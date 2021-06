MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dialogue Technologies de la santé inc. (TSX: CARE) (« Dialogue » ou la « société »), la principale plateforme virtuelle de santé et de bien-être au Canada, a annoncé aujourd'hui que Tim Hodgson se joindra au conseil d'administration de la société. Avec plus de 15 ans d'expérience au sein de conseils d'administration dans de multiples secteurs, Tim présidera également le comité d'audit de Dialogue.

« Nous sommes honorés que Tim se joigne à notre conseil d'administration. Tim apporte possède une connaissance distinctive des marchés financiers et une expérience en leadership, et je sais qu'il fera partie intégrante de la réussite de Dialogue dans ce nouveau chapitre, » a déclaré Cherif Habib, PDG de Dialogue. « Depuis le premier jour, nous nous sommes engagés à fournir des soins de haute qualité à nos membres et à nos clients. Le renforcement de notre conseil d'administration nous permettra de continuer à respecter cet engagement. »

« Dialogue améliore la prestation des soins de santé et de bien-être offerts aux clients au Canada et dans le monde. Je ne peux penser à rien de plus important compte tenu de ce que le monde a vécu au cours des 18 derniers mois, » a déclaré Tim Hodgson.

Tim est actuellement président du conseil d'administration de Hydro One. Il préside également le conseil d'administration de Sagicor Financial Corporation Limited (SFC), une société financière et d'assurance-vie, et siège au conseil d'administration de Sagicor Group Jamaica, une filiale à participation majoritaire de SFC. Tim siège également au conseil de l'Office d'investissement des régimes de retraite du secteur public (Investissements PSP). Il a été conseiller spécial de M. Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada, de 2010 à 2012. De 1990 à 2010, il a occupé divers postes à New York, à Londres, dans la Silicon Valley et à Toronto chez Goldman Sachs. Il a été chef de la direction de Goldman Sachs Canada de 2005 à 2010, avec des responsabilités générales pour les opérations, les relations avec la clientèle et les questions de réglementation.

Il a été administrateur de MEG Energy, Alignvest Acquisition Corporation, Alignvest Acquisition II Corporation, The Global Risk Institute, KGS-Alpha Capital Markets, Next Canada, l'Ivey School of Business et Bridgepoint Health.

Tim est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Ivey School of Business de l'Université Western et d'un baccalauréat en commerce de l'Université du Manitoba. Il est membre de l'Institut des comptables professionnels agréés (FCPA) et détient un DCI.

À propos de Dialogue

Constituée en société en 2016, Dialogue est la plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être numéro un au Canada et offre un accès sur demande abordable à des soins de qualité. Par l'entremise de notre équipe de professionnels de la santé, nous offrons nos services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Notre Plateforme de santé intégréeMD est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l'ensemble de nos programmes dans une application conviviale, offrant un accès à nos services 24 heures sur 24, 365 jours par année, directement à partir d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur ou d'une tablette.

