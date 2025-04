NEW YORK, le 16 avril 2025 /CNW/ - 50 Best présente les catégories de prix spéciaux de North America's 50 Best Restaurants et les Academy Chairs pour sa première année.

Catégories de prix spéciaux

Champions of Change Award: Une célébration des héros méconnus du secteur de l'hôtellerie qui prennent des mesures positives et créent une société plus inclusive.

Academy Chairs

Les Academy Chairs de la North America sont sélectionnés pour leur expertise et leurs réseaux et ont la responsabilité de choisir un groupe de votants qui assure une représentation culinaire diversifiée.

Adrian Brijbassi, ouest du Canada

Jamila Robinson, nord-Est des États-Unis

Lesley Chesterman, est du Canada

Lyndsay Green, Midwest, États-Unis

Mike Jordan, sud des États-Unis

Renée Suen, centre du Canada

Virginia Miller, ouest des États-Unis

Nneka Nurse, Caraïbes

