Dialogue Technologies de la santé et Sun Life élargissent leur partenariat pour inclure les services de PAE et de TCCi

MONTRÉAL, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la plus importante plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente pour poursuivre le développement de son partenariat avec Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (« Sun Life ») et ainsi proposer des services de programme d'aide aux employé(e)s (« PAE ») et de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (« TCCi ») aux clients des régimes d'assurances collectives de Sun Life. Les deux programmes seront fournis par Dialogue et offerts sur la plateforme de soins virtuels Lumino Santé. L'accord exclusif pour les services de PAE prend effet le 1er juin 2022, date à laquelle les clients du service PAE existant de Sun Life seront intégrés.

Grâce à la plateforme de soins virtuels de Lumino Santé, les participant(e)s au régime auront un accès virtuel 24 heures par jour et 7 jours par semaine aux services du PAE de Dialogue, où des prestataires de diverses disciplines seront disponibles pour fournir un soutien essentiel à des défis variés :

Services de stress et de bien-être, y compris la dépression, l'anxiété, l'insomnie et la fatigue;

Services de travail et de carrière, y compris le développement professionnel et la gestion des conflits en milieu de travail;

Services juridiques et financiers, notamment l'assistance à la gestion des dettes et au divorce;

Services relatifs à la famille et aux relations, notamment l'éducation des enfants, la dynamique familiale et les soins aux personnes âgées.

Le PAE de Dialogue offre une expérience virtuelle pratique et facile à utiliser aux organisations et à leurs membres, ce qui permet d'accroître l'engagement et d'obtenir des résultats positifs pour la santé des employé(e)s. Les principaux avantages et points de distinction sont les suivants :

Un modèle virtuel qui facilite l'extensibilité et améliore les temps de réponse;

Une évaluation personnalisée en quelques minutes et des rendez-vous de consultation dans les 24 heures;

Des rapports transparents sur l'utilisation du programme, sur la satisfaction des membres et sur d'autres mesures clés;

Du matériel pédagogique et des outils d'intégration pour promouvoir l'adoption et l'engagement;

Une intégration harmonieuse avec les autres programmes de santé et de bien-être de Dialogue.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous renforçons notre collaboration avec Sun Life et la supportons dans son objectif d'aider les Canadiens et les Canadiennes à atteindre un mode de vie sain », a déclaré Cherif Habib, chef de la direction de Dialogue. « Cette annonce démontre encore une fois les avantages de l'approche multidisciplinaire de notre plateforme de santé intégréeMC, ainsi que la commodité et l'efficacité d'avoir plusieurs services entièrement intégrés sur une seule plateforme et application. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à élargir la portée de nos services pour aider davantage de Canadiens et de Canadiennes dans le besoin. »

Les problèmes de santé mentale demeurent l'une des principales préoccupations au Canada. C'est pourquoi le programme de TCCi de Dialogue sera également compris dans le PAE, afin d'améliorer le parcours vers une meilleure santé mentale. Le programme de TCCi de Dialogue est une série de boîtes à outils d'autosoins interactives, dont l'efficacité a été prouvée en clinique pour traiter les troubles de santé mentale, y compris l'anxiété et la dépression. Le programme de TCCi peut aider à donner aux membres du régime l'accès à un soutien en matière de santé mentale de façon opportune, rentable et facile d'accès, et constitue un élément important d'une stratégie globale visant à relever les défis en matière de santé mentale.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

