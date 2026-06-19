DFSK accélère son expansion mondiale avec le lancement à Hong Kong de l'E5 PLUS à conduite à droite

HONG KONG, 19 juin 2026 /CNW/ - DFSK, la nouvelle marque de véhicules énergétiques du groupe SERES (HKEX : 09927), a dévoilé aujourd'hui le modèle à conduite à droite (RHD) de l'E5 PLUS à l'occasion de l'International Automotive & Supply Chain Expo 2026 (Hong Kong), marquant une étape importante dans l'expansion mondiale de la marque.

Amy Gong, présidente de DFSK, s'exprimant lors de l'événement sur le modèle DFSK E5 PLUS à conduite à droite

Le lancement de l'E5 PLUS RHD élargit non seulement la gamme de produits de DFSK, mais témoigne également de l'évolution constante de la marque vers un statut de fournisseur mondial de solutions de mobilité intelligente et verte, conçues pour répondre aux besoins des marchés locaux.

Accélérer le parcours mondial de DFSK

Suite au succès de l'E5 PLUS en Afrique du Nord et en Amérique du Sud, le lancement de la variante RHD représente une nouvelle étape importante dans la croissance internationale de DFSK. À mesure que DFSK étend sa présence sur les marchés mondiaux, l'entreprise continue de renforcer le développement de ses centres régionaux et de ses écosystèmes. Grâce à ses sites de production hautement automatisés en Indonésie et au Vietnam, DFSK est en mesure de répondre plus efficacement à la demande locale.

Amy Gong, présidente de DFSK, a déclaré : « L'E5 PLUS marque le début d'un renouvellement complet de notre gamme de produits. Nous continuerons à renforcer nos capacités en matière de technologie et d'innovation intelligente, à enrichir notre gamme de produits, à accélérer notre expansion mondiale, à ancrer davantage nos opérations locales et à proposer des produits et services toujours plus compétitifs, offrant à nos clients du monde entier des expériences de mobilité plus écologiques et plus intelligentes. »

Conçu pour les marchés de la conduite à droite

L'E5 PLUS est un nouveau modèle stratégique mondial dédié aux énergies nouvelles, conçu pour répondre aux besoins de mobilité des familles d'aujourd'hui. Équipée du système Super Hybrid de SERES, l'E5 PLUS adapte intelligemment ses modes de conduite aux différentes conditions routières grâce à une gestion avancée de l'énergie, offrant à la fois efficacité et sérénité lors des longs trajets, avec une autonomie combinée pouvant atteindre 1 200 km (WLTP).

La version « conduite intelligente » de l'E5 PLUS RHD intègre un système d'aide à la conduite équipé de radars à ondes de 5 mm et de 22 unités de détection, complété par des fonctions telles qu'une vue panoramique à 540 degrés, qui améliorent le confort et la sécurité aussi bien lors des trajets quotidiens que dans des conditions de conduite plus difficiles.

Conscient des particularités des marchés RHD, notamment en Asie du Sud-Est, le modèle E5 PLUS RHD a été spécialement optimisé pour s'adapter aux conditions de conduite, aux conditions météorologiques et aux préférences des utilisateurs de la région. Les fonctions d'aide à la conduite, telles que le contrôle de centrage sur la voie (LCC) et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC), ont été optimisées pour répondre aux conditions de conduite locales, tandis que l'interaction vocale et la logique de l'interface utilisateur ont été adaptées aux habitudes d'utilisation régionales.

Le système d'infodivertissement prend désormais en charge le chinois traditionnel (Hong Kong), le thaï, l'indonésien, le malais et le vietnamien. Il s'accompagne d'un écosystème connecté amélioré offrant une compatibilité parfaite avec des systèmes et des applications tels que CarPlay et Spotify, pour une expérience utilisateur plus intuitive et plus agréable.

L'E5 PLUS RHD sera progressivement commercialisé sur différents marchés, notamment en Indonésie et dans région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, offrant ainsi aux clients une combinaison séduisante alliant technologie intelligente, fonctionnalité et rapport qualité-prix.

Nouvelle identité, nouveau produit et nouveau service

Guidée par ses valeurs que sont l'accessibilité technologique, l'innovation écologique, la responsabilité et le progrès continu, DFSK s'engage à faire évoluer la technologie automobile tout en développant un écosystème plus solide, source de valeur ajoutée pour ses clients, ses partenaires et les communautés. En rendant la mobilité intelligente plus accessible, DFSK s'efforce de favoriser le progrès grâce à des solutions de transport plus intelligentes, plus confortables et plus efficaces, qui s'adaptent à l'évolution des besoins des familles modernes.

Pour concrétiser cette vision, DFSK s'emploie activement à renforcer son écosystème mondial de partenaires grâce à des collaborations à long terme et à un accompagnement complet.

Parallèlement, DFSK a mis en place un nouveau cadre mondial de services reposant sur une gestion agile de la qualité, le développement des compétences professionnelles, un réseau efficace de pièces détachées et une plateforme de services numérique. Couvrant cinq axes essentiels -- les capacités réseau, les systèmes opérationnels, les ressources humaines, l'expertise technique et la disponibilité des pièces --, cette nouvelle architecture est conçue pour offrir une tranquillité d'esprit et une expérience client qui dépasse les attentes.

Grâce à une identité de marque renouvelée, à un portefeuille en pleine expansion de produits liés aux énergies nouvelles et à un engagement renforcé en matière de service, DFSK est en passe de consolider davantage sa position sur les marchés internationaux et de jouer un rôle de plus en plus important dans la construction de l'avenir de la mobilité durable à l'échelle mondiale.

À propos de DFSK

Fondée en 2003, DFSK s'engage à fournir des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires et des services de mobilité innovants aux consommateurs du monde entier. À ce jour, plus de 5 millions de véhicules DFSK ont été livrés dans plus de 70 pays et régions. Portée par une innovation constante, DFSK se transforme rapidement en une marque automobile dédiée aux énergies nouvelles et aux technologies intelligentes.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web www.dfsk.com

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SOURCE DFSK

Pour les demandes de renseignements des médias : Corine Chen Relations publiques, division internationale de SERES, e-mail : [email protected]