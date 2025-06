TULITA, NT, le 6 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à créer des retombées économiques et des avantages pour les collectivités autochtones et à protéger des lieux naturels et culturels précieux au Canada, y compris par l'avancement de projets d'infrastructure et de plans d'impact et d'avantages.

Image de gauche Représentation du concept du bureau et centre culturel de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh - vue de face, côté nord Mention de source : Northern Front Studio, bureau : Whitehorse, Yukon Image de droite Représentation du concept du bureau et centre culturel de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh - vue de face, côté sud-ouest Mention de source : Northern Front Studio, bureau : Whitehorse, Yukon (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de 16,5 millions de dollars dans le cadre du programme d'établissement de parcs nationaux de Parcs Canada pour faire avancer la construction d'un nouveau bureau et d'un centre culturel pour la réserve de parc national Nááts'įhch'oh dans les Territoires du Nord-Ouest. La construction de ce bâtiment emblématique répond à un engagement du Plan d'impact et de bénéfice de la réserve de parc national de Nááts'įhch'oh, comprendra une exposition centre culturel et servira de base principale aux opérations de Parcs Canada pour la réserve de parc.

L'annonce a été faite pendant la célébration annuelle de la « Journée du feu », qui revêt une importance particulière pour les résidents de Tulita, car elle marque l'anniversaire de l'incendie dévastateur qui a presque détruit la communauté en 1995, tout en célébrant également la collaboration au sein de la collectivité, le leadership culturel et l'intendance partagée. Les Autochtones et les membres de la communauté de Tulita et de Norman Wells se sont réunis pour parler de l'importance culturelle et régionale de ce jalon attendu depuis longtemps. Le bureau et le centre culturel permettront de tisser des liens, de découvrir la culture, de se réunir, de faciliter l'expérience du visiteur, d'accueillir les personnes qui pagaient sur le fleuve Mackenzie, et de partager la riche histoire des Dénés et des Métis du Sahtu. Le bâtiment abritera en outre le bureau des opérations de Parcs Canada, où le personnel local travaillera à protéger, à mettre en valeur et à célébrer le patrimoine naturel et culturel de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh.

Les investissements dans les infrastructures, comme le projet de bureau et de centre culturel de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh, procurent des avantages à la communauté de Tulita sous forme de création d'emplois, de croissance de l'économie locale et de tourisme. Des expériences significatives et de grande qualité sont créées pour les visiteurs et les membres de la communauté afin qu'ils puissent découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région du Sahtu et s'en rapprocher. Cet investissement important témoigne de l'engagement de Parcs Canada envers les collectivités du Nord et les partenaires autochtones.

« La réserve de parc national Nááts'įhch'oh est une clé de voûte du réseau canadien d'aires protégées. Le gouvernement du Canada s'est engagé à collaborer avec les peuples autochtones et les communautés locales pour protéger le remarquable patrimoine culturel et naturel de cet endroit exceptionnel. Aujourd'hui marque une étape majeure, avec le début de la construction du bureau et du centre culturel. Cet espace dynamique et moderne appuiera non seulement des retombées économiques dans la région et apportera des avantages aux entreprises autochtones, mais il reflète également notre engagement commun à protéger l'environnement. Ce projet est un exemple passionnant de la façon dont la conservation, le développement économique et la conception durable peuvent s'unir, et je salue tous ceux qui ont travaillé pour concrétiser cette vision. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre responsable de Parcs Canada, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues

« Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les communautés du nord du pays, notamment celles de la région du Sahtu. Aujourd'hui, l'inauguration des travaux représente une étape importante pour la réserve de parc national Nááts'įhch'oh! Cet investissement fédéral créera un espace permanent pour que les membres de la communauté se réunissent, et un lieu pour accueillir les visiteurs dans cette région incroyable. Ce bâtiment améliorera en outre la capacité opérationnelle de Parcs Canada à protéger et à mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de ce lieu exceptionnel avec le Comité de gestion de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est bon pour le peuple. Parcs Canada a écouté les Aînés et la communauté au sujet de ce qui est important. Il a fallu du temps, mais ce nouveau bâtiment montre comment nous pouvons travailler ensemble. C'est un bon jour pour notre communauté. »

Douglas Yallee

Maire du hameau de Tulita

Située dans la partie sud-ouest de la région désignée du Sahtu, la réserve de parc national Nááts'įhch'oh fait partie des terres ancestrales des Shúhtaot'ine (Dénés des montagnes). De nombreuses personnes dévouées parmi les Dénés et les Métis du Sahtu du district de Tulita , ainsi des gouvernements fédéral et territorial, ont contribué à créer le parc, qui a été établi officiellement en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada en décembre 2014.

, ainsi des gouvernements fédéral et territorial, ont contribué à créer le parc, qui a été établi officiellement en vertu de la en décembre 2014. La réserve de parc national Nááts'įhch'oh est gérée conjointement par les Dénés et les Métis du Sahtu du district de Tulita et Parcs Canada, par l'entremise du Comité de gestion de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh. Le Comité de gestion comprend des représentants de la communauté métisse de Fort Norman, de la Tulita Land Corporation, de Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Government Incorporated, de Parcs Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

et Parcs Canada, par l'entremise du Comité de gestion de la réserve de parc national Nááts'įhch'oh. Le Comité de gestion comprend des représentants de la communauté métisse de Fort Norman, de la Tulita Land Corporation, de Tłegǫ́hłı̨ Got'įnę Government Incorporated, de Parcs Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. La réserve de parc national Nááts'įhch'oh protège les terres autour du mont Nááts'įhch'oh. De concert avec la réserve de parc national Nahanni, les deux parcs protègent 86 % du bassin hydrographique de Tehjeh Deé (la rivière Nahanni Sud ). Le parc est un habitat important du grizzli, du mouflon de Dall, de la chèvre de montagne, du caribou des bois et du cygne trompette. C'est un endroit où la faune peut prospérer et s'épanouir, et où la récolte traditionnelle peut se poursuivre pendant des générations.

). Le parc est un habitat important du grizzli, du mouflon de Dall, de la chèvre de montagne, du caribou des bois et du cygne trompette. C'est un endroit où la faune peut prospérer et s'épanouir, et où la récolte traditionnelle peut se poursuivre pendant des générations. Le contrat de la construction a été officiellement attribué à Northern Industrial Construction, une entreprise de Yellowknife , dans les Territoires du Nord-Ouest, suivant un processus d'appels d'offres concurrentiel. La construction et la gestion du bâtiment fournira des possibilités et des retombées économiques aux communautés autochtones.

, dans les Territoires du Nord-Ouest, suivant un processus d'appels d'offres concurrentiel. La construction et la gestion du bâtiment fournira des possibilités et des retombées économiques aux communautés autochtones. La conception du bâtiment respecte les normes d'efficacité énergétique de la Stratégie pour un gouvernement vert du gouvernement en ce qui a trait aux faibles émissions de carbone. On prévoit que le bâtiment produira 89 % moins d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences minimales du code durant son cycle de vie de 40 ans. Parcs Canada s'attend à occuper l'espace de bureaux d'ici l'automne 2026 et à terminer l'exposition du centre culturel d'ici le printemps 2027.

