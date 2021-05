Cette acquisition du fournisseur de renommée mondiale de moodgym et d'autres programmes permettra d'élargir l'offre de services de santé mentale de Dialogue

MONTRÉAL, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. a annoncé aujourd'hui l'acquisition du fournisseur de services de santé mentale de renommée internationale, e-hub Health (eHH), un chef de file en matière de thérapie cognitivo-comportementale sur internet (TCCi). Le programme moodgym d'eHH est l'une des solutions de TCCi les mieux étudiées et évaluées par des pairs au monde et est largement reconnue comme une solution technologique révolutionnaire en santé mentale. La TCCi utilise des principes et techniques similaires aux programmes de thérapie cognitivo-comportementale en personne, mais est offerte dans un format virtuel composé de leçons et de devoirs éducatifs. Dialogue pourra ainsi proposer un service de TCCi complet au sein de sa Plateforme de santé intégréeMD.

« L'acquisition d'aujourd'hui est une étape importante vers le lancement du programme iCBT de Dialogue. Parallèlement à notre Plateforme de santé intégréeMD complète et multidisciplinaire, l'expertise et les connaissances développées par e-Hub Health, l'un des fournisseurs de TCCi ayant fait l'objet des meilleures recherches, permettront à Dialogue de confirmer sa position de chef de file canadien en matière de soins de santé virtuels de qualité, et d'offrir un soutien supplémentaire d'excellence en matière de santé mentale à des millions de Canadiens et de Canadiennes en éprouvant le besoin. » - Anna Chif, chef des produits, Dialogue.

Cette acquisition complète l'approche compréhensive de Dialogue en matière de soins de santé mentale et crée une offre différenciée qui n'a pas d'équivalent sur le marché canadien. Le programme de TCCi de Dialogue sera entièrement incorporé à notre Plateforme de santé intégréeMD. Contrairement aux autres fournisseurs de soins de santé mentale qui offrent une expérience fragmentée aux patients, l'offre de TCCi de Dialogue sera directement promue, accessible et intégrée à nos autres services.

Les programmes uniques de eHH soutiennent un large éventail de problèmes de santé mentale : moodgym, qui vise à réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété, e-couch, qui comprend des programmes ciblés pour la dépression, l'anxiété, le deuil, le divorce et l'anxiété sociale, Mental Health Guru, un programme de formation en ligne modulaire qui a démontré qu'il réduisait la stigmatisation entourant la santé mentale au sein des organisations, et d'autres programmes comme celui d'autoassistance pour les joueurs. Les programmes ont été développés à l'origine à l'Australian National University (ANU) par des professeurs, des cliniciens et des experts en santé mentale reconnus mondialement. eHH a été créé à partir de l'ANU pour commercialiser les programmes au niveau mondial.

Les programmes d'eHH disposent d'une base de preuves solides et se sont avérés efficaces pour réduire les symptômes de la santé mentale courants dans un large éventail de groupes d'utilisateurs, et ce, avec des résultats qui perdurent après douze mois. En fait, moodgym est l'un des programmes de santé mentale en ligne les plus étudiés au monde, avec plus de 25 essais contrôlés randomisés (ECR) et publiés par des groupes de recherche du monde entier. eHH travaille en partenariat avec des agences gouvernementales, des compagnies d'assurance, des prestataires de soins et des établissements d'enseignement du monde entier, et ses programmes d'auto-assistance ont été utilisés par plus d'un million de personnes. eHH aide les organisations en gérant les problèmes de santé mentale et en réduisant les pertes de productivité associées, de manière opportune et rentable.

« En s'associant à Dialogue, e-hub Health sera en mesure d'étendre rapidement la portée de ses programmes dans le monde entier, et de contribuer ainsi à une meilleure santé mentale à un moment où le besoin d'une aide efficace et accessible est devenu si important. Dialogue et e-hub Health demeurent entièrement engagés à fournir les programmes à leurs clients et utilisateurs actuels, y compris la communauté australienne. Les atouts de Dialogue en tant que leader des soins virtuels, notamment sa Plateforme de santé intégrée™, vont renforcer et améliorer notre offre actuelle. » - Dr Kylie Bennett, cofondatrice de e-Hub Health.

La pandémie de COVID-19 a amplifié le besoin de soutien en matière de santé mentale, faisant croître les problèmes de santé mentale en milieux de travail. Avec une personne sur cinq aux prises avec un trouble mental au cours d'une année donnée, des options de soutien en santé mentale accessibles sont hautement nécessaires. Grâce à sa Plateforme de santé intégréeMD, Dialogue a hâte de soutenir ses membres en introduisant une solution TCCi.

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

À propos d'e-Hub Health

e-Hub Health (eHH) propose des programmes d'auto-assistance en ligne pour améliorer la santé mentale et le bien-être. Les programmes d'eHH fournissent aux utilisateurs des informations et des formations éprouvées pour prévenir ou gérer les symptômes des problèmes de santé mentale courants et fournissent aux organisations des outils pour leurs employés, afin de réduire les coûts associés aux problèmes de santé mentale dans leur personnel. moodgym et Mental health guru ont été initialement développés et évalués pendant 15 ans par des chercheurs de l'Australian National University, et sont maintenant disponibles pour les organisations et les individus du monde entier par le biais d'un abonnement. eHH a été fondé par le personnel impliqué dans le développement et la livraison de ses programmes de santé mentale en ligne pendant plus de 14 ans.

