Développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Québec accorde 10,5 M$ à la scierie Bois Francs Bio Serra

SAINTE-MONIQUE, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, annonce un investissement de 10,5 millions de dollars à la scierie Bois Francs Bio Serra, aussi connue sous le nom des Industries T.L.T., pour la modernisation de son usine.

Ce projet de près de 25 millions de dollars permet à l'entreprise spécialisée dans le sciage de feuillus d'utiliser la fibre du bois de façon optimale, d'accroître sa productivité et de développer de nouveaux produits.

Les investissements accordés aux Bois Francs Bio Serra s'inscrivent dans la mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à soutenir la croissance durable de l'économie québécoise. Les retombées financières à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services à la population, particulièrement en santé et en éducation.

« La scierie Bois Francs Bio Serra est un acteur important de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le secteur forestier depuis plus d'un siècle. Notre gouvernement est fier d'investir dans la modernisation de son usine. Ces sommes lui permettront de demeurer concurrentielle sur son marché en offrant des produits d'une grande qualité dans des délais compétitifs. Je félicite les gestionnaires de l'entreprise pour leur vision d'avenir! »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

« Notre gouvernement s'assure de mettre à la disposition des PME du Québec les avis d'experts et du financement adapté à leurs besoins. Grâce à notre investissement de 10,5 millions de dollars, les Bois Francs Bio Serra peuvent se doter d'équipements et d'installations modernes qui vont leur permettre de s'ajuster aux impératifs du marché, de demeurer compétitifs et d'innover. C'est l'une des clés du succès. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Grâce à ce projet, l'entreprise Bois Francs Bio Serra pourra accélérer sa croissance en misant sur l'innovation. Le soutien financier octroyé par Investissement Québec lui permettra de moderniser ses équipements et d'optimiser ses processus, contribuant ainsi à une augmentation considérable de sa productivité. Nous sommes fiers d'apporter notre appui aux Bois Francs Bio Serra pour cette nouvelle initiative. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

Située à Sainte-Monique , dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise Bois Francs Bio Serra est l'une des plus grosses scieries de feuillus au Québec. Ses produits sont destinés notamment à la fabrication de planchers de bois franc.

, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'entreprise Bois Francs Bio Serra est l'une des plus grosses scieries de feuillus au Québec. Ses produits sont destinés notamment à la fabrication de planchers de bois franc. Le financement de l'entreprise se répartit comme suit : un prêt de 6 millions de dollars est accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec et un prêt de 4,5 millions de dollars est attribué par l'entremise du programme ESSOR.

Le programme ESSOR offre aux entreprises du Québec du financement afin notamment d'accélérer la réalisation de leurs projets d'investissement.

