Développement de la filière batterie - Le gouvernement du Québec investit 250 M$ dans Nemaska Lithium

BÉCANCOUR, QC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Lors d'une visite de Nemaska Lithium, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, accompagnée du député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre (volet zones d'innovation), M. Donald Martel, a annoncé un investissement majeur de 250 millions de dollars, par l'entremise d'Investissement Québec à titre de mandataire, pour la construction et la mise en service du projet intégré d'hydroxyde de lithium de l'entreprise, qui inclut la mine Whabouchi, située dans le Nord-du-Québec, et une usine de transformation à Bécancour.

Cette usine apportera une valeur ajoutée au lithium extrait du sol québécois, en plus de contribuer à développer une expertise dans un secteur en pleine émergence. Ce projet générera plus de 1 500 emplois durant la phase de construction des infrastructures et plus de 450 emplois permanents pendant leur exploitation, dont 175 à l'usine de Bécancour. Au total, le projet de Nemaska Lithium représente des investissements de plus de 2 milliards de dollars.

L'investissement de 250 millions de dollars s'inscrit dans la volonté du gouvernement de développer la filière batterie québécoise et de soutenir la croissance durable de notre économie. Les retombées à venir permettront au gouvernement d'investir dans les services à la population, particulièrement en santé et en éducation.

Rappelons que depuis deux ans, six entreprises ont choisi Bécancour afin de poursuivre le développement de la filière batterie.

Citations :

« Ce sont 250 millions de dollars qu'on investit pour réaliser des projets de développement économique régional et de transformation des minéraux critiques et stratégiques chez nous, au Québec. Avec la filière batterie, on vient consolider la place de notre nation comme leader dans la transition énergétique, en plus de créer des emplois payants pour les Québécois. On poursuit le travail pour développer une filière batterie forte qui enrichira et décarbonera le Québec! »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Nos interventions des dernières années prouvent que nous avons réussi à créer un véritable succès économique ici. Des projets comme celui de Nemaska Lithium le démontrent clairement. Les retombées positives de nos investissements se répercuteront pendant longtemps, et ce, même auprès d'entreprises déjà installées dans le parc industriel, qui profiteront elles aussi de l'effervescence actuelle. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet zones d'innovation)

« Investissement Québec est fier de renouveler son appui au projet de Nemaska Lithium, qui constitue un élément phare du développement du secteur des matériaux de batterie pour les véhicules électriques, et à la mise en place d'une chaîne de valeur complète du lithium au Québec. Ce faisant, l'entreprise maintient sa position dans un secteur hautement stratégique et contribue à faire du Québec un leader dans l'électrification des transports. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur l'engagement et le soutien continus du gouvernement du Québec, alors que la construction progresse à un rythme soutenu et que nous intensifions nos préparatifs pour le début des opérations prévu en 2026. Au cours de l'année à venir, nous travaillerons d'ailleurs activement à recruter les meilleurs talents pour compléter l'équipe de notre projet intégré de la mine à l'usine. Nous sommes déterminés à faire du projet de Nemaska Lithium un succès et fiers de jouer un rôle clé dans le développement de cette filière batterie, qui contribuera de manière significative à un avenir énergétique durable pour le Québec. »

Paul Chabot, directeur exécutif de Nemaska Lithium

« L'avancement du projet de Nemaska Lithium me réjouit, et cette nouvelle annonce témoigne de la place de choix que cette entreprise détient à Bécancour ainsi que dans la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie. »

Donald Olivier, président-directeur général de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Faits saillants :

Nemaska Lithium est une entreprise privée détenue en parts égales par le gouvernement du Québec, à travers son mandataire, Investissement Québec, et par Arcadium Lithium.

Le soutien gouvernemental de 250 millions de dollars est puisé à même le fonds Capital ressources naturelles et énergie, géré par Investissement Québec.

La Vallée de la transition énergétique , déployée entre Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan , permet d'accélérer le développement de la filière batterie et l'électrification des transports, de décarboner le secteur industrialo-portuaire et d'optimiser la production et l'utilisation de l'hydrogène vert dans la chaîne industrielle.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected], Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]