MONTRÉAL, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme de soins de santé et de bien-être au Canada, devient la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d' Agrément Canada . Ceci reconnaît un niveau élevé de qualité et de sécurité des soins, ainsi que le dévouement envers l'amélioration continue de l'ensemble de la Plateforme de santé intégrée , en mettant l'accent sur les soins primaires et les services de santé mentale.

« Notre passion est d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Être en mesure de fournir des soins intégrés, sûrs et de qualité est indispensable pour aider les gens dans leurs moments les plus difficiles », explique Cherif Habib, PDG de Dialogue. « La certification témoigne de la culture d'excellence présente chez Dialogue, qui motive notre détermination à améliorer les soins et le bien-être 365 jours par an. »

Le parcours d'accréditation d'un an a permis d'évaluer les pratiques de l'entreprise selon les normes d'excellence. Au moyen de nombreuses évaluations et d'un sondage sur place, Agrément Canada a examiné, entre autres, la gouvernance, le leadership, la gestion des risques, les mesures de gestion des médicaments et la qualité des soins de Dialogue. Les auditeurs ont dénombré de nombreux atouts, notamment :

La sécurité des patients grâce à un accès sûr et rapide aux ressources et au personnel de la santé mentale et physique, facilité par le système de triage optimisé de Dialogue;

grâce à un accès sûr et rapide aux ressources et au personnel de la santé mentale et physique, facilité par le système de triage optimisé de Dialogue; La collaboration entre les équipes , qu'elles soient médicales, techniques ou opérationnelles, lors de l'adaptation de nos systèmes afin d'optimiser l'expérience des patients et des praticiens;

, qu'elles soient médicales, techniques ou opérationnelles, lors de l'adaptation de nos systèmes afin d'optimiser l'expérience des patients et des praticiens; La gestion intégrée de la qualité au sein du cadre de qualité clinique établi par notre équipe médicale dans le but de garantir le niveau de soins le plus sûr.

Les évaluateurs d'Agrément Canada ont déclaré que « la sécurité des patients est un principe directeur dans la façon dont les services sont fournis chez Dialogue », ajoutant que « l'organisme devrait être reconnu pour l'harmonisation de ses services de santé, qui sont en expansion, sur une plateforme de prestation virtuelle » en référence à la Plateforme de santé intégrée, qui permet une utilisation continue à travers les différents services, et finalement, « la culture est positive avec un personnel enthousiaste qui est motivé par la mission et les valeurs de l'entreprise ».

« L'engagement en faveur de la qualité et de la sécurité des soins de santé est une priorité pour Dialogue depuis sa création et se poursuit tout au long de notre croissance », a déclaré le Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue. « Ce certificat témoigne du dévouement de nos équipes, qui travaillent sans relâche pour assurer le plus haut niveau possible de soins centrés sur la personne chaque jour. »

Dialogue est une entreprise pionnière dans l'espace des soins virtuels depuis 2016, en cherchant des moyens d'apporter des changements importants à la santé et au bien-être des Canadiens, grâce au développement de programmes intégrés qui font une différence chaque jour. Cette influence est présente dans tous les aspects de la Plateforme de santé intégrée de Dialogue, qui offre la meilleure qualité et sécurité possible au sein des services de santé physique et mentale, et qui met l'accent sur la prévention en donnant aux Canadiens les outils nécessaires pour mener un mode de vie sain grâce au programme Bien-être . La Société se réjouit de maintenir la qualité et la sécurité des patients au cœur de ses pratiques au fur et à mesure de sa croissance.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

À propos d'Agrément Canada

Agrément Canada est un organisme sans but lucratif qui travaille avec les patients, les responsables politiques et le public afin d'améliorer la qualité des services de santé et des services sociaux pour tous. Agrément Canada travaille en étroite collaboration avec des organismes de santé et de services sociaux au Canada et à l'étranger afin d'instaurer une culture d'amélioration durable qui accroît la sécurité et l'efficacité, dans le but de sauver et d'améliorer des vies. Ils sont présents dans plus de 15 000 sites répartis dans 38 pays, dont les 13 provinces et territoires canadiens, chacun d'entre eux desservant des populations ayant des besoins très variés, ce qui permet d'offrir des soins de santé plus sûrs et de qualité à ceux qui comptent le plus : les patients et leurs familles.

