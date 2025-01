Développement éolien - Nouveau partenariat pour produire plus d'énergie éolienne

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, le chef de la Première Nation des Innus Essipit, M. Martin Dufour, le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, M. Gérald Savard, et le président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia, sont fiers d'annoncer la signature d'un partenariat avec la Première Nation des Innus Essipit, la MRC du Fjord-du-Saguenay et Hydro-Québec pour le développement éolien dans la zone Nutinamu-Chauvin au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui pourra accueillir jusqu'à 1 000 MW d'ici 2035.

Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, de la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, du député de Dubuc, M. François Tremblay, et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Ce partenariat permettra de générer des retombées significatives pour les Québécois notamment en matière de création d'emplois puisque les investissements pourraient atteindre trois milliards de dollars. Il s'inscrit dans la volonté du gouvernement et d'Hydro-Québec de développer plus de 10 000 MW de capacité éolienne d'ici 2035.

Rappelons qu'Hydro-Québec a également annoncé des partenariats de développement éolien jusqu'à 3 000 MW dans la zone Chamouchouane au Saguenay-Lac-St-Jean, ainsi que d'environ 1 000 MW dans le Bas-St-Laurent. Ces deux ententes prévoient des investissements totaux de 12 milliards de dollars.

Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec souhaitent doubler la production d'électricité verte au Québec d'ici 2050 pour répondre aux besoins additionnels et à la demande des entreprises qui souhaitent se décarboner. Dans le contexte de transition énergétique, le Québec dispose d'une occasion en or pour développer son économie et devenir une véritable puissance nord-américaine en matière d'énergie renouvelable.

« Le Québec a un immense avantage : un territoire riche en potentiel pour produire des énergies propres comme l'hydroélectricité et l'éolien. Alors que le monde entier cherche à réussir la transition énergétique, nous pouvons doubler notre production d'électricité d'ici 2050 et bâtir le plus grand chantier économique et énergétique de notre histoire. C'est la Baie-James du 21e siècle, un projet qui fera rayonner notre prospérité. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le Québec dispose de tous les atouts nécessaires pour se positionner comme chef de file en matière de transition énergétique. Notre gouvernement a décidé de transformer les défis de la lutte aux changements climatiques en occasions de développement économique. Je salue le travail des partenaires dans le cadre de cet important projet pour nos régions. Développer notre énergie verte, c'est créer un Québec plus vert, plus fier et plus prospère! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Les Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des effets des changements climatiques sur le territoire. Les projets majeurs annoncés aujourd'hui et au cours des derniers mois démontrent clairement que les communautés sont des partenaires qui participent directement à la décarbonation et à l'électrification de notre économie. En travaillant de nation à nation, nous sommes tous gagnants. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Ce partenariat pour le développement de la zone Nutinamu-Chauvin incarne une vision commune du développement respectueux et inclusif de notre territoire ancestral. Il reflète notre engagement à contribuer à la transition énergétique tout en générant des retombées positives pour notre communauté et l'ensemble de la région. À travers cette collaboration, nous posons un geste concret pour bâtir un avenir durable, en harmonie avec nos valeurs et notre identité innue. »

Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit

« Cette annonce représente une étape déterminante pour notre territoire et une opportunité importante de valoriser le potentiel éolien du territoire en développant des partenariats stratégiques. Le partenariat dévoilé aujourd'hui s'inscrit dans une vision de développement durable où les ressources renouvelables sont mises à contribution pour générer des retombées concrètes et positives pour nos communautés. Nous travaillerons étroitement avec nos collaborateurs pour assurer une démarche basée sur un développement harmonieux. »

Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay

« Cette annonce est un bel exemple de la diversification d'Hydro-Québec avec l'intégration de l'éolien, et surtout de notre volonté de travailler en partenariat avec les communautés autochtones et les collectivités locales. En devenant actionnaires, nos partenaires bénéficieront de revenus autonomes qu'ils pourront investir selon leurs priorités. C'est le cœur du concept de la réconciliation économique et de la collaboration avec les municipalités. Le projet sera aussi gagnant pour l'ensemble du Québec, car il contribuera à notre sécurité énergétique. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

