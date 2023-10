Développement durable - La mairesse de Montréal nommée membre du Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales par le Secrétaire général de l'ONU

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été personnellement invitée par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, à siéger au sein du nouveau Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales, sous la gouverne d'ONU-Habitat.

Formé de 15 élues et élus locaux originaires des 5 continents, ainsi que de 5 élues et élus d'autorités nationales, ce groupe aura le mandat de renforcer la participation des collectivités locales et régionales aux processus de planification intergouvernementaux et nationaux qui mèneront à la réalisation du Programme de développement durable 2030 et du Nouveau Programme pour les villes de l'ONU.

« Face à l'urgence climatique, les villes sont sur la ligne de front et doivent relever d'importants défis afin d'adapter leur territoire et d'assurer la santé, la sécurité et la qualité de vie de leurs populations. Notre administration a toujours fait valoir la nécessité d'entendre la voix des villes, qui sont les premières à saisir la réalité quotidienne des citoyennes et des citoyens et à répondre à leurs besoins. Les actions courageuses et structurantes qui sont prises à Montréal pour assurer son adaptation face aux changements climatiques servent d'exemple à l'international. Ma participation au sein du Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales de l'ONU permettra à Montréal de s'inspirer des meilleures pratiques et de soutenir les décisions ambitieuses qui doivent être prises partout dans le monde pour minimiser les impacts des changements climatiques auprès des populations », a déclaré la mairesse, Valérie Plante.

L'invitation du Secrétaire général de l'ONU coïncide avec la venue, à Montréal, de la conférence internationale Adaptation Futures 2023, qui réunissait, jusqu'au 6 octobre, plus de 1 500 spécialistes internationaux de l'adaptation aux changements climatiques. Elle fait également suite à la mission new-yorkaise de la mairesse Valérie Plante, menée dans le cadre de la Climate Week. Mme Plante avait alors été invitée à prendre la parole lors de nombreux événements phares qui traitaient de la lutte contre les changements climatiques et de la finance durable, notamment au siège des Nations Unies et au Nasdaq.

Le Groupe consultatif pour les autorités locales et régionales est formé de :

Valérie Plante, mairesse de Montréal, Canada ;

; Eric Adams , maire de New York , États-Unis;

, maire de , États-Unis; Suleiman H. Adamu , ministère fédéral des Ressources en eau, Nigéria;

, ministère fédéral des Ressources en eau, Nigéria; Abby Binay , mairesse de Makati City, Philippines ;

, mairesse de ; Nandita Chatterjee , ancienne secrétaire du ministère du Logement et des Affaires urbaines, Inde;

, ancienne secrétaire du ministère du Logement et des Affaires urbaines, Inde; Carolina Cosse , mairesse de Montevideo, Uruguay ;

, mairesse de ; Sharon Dijksma, mairesse d' Utrecht , Pays-Bas;

, Pays-Bas; Anne Hidalgo , maire de Paris, France ;

, maire de ; Atiqul Islam , maire de Dhaka Nord, Bangladesh ;

, maire de Dhaka Nord, ; Sadiq Khan , maire de Londres, Royaume-Uni;

, maire de Londres, Royaume-Uni; Fatimetou Mint Abdel Malick, présidente de la région de Nouakchott , Mauritanie;

, Mauritanie; Peter Anyang ' Nyong'o, gouverneur du comté de Kisumu, Kenya ;

' Nyong'o, gouverneur du comté de Kisumu, ; Paola Pabón, gouverneure de Pichincha, Équateur;

Asmaa Rhlalou, mairesse de Rabat , Maroc;

, Maroc; Pilar Cancela Rodríguez, Secrétaire d'État à la coopération internationale, Espagne;

Marivel Sacendoncillo, ancien sous-secrétaire (ministre adjoint), ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, Philippines ;

; Fatma Şahin, mairesse de Gaziantep, Turquie;

Yousef Shawarbeh, maire de Amman , Jordanie;

, Jordanie; Catalina Velasco , ministre du Logement, Ville et Territoire, Colombie;

, ministre du Logement, Ville et Territoire, Colombie; Bernard Wagner , maire de Belize City, Belize .

