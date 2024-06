La ressource pédagogique interactive présentera aux élèves le réseau d'aires protégées administrées par Parcs Canada.

OTTAWA, ON, le 10 juin 2024 /CNW/ - Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

L’honorable Mona Fortier, députée de la circonscription d’Ottawa—Vanier, Ron Hallman, président et directeur général, Parcs Canada, Tim Joyce, vice-président, Partenariats stratégiques, Canadian Geographic, et des employés de Parcs Canada profitent de la nouvelle carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada, en compagnie des élèves de l’école publique Meadowlands. (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Mona Fortier, députée de la circonscription d'Ottawa--Vanier, Ron Hallman, président et directeur général, Parcs Canada, et Tim Joyce, vice-président, Partenariats stratégiques, Canadian Geographic, ont dévoilé la nouvelle carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada. Le dévoilement a eu lieu au siège de Canadian Geographic, à Ottawa, en compagnie des élèves de la classe d'immersion française de 5e et 6e année de l'école publique Meadowlands.

Parcs Canada est toujours à la recherche de diverses façons d'établir des liens avec les Canadiens et Canadiennes et de mieux faire connaître les lieux administrés par Parcs Canada. La collaboration avec d'autres organismes sur des programmes et des services nouveaux et novateurs permet à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes, y compris les jeunes, de découvrir et de développer un fort sentiment d'appartenance, de compréhension et d'appréciation des lieux protégés.

Fruit d'une collaboration entre Parcs Canada et Canadian Geographic, la carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada est une ressource pédagogique interactive qui emmène les élèves à la découverte des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux, des aires marines nationales de conservation et du parc urbain national administrés par Parcs Canada. En cours de route, les élèves en apprendront plus sur l'importance de la conservation, sur la diversité de la faune et de la flore, sur la géographie, sur les cultures et sur l'histoire du Canada. Ils seront incités à quitter la carte, prêts à se joindre à Parcs Canada et à ses partenaires pour protéger la nature et la culture à l'échelle du pays.

Canadian Geographic dispose de l'un des plus vastes réseaux d'éducateurs à l'échelle du pays, comptant 27 000 enseignants qui interagissent avec 700 000 élèves dans l'ensemble des provinces et des territoires. Imprimées sur une feuille de vinyle de grande qualité de 88 mètres carrés, les cartes-tapis géantes sont des ressources gratuites mises à la disposition des éducateurs et des organisations pédagogiques. Ils permettent aux élèves de découvrir et d'explorer divers volets de la géographie canadienne d'une manière particulière et interactive adaptée à différents styles d'apprentissage et à tous les niveaux scolaires.

À compter de septembre 2024, les éducateurs et les organisations pédagogiques de toutes les provinces et de tous les territoires pourront réserver gratuitement pour leurs élèves la nouvelle carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada en visitant le site Web Éducation Canadian Geographic.

Citations

« La carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada découle d'une collaboration fructueuse entre Parcs Canada et Canadian Geographic. La carte invite les jeunes à parcourir les aires protégées administrées par Parcs Canada. En explorant ces trésors nationaux, les élèves connaîtront mieux la diversité des paysages et des cultures du Canada et s'engageront à les protéger tout au long de leur vie. »

L'honorable Steven Guilbeault,

ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Aujourd'hui, en compagnie de Canadian Geographic, je suis ravie de dévoiler la carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada. À compter de septembre 2024, j'encourage les éducateurs et les organisations pédagogiques à l'échelle du pays à faire entrer cette expérience immersive dans leurs salles de classe, leurs gymnases et leurs centres communautaires, afin de faire découvrir les paysages et l'histoire vastes et variés du Canada. »

Mona Fortier

Députée de la circonscription d'Ottawa--Vanier

« Les lieux patrimoniaux sont une excellente façon pour les jeunes de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre davantage au sujet de l'environnement et de l'histoire. Grâce à des initiatives comme la nouvelle carte-tapis géante, Parcs Canada s'engage à mettre ces lieux administrés par Parcs Canada directement à la disposition des élèves afin de faire en sorte que tous les jeunes puissent découvrir les lieux administrés par Parcs Canada d'une manière amusante et attrayante, peu importe où ils se trouvent au pays. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« La collaboration avec Parcs Canada dans le cadre du programme de la carte-tapis géante a été une grande source de joie pour nous tous à Canadian Geographic. Nous souhaitons intégrer Parcs Canada à notre réseau de 27 000 éducateurs à l'échelle du pays qui interagissent avec 700 000 élèves dans l'ensemble des provinces et des territoires. Nous travaillons avec Parcs Canada depuis des décennies pour mieux faire connaître le Canada aux Canadiennes et aux Canadiens et au monde entier, et nous sommes fiers d'être votre partenaire en matière de sensibilisation et d'éducation. »

Tim Joyce

Vice-président, Partenariats stratégiques, Canadian Geographic

Faits en bref

Le célèbre programme de cartes-tapis géantes de Canadian Geographic comprend plus de 50 cartes sur divers thèmes, notamment la connaissance de l'océan, l'histoire des peuples autochtones au Canada , le secteur canadien de l'électricité, la région circumpolaire de l'Arctique et, maintenant, la protection de la nature et de la culture avec Parcs Canada.

, le secteur canadien de l'électricité, la région circumpolaire de l'Arctique et, maintenant, la protection de la nature et de la culture avec Parcs Canada. La nouvelle carte-tapis géante Protéger la nature et la culture avec Parcs Canada appuie l'apprentissage des élèves de la maternelle à la 12 e année. Chaque carte est expédiée dans un sac de hockey pour faciliter le transport. Chaque carte est livrée avec du matériel supplémentaire, notamment un guide pédagogique exhaustif, des cordes, des cônes, des légendes. La carte-tapis géante et les ressources connexes sont disponibles en anglais et en français.

appuie l'apprentissage des élèves de la maternelle à la 12 année. Chaque carte est expédiée dans un sac de hockey pour faciliter le transport. Chaque carte est livrée avec du matériel supplémentaire, notamment un guide pédagogique exhaustif, des cordes, des cônes, des légendes. La carte-tapis géante et les ressources connexes sont disponibles en anglais et en français. Parcs Canada administre l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux du patrimoine culturel et naturel au monde, dont la quasi-totalité est traditionnellement utilisée par les peuples autochtones. Administrant 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, cinq aires marines nationales de conservation et un parc urbain national, Parcs Canada est un chef de file en matière de protection des lieux naturels et historiques, de conservation de la biodiversité et de promotion de la compréhension et de la sensibilisation chez le public au Canada .

. La mission de Canadian Geographic consiste à mieux faire connaître le Canada aux Canadiennes, aux Canadiens et au monde entier. La société Canadian Geographic publie le magazine Canadian Geographic, le premier magazine payant du Canada , ayant une portée combinée de 4,3 millions de lecteurs en version imprimée et numérique. Le service pédagogique de Canadian Geographic, Éducation Canadian Geographic, appuie plus de 27 000 éducateurs membres à l'échelle du Canada en produisant des ressources et des programmes gratuits, liés aux programmes d'études, qui font la promotion de la nature interdisciplinaire de la géographie et de sa valeur essentielle pour tous les membres de la société.

