. Avec son leadership audacieux, son engagement sans faille et son immense fierté, elle a affronté les bouleversements de l'industrie, défendu des politiques avant-gardistes et construit de puissantes alliances entre les détaillants, les gouvernements et les communautés à l'échelle nationale.

« Alors que le secteur du détail au Canada célèbre ce jalon extraordinaire, nous le faisons, nous, avec une profonde gratitude, a déclaré Anne Martin-Vachon, présidente du conseil d'administration du CCCD. Diane a non seulement contribué à définir la voix de l'industrie du détail au Canada, mais elle a également veillé à ce que cette voix résonne avec détermination et de manière inclusive et progressive. Le prix Temple de la renommée du commerce de détail canadien souligne une carrière qui se définit par son effet significatif sur le secteur du détail, qui est en constante évolution au Canada. »

L'influence de Mme Brisebois va cependant bien au-delà du secteur du détail, avec ses contributions inestimables en tant que membre du conseil d'administration d'organisations nationales et internationales, notamment de la Chambre de commerce de la région de Toronto, de Stewardship Ontario, du Covenant House Toronto, et en tant que conseillère auprès d'établissements d'enseignement, dont le School of Retailing de l'Université de l'Alberta et le David Sobey Centre for Retail de l'Université St. Mary's. Son approche continue à susciter de grandes idées, des actions audacieuses et un leadership tourné vers la prochaine génération et axé sur les objectifs.

Le prix Temple de la renommée du commerce de détail sera présenté à Diane J. Brisebois au cours du gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail (en anglais) du CCCD, le 3 juin 2025 au Centre des congrès de Toronto.

Venant clore la première journée de L'événement STORE 25 du CCCD, la plus importante conférence sur le commerce de détail au Canada, le gala des Prix d'excellence dans le commerce de détail célébrera les acteurs les plus sensationnels de l'industrie. Les 3 et 4 juin 2025, L'événement STORE 25 du CCCD mettra en vedette plus de 75 conférenciers spécialisés et attirera des chefs de file de l'industrie du détail de partout en Amérique du Nord et d'ailleurs.

Les médias sont invités à participer à ce prestigieux événement, au cours duquel seront célébrés Diane J. Brisebois et d'autres lauréats de renom.

À propos du prix Temple de la renommée du commerce de détail canadien

Le prix Temple de la renommée du commerce de détail canadien rend hommage à des leaders visionnaires dont le dévouement inébranlable et le leadership audacieux ont contribué à façonner l'avenir du secteur du détail au Canada. Ces acteurs du changement laissent un héritage durable, non seulement au sein de leurs organisations, mais aussi dans l'ensemble de l'industrie.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 507 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

