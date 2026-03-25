Développement du secteur des croisières - Attirer plus de touristes internationaux et générer davantage de retombées socioéconomiques pour le Québec

QUÉBEC, le 25 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, a profité de son passage à l'inauguration du nouvel accueil touristique du Terminal de croisières, au Port de Québec, pour annoncer l'élargissement et la bonification d'un programme, administré par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, visant à attirer davantage de croisières au Québec, en dehors de la haute saison de septembre et d'octobre notamment. L'objectif : attirer plus de touristes internationaux et développer un secteur à fort potentiel économique.

Rappelons que depuis 2023, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec administre un programme, dont le but est de favoriser la création de nouvelles liaisons aériennes internationales vers le Québec. Désormais, l'Alliance appuiera également dans le cadre de ce programme des activités de démarchage auprès de compagnies de croisières. De plus, elle mettra en place des incitatifs destinés à augmenter l'attractivité du Québec comme destination pour des croisiéristes en ciblant, entre autres, des moments en dehors de la période de pointe. Ce travail se fera en concertation avec Croisières du Saint-Laurent (CSL).

L'enveloppe actuelle a été bonifiée de 4,6 millions de dollars, ce qui porte à près de 10 millions de dollars les fonds disponibles. Le programme est également prolongé jusqu'au 31 mars 2028, aussi bien pour le volet aérien que celui des croisières.

Les croisières internationales ont généré des dépenses de près de 330 millions de dollars dans les régions du Québec en 2024, dont plus de 180 millions de dollars de la part des croisiéristes. Ces dépenses ont engendré des revenus fiscaux et parafiscaux de près de 50 millions de dollars.

Poursuite du développement des liaisons aériennes

L'Alliance poursuivra également son mandat de développement de liaisons aériennes. Depuis le début du programme, les projets de liaisons aériennes vers le Québec acceptés et réalisés ont généré les retombées suivantes :

185 896 places vendues vers le Québec;

121,1 millions de dollars en dépenses touristiques estimées;

18,2 millions de dollars à titre de rendement de l'investissement.

Un partenariat renouvelé

La ministre a également annoncé l'octroi d'un montant de 400 000 $ à CSL pour le renouvellement de son partenariat avec le ministère du Tourisme jusqu'en 2028 en tant que partenaire privilégié pour le secteur des croisières internationales. Cette entente permet de lui déléguer plusieurs fonctions, principalement en lien avec le développement de l'offre, l'accompagnement des entreprises ainsi que l'acquisition et la diffusion d'expertise sectorielle et de connaissances stratégiques.

Les actions de CSL contribuent concrètement aux objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par son appui aux ports d'escales internationales, par sa volonté de favoriser des pratiques plus responsables conformément à sa stratégie de développement durable et par son rôle dans l'accueil de clientèles internationales.

Citations :

« Tout le long du Saint-Laurent, de nombreuses activités touristiques permettent de vivre des expériences enrichissantes et authentiques, en harmonie avec nos milieux de vie. Le développement du secteur des croisières, qui est en pleine croissance à travers le monde, représente une occasion importante pour l'économie québécoise et pour nos régions. Notre gouvernement agit concrètement en déployant des initiatives pour attirer des croisières et établir de nouvelles liaisons aériennes, de manière à ce que nos communautés bénéficient de retombées socioéconomiques encore plus importantes. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'Alliance est fière de poursuivre ce mandat important avec le gouvernement du Québec et salue la confiance que lui manifeste la ministre Amélie Dionne en lui donnant de nouveaux moyens pour ouvrir le Québec touristique sur le monde. Investir dans de nouvelles liaisons maritimes et aériennes dynamise des milliers de PME, en ville et en région : c'est toute l'économie québécoise qui y gagne ! »

Geneviève Cantin, présidente-directrice générale de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Il s'agit d'une marque de confiance majeure, qui agira comme un véritable effet de levier pour Croisières du Saint-Laurent. Cette annonce nous donne les moyens de nos ambitions : renforcer les partenariats, faire croître le nombre d'embarquements-débarquement et d'escales et contribuer concrètement à l'allongement de la saison touristique des croisières. Elle permettra également de stimuler les volumes et de diversifier les clientèles, notamment durant des périodes clés qui sont actuellement moins achalandées, au bénéfice du développement économique régional. »

Marie-Andrée Blanchette, présidente de Croisières du Saint-Laurent

Faits saillants :

Le secteur des croisières est un des secteurs touristiques dont la croissance est la plus élevée : un nombre record de 34,6 millions de passagers et passagères en 2024, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente. Selon un rapport de la Cruise Lines International Associations publié en avril 2025, les dépenses des croisiéristes et des équipages des bateaux se sont chiffrées à 21,9 G$ en 2023 dans le monde.





Les croisières au Québec, c'est : 353 180 jours-croisiéristes cumulés en 2025; 2 300 emplois en 2024; 364 $ dépensés en moyenne par jour au Québec par les croisiéristes en 2024.





Le tourisme est le 4 e secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. En 2024, les dépenses touristiques générées par les touristes provenant d'autres pays représentaient 4,4 milliards de dollars en devises étrangères injectées dans notre économie.





secteur d'exportation du Québec en matière d'entrées de devises étrangères, après l'aéronautique, l'aluminium et les minerais de fer. En 2024, les dépenses touristiques générées par les touristes provenant d'autres pays représentaient 4,4 milliards de dollars en devises étrangères injectées dans notre économie. CSL est une association touristique regroupant neuf escales le long du fleuve Saint-Laurent, soit Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre, Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine. Sa mission est de contribuer à la croissance du marché des croisières au Québec et de la destination Canada-Nouvelle-Angleterre en offrant des services de commercialisation et de développement à ses membres. Elle est un partenaire stratégique du ministère du Tourisme depuis 2004.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Maxime Roy, Vice-président, Affaires publiques et communications, Alliance de l'industrie touristique du Québec, Tél. 581 989-6037, [email protected]; Valérie Patry, Conseillère en développement durable et communication, Croisières du Saint-Laurent, Tél. 438 882-0614, [email protected]