La plateforme principale de santé et de bien-être au Canada reçoit la mention la plus prestigieuse

pour son engagement envers des normes rigoureuses et la plus haute qualité en matière de soins de

santé

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé Inc. a annoncé être le seul fournisseur à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada , un organisme à but non lucratif reconnu mondialement qui accorde des agréments aux organisations de soins de santé et de services sociaux au Canada et ailleurs dans le monde.

Agrément Canada (Groupe CNW/Dialogue Health Technologies Inc.)

L'agrément avec mention d'honneur est l'agrément le plus prestigieux qu'une organisation peut obtenir, et seules celles qui répondent aux normes les plus rigoureuses d'excellence et qui démontrent un engagement clair envers la sécurité et les soins des communautés qu'elles desservent peuvent l'obtenir.

Agrément Canada aide les organisations de soins de santé à améliorer la qualité et la sécurité des soins pour les patients grâce à ses programmes d'évaluation exhaustifs et ses normes de calibre mondial conçus par l' Organisation de normes en santé et l' Organisation mondiale de normalisation , entre autres. En tant que toute première plateforme de soins de santé virtuels entièrement agréée au Canada, Dialogue est une référence en matière d'excellence clinique, de soins axés sur les membres, de gouvernance, de sécurité et d'intégration de services au sein de l'industrie.

« En tant qu'unique plateforme de soins de santé virtuels agréée au Canada, nous ne nous contentons pas de répondre aux normes de l'industrie. Nous redéfinissons l'avenir de la prestation de soins de santé virtuels de qualité pour l'ensemble du secteur de la santé. Cette reconnaissance témoigne de l'excellente qualité des soins offerts par Dialogue à ses membres et souligne notre engagement envers la transparence, la responsabilisation et l'innovation continue que nous démontrons tout en renforçant nos liens de confiance avec nos intervenants et nos partenaires. » -- Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue

Dialogue a démontré sa conformité à plus de 700 normes d'évaluation. De plus, l'entreprise a fait preuve d'excellence dans des secteurs clés où les soins virtuels continuent d'avoir des répercussions croissantes sur la qualité des soins primaires et des soins en santé mentale, notamment :

Une approche axée sur les membres : Des partenariats collaboratifs avec les membres et une prise de décisions commune pour veiller à ce que les soins soient exhaustifs et adaptés aux besoins individuels.





: Des partenariats collaboratifs avec les membres et une prise de décisions commune pour veiller à ce que les soins soient exhaustifs et adaptés aux besoins individuels. L'excellence du service : Des soins de haute qualité fondés sur des données probantes, le respect des pratiques exemplaires cliniques, l'utilisation d'évaluations normalisées et la surveillance continue des résultats.





: Des soins de haute qualité fondés sur des données probantes, le respect des pratiques exemplaires cliniques, l'utilisation d'évaluations normalisées et la surveillance continue des résultats. Des soins opportuns et accessibles : Des délais de réponse rapides, des heures flexibles et une facilité d'accès aux soins au moment opportun.

« Les services de soins de santé virtuels font maintenant partie intégrante du système de soins de santé canadien, et c'est pourquoi choisir un fournisseur agréé et fiable est plus important que jamais. Les employeurs et les organisations doivent avoir confiance qu'ils offrent à leurs équipes des soins de santé virtuels qui répondent aux normes les plus élevées de surveillance et de gouvernance. Cet agrément souligne l'engagement de Dialogue à offrir des soins efficaces, sûrs et toujours de la meilleure qualité sur lesquels la population canadienne peut se fier. » -- Dr Marc Robin, directeur médical chez Dialogue

En 2022, Dialogue était la première plateforme de soins de santé virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada. Le programme d'une durée de deux ans a reconnu l'engagement de Dialogue envers l'amélioration et l'innovation au sein de sa Plateforme de santé intégrée , axée sur les soins primaires et les soins en santé mentale , en plus de son Programme d'aide aux employé(e)s (PAE), et de ses programmes de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) et Bien-être .

À propos de Dialogue

Dialogue est la plateforme de santé et de bien-être par excellence au Canada, offrant un accès abordable sur demande à des soins de qualité. Grâce à son équipe de spécialistes de la santé, elle offre ses services aux employeurs et aux organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. La Plateforme de santé intégrée de Dialogue est un guichet unique de soins de santé qui concentre tous ses programmes en une seule application conviviale. Ses services sont accessibles 24 heures sur 24, 365 jours par année, à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est maintenant le premier prestataire de soins de santé virtuels à être agréé avec mention d'honneur par Agrément Canada, une validation d'une tierce partie qui témoigne du respect de critères en excellence clinique, en gouvernance, en sécurité et en intégration de services. En octobre 2023, la Sun Life a acquis Dialogue, qui œuvre maintenant en tant qu'entité indépendante au sein de la Sun Life Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'entreprise à www.dialogue.co/fr .

À propos d'Agrément Canada

Agrément Canada est un organisme à but non lucratif qui travaille avec les patients, les responsables des politiques et le public pour améliorer la qualité des services sociaux et de santé pour l'ensemble de la population. Agrément Canada œuvre en étroite collaboration avec les organisations de services sociaux et de santé au Canada et à l'étranger pour développer une culture durable d'amélioration, qui a pour objectif de renforcer la sécurité et l'efficacité, et ce, pour sauver et améliorer des vies. L'organisme est présent dans plus de 14 000 sites répartis dans plus de 40 pays, notamment au sein des 13 territoires de compétence provinciaux et territoriaux de santé au Canada, qui desservent tous des populations dont les besoins varient énormément. Ainsi, des soins de santé plus sûrs et d'une meilleure qualité sont offerts aux personnes qui comptent le plus, les patients et leur famille.

SOURCE Dialogue Health Technologies Inc.

Pour obtenir plus d'information: Jean-Christophe de Le Rue, Directeur principal, Politiques publiques et communications, [email protected] l 613-806-0671