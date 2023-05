MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - Dialogue Technologies de la Santé inc. (TSX : CARE) (« Dialogue » ou la « Société »), la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui que les actionnaires ont voté en faveur de tous les points proposés par la Société lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 23 mai 2023 (l' « Assemblée »).

1. Élection des administrateurs

Les sept (7) candidats proposés comme administrateurs ont été dûment élus administrateurs de la Société à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l'Assemblée, comme suit :

Candidat En faveur % Abstention % Norma Beauchamp 35 094 153 98,98 % 362 863 1,02 % Paul Desmarais III 35 298 109 99,55 % 158 907 0,45 % Cherif Habib 35 271 082 99,48 % 185 934 0,52 % Tim Hodgson 35 445 222 99,97 % 11 794 0,03 % Melissa Kennedy 33 812 055 95,36 % 1 644 961 4,64 % Paul Lepage 35 326 692 99,63 % 130 324 0,37 % Jean-François Marcoux 35 326 543 99,63 % 130 473 0,37 %

Tel qu'indiqué dans la circulaire de sollicitation des procurations relative à l'Assemblée, la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDP ») a informé la Société avant l'Assemblée qu'elle ne proposerait pas de candidat au poste d'administrateur, et que la convention sur les droits de nomination conclue entre la Société et la CDP sera résiliée.

2. Nomination de l'auditeur

Par vote au scrutin, un vote a été tenu à l'égard de la nomination de Deloitte LLP à titre d'auditeur de la Société. Compte tenu des procurations reçues et des voix exprimées, Deloitte LLP a été nommé auditeur de la Société. Le résultat du vote est le suivant :

En faveur: 35 511 979 (99,98 %)

Abstention: 7 486 (0,02 %)

Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle de Dialogue sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com .

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnel(le)s de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employé(e)s, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMC est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins.

