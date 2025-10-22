CHONGQING, Chine, 22 octobre 2025 /CNW/ - Le 22 octobre 2025, à l'usine SERES de Shuangfu de Chongqing, le premier modèle stratégique de nouvelles énergies à l'étranger de DFSK, le E5 PLUS, a officiellement été retiré de la chaîne de production. Ce moment marquant a été observé partout dans le monde grâce à une diffusion en direct en ligne. En tant que produit phare marquant la transition de la marque vers les nouvelles énergies et la technologie intelligente, le lancement du E5 PLUS représente non seulement un nouveau point de départ pour le voyage à l'étranger de 20 ans de DFSK, mais répond également à la demande des utilisateurs mondiaux en matière de mobilité verte. Ce modèle sera bientôt lancé en Égypte et en Équateur, où les détails de ses fonctions intelligentes, de ses prix abordables et de ses divers avantages pour les utilisateurs seront annoncés.

Première cérémonie de clôture E5 PLUS (PRNewsfoto/DFSK) M. Joe Zhou, vice-président de DFSK (PRNewsfoto/DFSK)

En tant que marque du groupe SERES, DFSK est profondément engagée sur les marchés étrangers depuis 20 ans, élargissant sa portée à plus de 70 pays et régions dont les exportations cumulatives dépassent 500 000 véhicules. Dans de nombreux marchés, dont l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, elle se classe au premier rang des marques chinoises en matière de part des exportations. DFSK est entré sur le marché étranger pour la première fois en 2005 avec des véhicules commerciaux, devenant un outil fiable pour les petites et moyennes entreprises du monde entier. En 2016, elle s'est étendue au segment des véhicules de tourisme, introduisant des modèles qui répondaient aux besoins de haute performance en matière de coûts pour les familles sud-américaines. En 2018, elle s'est aventurée sur le marché des énergies nouvelles, reproduisant constamment des produits en fonction des demandes des utilisateurs. Aujourd'hui, dans le cadre de la transition accélérée vers les nouvelles énergies et la technologie intelligente, DFSK passe d'un « exportateur de véhicules à carburant traditionnel » à une « marque d'automobile intelligente verte ». DFSK s'engage à mener la transformation verte grâce aux progrès technologiques et à un avenir durable, en offrant aux consommateurs du monde entier des solutions de mobilité verte au quotidien.

En tant que VUS de taille moyenne sous la marque DFSK, le tout nouveau E5 PLUS est positionné comme un VUS « partenaire de vie fiable ». Il intègre le gène « PLUS » dans tous les détails du produit grâce à une optimisation précise adaptée aux scénarios quotidiens des utilisateurs, redéfinissant la valeur d'un VUS de nouvelle famille énergétique avec cinq « PLUS ». caractéristiques. Esthétique PLUS : La conception intérieure et extérieure présente un style minimaliste, mais haut de gamme, ce qui améliore sa sophistication visuelle. Espace PLUS : Avec un taux d'occupation ultra-élevé de 66,4 % et un empattement de 2785 mm, l'espace intérieur effectif peut atteindre 3162 mm. Il offre des sièges flexibles pour 1 à 7 passagers, offrant une expérience luxueuse et spacieuse pour les voyages en famille. Performance PLUS : Équipé d'un groupe motopropulseur hybride enfichable et du système hybride super-électrique SERES, il offre une puissance élevée, une accélération rapide et des performances de freinage stables et fiables. Safety PLUS : Le système de gestion de batterie (BMS) assure la sécurité des batteries en temps réel. Complété par 6 coussins gonflables, un châssis transparent de 540° et 5 fonctions de sécurité actives, il offre une sécurité tout-domaine, offrant des protections de sécurité actives et passives pour chaque voyage. PLUS intelligent : Doté d'un système d'infodivertissement intelligent développé par lui-même, il prend en charge la reconnaissance vocale multizone, permettant des commandes vocales interactives sans effort dans l'habitacle.

Grâce à la technologie intelligente accessible, DFSK permet aux gens ordinaires de devenir des héros de tous les jours. Qu'il s'agisse de cols blancs ordinaires qui cherchent à améliorer la qualité de leurs déplacements, de propriétaires de petites entreprises soucieuses de leur budget, de professionnels axés sur la carrière qui progressent dans la vie ou de fournisseurs de services à la famille qui se consacrent à leurs proches, le modèle E5 PLUS répond aux besoins de différents employés avec son ultra-performantune faible consommation de carburant, une conception raffinée et un intérieur spacieux qui équilibre l'esthétique et la commodité. Ces « héros du quotidien », qui s'efforcent sans relâche de créer une vie meilleure, ont toujours été le groupe central que DFSK accompagne depuis 20 ans. Comme l'a déclaré M. Joe Zhou, vice-président de DFSK : « Vingt ans marque un nouveau point de départ. À l'avenir, nous resterons fidèles à notre engagement initial envers une qualité fiable, et nous accompagnerons chaque personne ordinaire qui vit sérieusement sa vie avec une technologie accessible et des produits verts. »

Qu'il s'agisse de se concentrer sur le carburant, les énergies nouvelles ou de rechercher la durabilité ou de comprendre les besoins des clients, le lancement du modèle E5 PLUS marque non seulement l'accélération de la transition de DFSK vers les énergies nouvelles, mais incarne également la vision de la marque qui « DFSK s'engage à faire en sorte que la technologie profite à tous, améliorant la vie grâce à la mobilité verte ». Avec les lancements à venir en Égypte et en Équateur, DFSK est prête à renforcer davantage son emprise sur les marchés en Amérique du Sud et en Afrique du Nord, donnant un nouvel élan à la mobilité verte mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802600/First_E5_PLUS__Line_Off_Ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2802601/Mr__Joe_Zhou__Vice_President_of_DFSK__2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

SOURCE DFSK

PERSONNE-RESSOURCE : Xinyuan Zhao, [email protected]