La principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada améliore son offre existante en matière de santé des femmes grâce à l'acquisition des actifs de la plateforme numérique de santé et de bien-être Koble.

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Renforçant son engagement à soutenir la santé de toutes les femmes, Dialogue Technologies de la Santé Inc. (« Dialogue »), la principale plateforme de soins et de bien-être au Canada, annonce l'acquisition de certains actifs de Koble Care Inc. (« Koble »), une plateforme numérique de santé et de bien-être qui soutient la santé des femmes. L'acquisition comprend l'ensemble du contenu exclusif de Koble, ainsi que les logiciels et la propriété intellectuelle qui s'y rattachent. Le contenu spécialisé de Koble sera intégré à la Plateforme de santé intégrée de Dialogue. Alors que Dialogue continue de renforcer son soutien à la santé de toutes les femmes, Swati Matta, fondatrice et chef de la direction de Koble, se joindra à l'équipe de Dialogue à titre de chef de la santé des femmes.

Une Canadienne sur quatre ayant des problèmes de santé mentale sur son lieu de travail, leur bien-être doit être mieux pris en charge. Les problèmes de santé propres aux femmes sont souvent négligés au travail, et le fait d'accorder la priorité au soutien de ces problèmes est un impératif commercial dans lequel les employeurs jouent un rôle crucial. Chez Dialogue, la santé de toutes les femmes a toujours été un élément clé de notre champ de pratique en matière de soins primaires et de santé mentale, où les femmes de tous âges peuvent demander conseil à notre équipe de soins multidisciplinaire. La clé de l'amélioration de la santé et du bien-être réside dans la prévention et l'éducation. Il en va de même pour la santé des femmes. S'appuyant sur le partenariat existant entre Dialogue et Koble, cette annonce permettra aux femmes de mieux prévenir les problèmes potentiels et de se défendre elles-mêmes lorsqu'elles sont confrontées à des étapes importantes telles que la grossesse, le post-partum et le retour au travail.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous renforçons notre soutien à la santé de toutes les femmes, en offrant une approche holistique et centralisée qui place les patientes au centre de leurs préoccupations », partage Jean-Nicolas Guillemette, chef de l'exploitation chez Dialogue. « Cela correspond à la façon dont nous aidons actuellement des millions de personnes au Canada à améliorer leur bien-être. »

Le contenu de Koble est élaboré par une équipe multidisciplinaire d'experts en santé tels que des gynécologues-obstétriciens, des physiothérapeutes du plancher pelvien, des conseillers en lactation et des conseillers en sommeil. Leur expertise permet de formuler des recommandations sur la santé mentale, la nutrition et la forme physique, la carrière, la perte d'un être cher, le travail et l'accouchement, la récupération physique et les soins aux nourrissons, afin d'aider toutes les femmes et leurs familles à chaque étape de leur vie.

« Fournir à toutes les femmes le soutien et les ressources dont elles ont besoin pour faire face au stress physique et mental qui accompagne toutes les étapes importantes de la vie, y compris la construction d'une famille, a d'importantes répercussions en aval », explique Dre Stephanie Moynihan, directrice médicale associée chez Dialogue. « Donner aux mères et aux parents, actuels et futurs, des outils clés au moment où ils en ont le plus besoin peut contribuer à les démystifier, à les rassurer et à leur donner les moyens d'agir alors qu'ils traversent la grossesse, l'éducation des enfants et d'autres étapes importantes en matière de santé. Une meilleure compréhension des préoccupations et des besoins de toutes les femmes en matière de santé contribue également à réduire la stigmatisation sur le lieu de travail et les tabous sociétaux liés aux problèmes de santé spécifiques aux femmes. »

L'expérience de Swati Matta dans le domaine de la santé numérique, qui a construit un phare de soutien pour des milliers de familles au Canada, sera essentielle pour les prochaines étapes de Dialogue dans la création d'un service de plus en plus personnalisé, culturellement adapté et inclusif, qui répond aux défis uniques auxquels toutes les femmes sont confrontées.

« Il y a quelques années, je me suis donné pour mission d'offrir à toutes les femmes un accès équitable aux soins de santé. Il s'agit d'un nouveau chapitre passionnant, car nous apportons des ressources essentielles pour soutenir des millions de femmes pendant les périodes difficiles et gratifiantes de leur vie », a déclaré Swati Matta, fondatrice et PDG de Koble. « Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Dialogue pour poursuivre cette mission. »

Une partie essentielle de la réduction de la stigmatisation autour de la santé des femmes au travail commence par la fourniture d'une stratégie holistique de santé et de bien-être. Alors que les attentes en matière de soutien au bien-être des employés augmentent, les employeurs innovants doivent élargir les ressources offertes à leur personnel afin de s'assurer qu'ils soutiennent et habilitent correctement les femmes à mener une vie plus saine et à améliorer leur bien-être, et qu'ils visent à rendre les lieux de travail plus sains et plus inclusifs pour tout le monde.

À propos de Dialogue

Constituée en société par actions en 2016, Dialogue est la principale plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, offrant un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégrée🅪 est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette. Dialogue est la première compagnie de soins virtuels à recevoir le certificat d'agrément de base d'Agrément Canada, une validation par un tiers du niveau élevé de qualité et de sécurité des soins.

À propos de Koble

Fondée en 2022, Koble est une plateforme numérique de santé et de bien-être pour les nouveaux et futurs parents. L'application Koble offre des conseils personnalisés à chaque étape, qu'il s'agisse de la planification de la famille, de la grossesse, du post-partum ou du retour au travail après un congé parental.

