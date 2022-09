MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a fourni aujourd'hui une mise à jour de ses activités et a offert des perspectives pour son troisième trimestre de 2022.

Mise à jour sur les migrations de clients chez Optima

Depuis l'acquisition d'Optima Santé globale (« Optima ») en 2020, Dialogue a réussi à faire migrer un grand pourcentage de clients d'Optima vers le Programme d'aide aux employé(e)s (« PAE ») virtuel de Dialogue. Un grand nombre d'entre eux ont d'ailleurs signé pour avoir accès à des services supplémentaires sur la Plateforme de santé intégréeMC. L'incidence nette à ce jour a été positive sur le bénéfice brut et a plus que compensé le taux de désabonnement prévu, qui est resté dans les limites du plan.

Alors que nous avons continué à atteindre nos objectifs avec succès, Optima a récemment reçu un avis de l'un de ses clients, qui était réticent à moderniser son offre, confirmant qu'il ne renouvellera pas son accord avec Optima. Ainsi, la relation de service prendra fin le 31 décembre 2022. Cette entente a représenté des revenus d'environ 4,6 M$ au cours des douze mois se terminant le 31 juillet 2022, avec une marge brute inférieure à la moitié de celle générée par nos services virtuels, bien en deçà de notre profil de marge ciblé.

« Chaque jour, nos clients et nos membres nous disent qu'ils apprécient la réactivité, la commodité et l'efficacité de notre approche moderne », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Notre capacité à rencontrer les patients dans les 24 heures, contre plusieurs semaines pour les modèles traditionnels de PAE, ainsi que notre engagement à assurer une forte continuité des soins, ont permis de réduire de manière significative les congés des employés et ont généré un retour sur investissement clair pour les clients. La demande pour notre PAE moderne est robuste et notre pipeline pour ce service continue de croître. »

Navaid Mansuri, chef de la direction financière, ajoute : « Bien que nous soyons déçus de perdre un client, nous restons fidèles à notre stratégie qui consiste à nous concentrer sur des services à marge plus élevée, axés sur la technologie et offrant des résultats supérieurs. Ce désabonnement chez Optima représente des revenus à faible marge qui varient en fonction de l'utilisation des services et que nous prévoyons de remplacer par des revenus récurrents plus stables sur notre Plateforme de santé intégréeMC. Combiné à des économies de frais d'exploitation, nous prévoyons que les répercussions sur le BAIIA ajusté seront limitées. Le résultat net sera un profil de marge brute plus élevé pour notre entreprise. Nous demeurons motivés à atteindre un BAIIA à l'équilibre d'ici à la fin de 2023, et sommes bien capitalisés pour atteindre nos objectifs de croissance et de rentabilité. »

Il est important de noter que cette annonce n'a pas d'incidence sur les indicateurs de rendement clés de Dialogue, tels que les membres, le taux d'attachement, les unités membres-services et le taux de rétention net, puisque ces mesures n'ont jamais comptabilisé les résultats d'Optima.

La Canada Vie élargit sa relation avec Dialogue

Depuis le 1er septembre 2022, le service de santé mentale et le PAE de Dialogue sont disponibles par l'entremise de l'application Consult+ de la Canada Vie partout au Canada pour les promoteurs de régime qui choisissent de les ajouter. Ce développement est un témoignage fort de la part d'un des plus importants assureurs du Canada en faveur de notre approche moderne pour générer des résultats positifs en matière de santé et de bien-être. Il est important de noter qu'il soutient également notre plateforme intégrée en tant que facteur clé pour stimuler la croissance et l'adoption.

« Cette extension de notre relation avec la Canada Vie permettra d'accroître l'accès aux ressources en santé mentale pour les personnes au Canada qui en ont besoin », a déclaré Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation de Dialogue. « C'est avec fierté que nous travaillons avec la Canada Vie pour aider les gens au Canada à accéder à des soins modernes, pratiques et de qualité. »

Des contrats récents soulignent le dynamisme du segment des grandes entreprises et des associations d'étudiants

Notre élan au troisième trimestre à ce jour a été fort. Nous avons ajouté plus de 5,2 M$ en nouveaux produits récurrents et répétés annuels et nous prévoyons d'enregistrer d'autres gains avant la fin de la période. Il est important de noter que les produits récurrents et répétés annuels de nos services virtuels au Canada, qui représentent environ 75 % de nos revenus, ont augmenté de près de 60 % par rapport à l'année précédente. Nous continuons aussi à avoir une bonne traction au sein du segment des grandes entreprises et nous constatons une contribution positive de tous nos services.

Du point de vue des partenariats, nous constatons que de nombreux clients de la Sun Life étendent leurs avantages sur la plateforme Soins virtuels Lumino Santé en ajoutant notre PAE virtuel à leur service de soins primaires existant. Du point de vue des clients directs, nous avons gagné la confiance d'une grande chaîne de magasins, d'un producteur alimentaire national et d'un leader mondial de la technologie.

De plus, notre relation avec l'un des principaux fournisseurs de régimes de santé pour étudiants au Canada continue de s'étendre, car de nombreux collèges et universités prennent des mesures importantes pour soutenir la santé et le bien-être de leurs étudiants. Notre performance dans ce segment a été forte et les étudiants qui aiment nos services deviennent des ambassadeurs de Dialogue auprès des employeurs lors de leur intégration au marché du travail.

Perspectives pour le troisième trimestre de 2022

Dialogue fournit une perspective basée sur les conditions et les attentes actuelles du marché. Pour le troisième trimestre de 2022, nous prévoyons :

Un revenu total de l'ordre de 23,2 M$ à 23,5 M$.

Une marge bénéficiaire brute comprise entre 49,0 % et 50,0 %.

Le BAIIA ajusté devrait se situer entre (4,7) et (4,5) M$.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. L'information prospective peut avoir trait à nos perspectives financières (dont les produits et le BAIIA ajusté), ainsi qu'à des événements ou des résultats anticipés; elle peut porter sur notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos stratégies de croissance, nos marchés potentiels, nos budgets, nos activités d'exploitation, nos résultats financiers, nos impôts, notre politique en matière de dividende, nos plans et nos objectifs.

Dans certains cas, mais pas nécessairement dans tous les cas, on peut repérer les déclarations prospectives par l'emploi de verbes ou d'expressions de nature prospective tels que « planifier », « viser », « s'attendre à », « prévoir », « avoir la possibilité de », « être en voie de », « estimer », « avoir l'intention de », « suppose », « croire » à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et par l'emploi de termes tels que « prévision », « projection » ou d'autres termes semblables. De plus, toute déclaration faisant référence aux attentes ou aux projections de Dialogue, ou à sa manière d'aborder des événements ou des circonstances futurs constitue des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont ni des faits historiques ni des garanties de performance future; elles reflètent plutôt les opinions, les attentes, les estimations et les projections actuelles de la direction au sujet de la performance opérationnelle et des événements futurs.

Les déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Dialogue à la date du présent communiqué, sont assujetties à des incertitudes, à des risques et à des changements de circonstances inhérents qui pourraient différer de façon significative de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent, possiblement de façon significative, de ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque identifiés sous « Facteurs de risque » dans la plus récente notice annuelle de Dialogue, ainsi que dans d'autres documents périodiques que Dialogue a déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités de réglementation semblables au Canada et qu'elle pourrait déposer dans l'avenir, lesquels sont tous disponibles sous le profil SEDAR de Dialogue à l'adresse www.sedar.com . Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive de tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Dialogue. Il convient donc d'examiner attentivement l'ensemble des facteurs. Rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses s'avéreront. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Dialogue ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Bien que nous ayons tenté de cerner les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative de ceux présentés dans l'information prospective, d'autres facteurs dont nous n'avons pas connaissance ou dont nous pensons actuellement qu'ils ne sont pas significatifs pourraient également faire en sorte que ces résultats réels ou ces événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont présentés dans l'information prospective. Rien ne garantit que cette information s'avérera, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus dans cette information. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective. L'information prospective présentée reflète nos attentes à la date de publication des présents résultats (ou à la date à laquelle elle est formulée); elle peut changer après cette date. Nous nous dégageons expressément de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de renseignements, d'événements nouveaux ou pour une autre raison, sauf si les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. La totalité de l'information prospective contenue dans le présent communiqué est expressément visée par cette mise en garde.

