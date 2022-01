Anna Chif, chef des produits, quitte ses fonctions

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'Anna Chif, cofondatrice et chef des produits, a décidé de quitter l'organisation pour des raisons familiales.

Cameron Moore, actuellement vice-président de la conception et développement de produits, supervisera désormais l'organisation des produits et relèvera directement du président-directeur général. Anna restera dans son rôle jusqu'au 4 mars 2022 afin d'assurer une transition ordonnée.

« Anna a apporté une immense contribution depuis la fondation de Dialogue en 2016 avec Alexis et moi. Elle a contribué à l'exécution de notre vision de la Plateforme de santé intégréeMD et à faire de Dialogue le chef de file de la santé et du bien-être virtuel au Canada », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Je tiens à remercier sincèrement Anna pour son dévouement au cours des six dernières années. Elle laisse Dialogue dans une position solide de leader de sa catégorie. »

« Après près de six ans au sein de cette organisation et équipe exceptionnelle, le temps est venu pour moi de me concentrer sur ma jeune famille. Je suis fière d'avoir contribué au succès de Dialogue, tout en travaillant aux côtés d'une équipe de classe mondiale », a déclaré Anna Chif. « Ensemble, nous avons construit l'une des entreprises ayant le plus grand impact au Canada, en offrant des soins de santé virtuels à des millions de membres à travers le pays et en développant un lieu de travail qui attire les meilleurs talents. Je continuerai à être une grande supportrice de Dialogue et je sais que de grandes choses attendent l'équipe. »

Cameron Moore a dirigé des équipes produits au sein de plusieurs entreprises renommées du secteur de la santé et de la technologie. Avant de se joindre à Dialogue, Cameron était chef des produits chez Opencare et Kijiji Canada. Il a également dirigé des équipes produits chez Intuit, eBay et FreshBooks.

« Je suis heureux de pouvoir compter sur une personne aussi expérimentée et dévouée qui incarne nos valeurs », a ajouté Cherif Habib. « En tant que membre de notre équipe de direction, la vaste expérience commerciale de Cameron et son expertise dans la gestion de produits contribueront sans aucun doute à notre croissance future. »

« Je suis extrêmement fier de participer à une organisation qui est en pleine croissance et qui jouit d'une excellente réputation », a déclaré Cameron Moore, vice-président de la conception et développement de produits. « Je tiens à remercier Anna pour son formidable soutien, ainsi qu'à l'équipe de direction pour sa confiance. Nous avons une excellente équipe produits et j'envisage l'avenir avec optimisme. »

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

