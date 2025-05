Développement du secteur de la transformation alimentaire - Le ministre Lamontagne ajoute 40,9 millions de dollars au Programme transformation alimentaire

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce l'ajout d'une somme de 40,9 millions de dollars à l'enveloppe budgétaire du Programme transformation alimentaire (PTA).

Ce nouvel investissement permettra de soutenir un plus grand nombre d'entreprises, particulièrement des PME, dans la réalisation de projets qui contribueront à accroître leur productivité et leur compétitivité. La somme injectée constitue également un appui aux entreprises dans le contexte actuel d'incertitude commerciale.

Par ailleurs, en vue d'accentuer l'effet du programme sur le secteur de la transformation alimentaire, certains critères d'admissibilité ont été revus :

Établissement d'une limite d'une seule demande d'aide financière par volet et par entreprise, y compris les entreprises apparentées;

Ajout d'une limite supérieure pour sélectionner uniquement les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 200 millions de dollars;

Ajustement de la somme maximale octroyée par entreprise, laquelle peut aller jusqu'à 525 000 $.

Toutes les entreprises admissibles pourront déposer une demande d'aide financière au programme à compter d'aujourd'hui, 7 mai 2025, et ce, jusqu'au 30 septembre 2025 ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire.

Rappelons que le PTA permet d'appuyer les entreprises du secteur de la transformation alimentaire qui réalisent des projets d'automatisation et de robotisation pour accroître la productivité de la main-d'œuvre, en réponse aux enjeux, notamment, de pénurie de main-d'œuvre. Le programme soutient également le développement de marchés et l'implantation ou la mise à jour d'un système de gestion de la qualité et de la salubrité des aliments. Il appuie par ailleurs les abattoirs et les fromageries dans la mise en place de solutions environnementales.

« Le Québec a besoin d'entreprises productives et prospères pour assurer la résilience du secteur bioalimentaire. Je suis heureux de ce nouvel investissement qui permettra de soutenir un grand nombre d'entreprises, en particulier les PME qui ont besoin d'un coup de main pour se moderniser. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Depuis son lancement en 2018, le Programme transformation alimentaire a octroyé près de 235 millions de dollars d'aide financière à 2 246 projets, lesquels ont généré des investissements globaux de plus de 2,3 milliards de dollars.

L'industrie de la transformation alimentaire est un important moteur économique pour le Québec. Avec ses livraisons manufacturières évaluées à près de 40 milliards de dollars et près de 73 000 emplois dans quelque 3 100 établissements répartis sur le territoire, elle représente 17 % de la valeur des livraisons et 16 % des emplois de toutes les activités manufacturières du Québec.

Elle est également l'un des premiers employeurs manufacturiers dans les régions du Québec.

