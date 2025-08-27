MILAN, 27 août 2025 /CNW/ - DFSK a été nommée commanditaire technique des Championnats du monde de canoë et de paracanoë 2025 de la CIF, où elle a fourni des services de mobilité essentiels pour cet événement aquatique international prestigieux. Sanctionnée par la Fédération internationale du canot (ICF), la compétition a eu lieu à Milan du 20 au 24 août, accueillant plus de 800 athlètes de près de 70 pays.

Excellence fiable dans les partenariats d'événements mondiaux

Canoe

Conçus dans le cadre des normes de qualité rigoureuses de SERES Group et de la nouvelle technologie énergétique avancée, quatre modèles E5 ont été déployés pour assurer un service de transport fiable. Le modèle E5 offre une expérience de conduite exceptionnelle, complétée par un intérieur confortable et flexible et un taux de recommandation des clients de 76 %, ce qui souligne sa fiabilité pour soutenir le bon fonctionnement de cet événement très médiatisé.

La mobilité intelligente allie la précision et l'endurance athlétiques

Dans le sprint en canoë, le succès réside dans le contrôle précis de la route des athlètes, leur endurance stable et leurs bouffées de puissance coordonnées. Le DFSK E5 incarne également les mêmes qualités de précision, d'endurance et de performance maximale.

E5 adopte le système hybride super-électrique SERES avec une puissance de pointe du moteur de 130 kW et un couple de pointe de 330 N.m, offrant un entraînement purement électrique silencieux et fluide. En tant que VUS de taille moyenne, il est équipé d'une suspension arrière indépendante à l'avant de MacPherson et multiliaison, ce qui permet une manœuvre agile idéale pour la circulation urbaine et la logistique des événements. E5 offre également une autonomie combinée allant jusqu'à 1 000 km, une batterie de 17,5 kWh et une autonomie de 87 km pour les véhicules électriques. Grâce à ses performances élevées, à sa flexibilité et à son confort, le E5 assure des services de navette efficaces et fiables tout au long du championnat.

De la compétition à la vie quotidienne : la volonté de progresser

DFSK, en tant que pionnier de la mobilité électrique intelligente, maintient la philosophie « Drive for better » et s'engage à rendre la technologie de pointe pratique et accessible pour divers modes de vie. De même, le Championnat de canoë-sprint de la CIF célèbre la persévérance et l'inclusion mondiale, en faisant la promotion du sport et de la durabilité comme forces du progrès collectif. Sur l'eau, les athlètes repoussent les limites à chaque coup; hors cours, DFSK innove pour redéfinir la mobilité. Unis par une philosophie commune de progrès incessants, les deux permettent aux gens d'aller de l'avant en toute confiance, dans un but et sans compromis.

En commanditant cet événement de premier plan, DFSK démontre son dévouement envers les initiatives vertes et l'excellence inclusive, en offrant un transport professionnel, efficace et fiable tout en inspirant un avenir durable pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2758784/Canoe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

SOURCE DFSK

Personne-ressource : Xinyuan Zhao, [email protected]