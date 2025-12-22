Le lancement marque la transition continue de la marque vers une mobilité intelligente fondée sur les énergies nouvelles

LE CAIRE, 22 décembre 2025 /CNW/ -- DFSK, une marque de véhicules intelligents à énergie nouvelle, a tenu son événement de lancement au Caire, en Égypte, présentant officiellement son modèle stratégique E5 PLUS ainsi que deux nouveaux produits supplémentaires sur le marché égyptien. Le soir de l'événement, des lumières ont illuminé la silhouette de la pyramide, se détachant sur le désert, le ciel étoilé et le paysage urbain, créant un dialogue saisissant entre les technologies modernes et intelligentes des énergies nouvelles et la civilisation ancienne. Cet événement marque la première entrée officielle de DFSK sur le marché égyptien et représente un jalon important dans les 20 ans de développement international de la marque, alors qu'elle accélère la transition à grande échelle vers l'électrification et la mobilité intelligente.

Forte de 20 ans de présence mondiale, la marque ne cesse d'évoluer

En tant que symbole durable de la civilisation égyptienne, les pyramides incarnent un héritage historique riche, qui résonne avec les deux décennies d'expansion mondiale de DFSK et son aspiration de marque originale. Depuis son entrée sur les marchés étrangers en 2005, DFSK a étendu sa présence dans 70 pays et régions, gagné la confiance de 550 000 utilisateurs et établi un réseau de plus de 1 000 points de vente et de service, jetant les bases solides de sa réputation de fiabilité. Dans le contexte de l'ère de l'électrification, DFSK continue de maintenir son ADN de fiabilité tout en adoptant une approche centrée sur l'utilisateur. Animée par les nouvelles technologies énergétiques et l'innovation, la marque redessine la mobilité verte et intelligente.

Lors de l'événement de lancement, Vincent Zheng, président associé de la division internationale de SERES, a déclaré : « En partenariat avec El Tarek Automotive Group, nous présentons aux consommateurs égyptiens une nouvelle génération de véhicules, dont l'E5 PLUS. À l'avenir, nous continuerons d'augmenter les investissements en R&D, approfondissant l'intégration de la fiabilité et de l'intelligence pour construire des véhicules à énergie nouvelle de classe mondiale, rendant les avantages de la technologie de pointe accessibles à encore plus de gens dans le monde. »

Mohamed Tarek Ismail, vice-président d'El Tarek Automotive Group, le distributeur égyptien de DFSK, a déclaré : « Notre objectif n'est pas une expansion rapide, mais plutôt une croissance saine et durable. Nous ne nous contentons pas de vendre des véhicules ; nous établissons des relations avec nos clients en nous efforçant de répondre à leurs besoins. Notre niveau de service est le secret de notre succès continu. »

Une gamme de trois véhicules : La technologie intelligente favorise une mobilité diversifiée

Guidé par la Vision 2030 de l'Égypte, le marché des véhicules électriques du pays connaît une croissance rapide, stimulé par une préoccupation environnementale croissante et des incitations gouvernementales, y compris des politiques de droits de douane nuls. Ce paysage de marché en pleine évolution représente une excellente occasion pour la stratégie de mobilité intelligente et fondée sur les énergies nouvelles de DFSK.

Premier modèle stratégique lancé à la suite du renouvellement de la marque DFSK, l'E5 PLUS affiche cinq points forts : le design, l'espace, l'intelligence, la performance et la sécurité. Tout en maintenant une forte compétitivité sur le plan des coûts, il intègre des technologies de pointe telles que l'interaction vocale intelligente, un cockpit confortable et divertissant et des solutions de gestion de batterie à haute efficacité, permettant à un plus large éventail d'utilisateurs de profiter de la commodité de la mobilité électrique intelligente.

Alimentés par une énergie nouvelle, les modèles E5 PLUS et E5 offrent une mobilité électrique pratique et polyvalente, avec le système hybride électrique SERES Super et un long rayon d'action. Simultanément, le modèle 600 à essence sera aussi présenté. Avec son habitacle confortable et spacieux, sa performance de conduite robuste et ses caractéristiques de sécurité complètes, il répond aux divers besoins de mobilité des utilisateurs dans de multiples scénarios.

Bâtir un écosystème axé sur les partenaires pour une croissance partagée

Le lancement réussi de DFSK en Égypte marque un tournant dans sa stratégie mondiale de revitalisation de la marque. Au-delà de l'introduction de nouveaux produits, il reflète l'engagement à long terme de l'entreprise à bâtir un écosystème centré sur l'utilisateur qui croît avec ses partenaires. Grâce à une plateforme partagée à l'échelle mondiale, DFSK écoute activement ses clients et tire parti des connaissances du marché pour stimuler l'itération et l'évolution continues des produits. Parallèlement, DFSK fournit des outils numériques et un soutien systématique à plus de 1 000 points de vente dans le monde, travaillant main dans la main pour construire un réseau de services efficace et professionnel. À l'avenir, DFSK augmentera encore ses investissements dans trois domaines clés - la formation, les outils numériques et le soutien au marketing régional - incluant des programmes réguliers axés sur la connaissance des produits à énergie nouvelle et la formation du service après-vente, travaillant main dans la main pour construire un réseau de services efficace et professionnel.

Grâce à une innovation continue, à des produits de plus en plus fiables et intelligents et à un modèle de partenariat plus collaboratif, DFSK travaillera en étroite collaboration avec les utilisateurs et partenaires locaux pour façonner un avenir de la mobilité plus durable et intelligent.

