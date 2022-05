MONTRÉAL, le 2 mai 2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu le 30 avril dernier son acquisition de Tictrac Ltd., une compagnie basée à Londres, au Royaume-Uni. Tictrac est un logiciel-service qui fournit une plateforme mondiale de santé et de bien-être permettant à tous de vivre une vie plus saine.