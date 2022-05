MONTRÉAL, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de tous les points proposés par la Société lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 16 mai 2022 (l'« Assemblée »).

1. Élection des administrateurs

Les huit (8) candidats proposés comme administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée, comme suit :

Candidat En faveur % Abstention % Norma Beauchamp 35 151 803 99,94% 21 198 0,06% Paul Desmarais III 35 137 851 99,90% 35 150 0,10% Cherif Habib 35 113 899 99,83% 59 102 0,17% Tim Hodgson 35 149 109 99,93% 23 892 0,07% Melissa Kennedy 34 624 249 98,44% 548 752 1,56% Paul Lepage 35 156 341 99,95% 16 660 0,05% Jean-François Marcoux 35 156 796 99,95% 16 205 0,05% Mathieu Provost 33 390 517 94,93% 1 782 484 5,07%

Dialogue est heureuse d'accueillir Melissa Kennedy au sein de son conseil d'administration. Mme Kennedy est vice-présidente générale des affaires publiques et première directrice des affaires juridiques à la Financière Sun Life. Elle est responsable des activités liées aux affaires juridiques, au contrôle de la conformité, au secrétariat général et aux affaires publiques de la compagnie à l'échelle mondiale, et elle est également la haute responsable de la durabilité.

Après l'assemblée, Jacques Goulet s'est retiré du conseil d'administration de Dialogue avec toute notre gratitude pour son service dévoué à nos actionnaires.

2. Nomination de l'auditeur

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de la nomination de Deloitte LLP à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, Deloitte LLP a été nommé auditeur de la Société. Le résultat du vote est le suivant :

En faveur: 35 173 490 (99,97%)

Abstention: 9 810 (0,03%)

Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de Dialogue sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

