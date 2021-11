MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW/ - À l'issue de la deuxième édition du Défi LCDF, Le code des filles est fier de dévoiler l'identité des sept écoles primaires et secondaires des secteurs de Montréal, Laval et Longueuil qui se partageront le grand prix. Du 4 au 29 octobre dernier, les écoles de ces trois villes avaient la chance de participer pour la toute première fois à une compétition visant le développement de compétences numériques chez les jeunes. Les écoles gagnantes ont été déterminées par un tirage au sort.

Les écoles primaires Saint-Grégoire-le-Grand (Villeray), Azrieli Talmud Torah (Côte-des-neiges), Bedford (Côte-des-neiges) ainsi que la Villa Sainte-Marcelline (Westmount) ont remporté un prêt de matériel informatique qui comprend un Ozobot, un Makey Makey, des Chromebooks, et bien plus, pour la durée de décembre 2021 à juin 2022!!

Les écoles secondaires Calixa-Lavallée (Montréal-Nord), Henri-Bourassa (Montréal-Nord) et le Collège Citoyen (Laval) se mériteront une bourse en argent et un prêt de matériel informatique de décembre 2021 à juin 2022 qui comprend des imprimantes 3D ou des Arduinos, pour la durée de décembre 2021 à juin 2022!!

« On est vraiment fières et contentes de voir que cette deuxième édition du Défi LCDF a été aussi populaire et appréciée que la première. Encore une fois cette année, notre événement a permis à des centaines de jeunes des régions de Montréal et de Québec de s'amuser en s'initiant à la programmation et en découvrant le numérique! », expliquent Annabelle et Mégane présidente et vice-présidente du Comité exécutif, Le code des filles, l'organisme sans but lucratif derrière l'organisation du Défi LCDF.

Un engouement pour la formation en numérique

Pour une seconde année consécutive, on peut dire que le Défi LCDF a atteint son objectif d'encourager l'exposition des élèves du primaire et du secondaire à l'univers du numérique et de propager la passion des technologies. À l'échelle de la province, ce sont plus de 20 700 heures de code qui ont été réalisées dans près d'une trentaine d'écoles. L'objectif du mois a donc été dépassé.

Cette seconde édition du Défi a été un succès étant donné la participation de toutes ces écoles, mais également grâce à l'implication et à la participation de nombreux partenaires stratégiques dont des OBNL numériques, des regroupements d'affaires et des entreprises œuvrant dans les domaines de la technologie.

« La Sun Life est très fière d'avoir accompagné Le code des filles dans ce grand Défi! Je salue les enseignants.tes et dirigeants.tes des écoles de Montréal, Laval et Longueuil qui se sont investis.es pour faire découvrir aux jeunes le monde fascinant du numérique. La technologie étant à la base de toutes les innovations, nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème qui s'active à recruter les acteurs qui façonneront notre avenir », a ajouté Melisa Muraca, vice-présidente, stratégie liée aux technologies et à la transformation, à la Sun Life.

« Le code des filles, c'est un organisme exceptionnel qui fait une réelle différence pour préparer les jeunes à la transformation technologique qui s'opère sur le terrain et avec laquelle toutes les entreprises doivent composer. Un événement comme le Défi LCDF leur permet non seulement d'apprendre mais aussi d'expérimenter de nouvelles choses. Qui sait, peut-être ont-ils eu la chance de découvrir une nouvelle passion ou encore, leur métier de demain! Bravo à toutes et à tous qui ont pris part à ce super événement », mentionne Mme. Nathalie Bouchard, directrice générale d'Ubisoft Québec.

À propos de Le code des filles

Le code des filles (LCDF) est un organisme créé par des filles pour les jeunes! Sa mission vise à créer une expérience positive qui engage et interpelle les filles, et tous les jeunes, à prendre part à la transformation technologique en cours en les initiant à la programmation et au numérique. Sa vision est de les mobiliser pour les amener à voir positivement le virage numérique et à s'y investir afin d'envisager d'y faire carrière. Pour savoir plus, visitez notre site web.

À propos du Défi LCDF

Le Défi LCDF s'est déroulé du 4 au 29 octobre 2021 dans les écoles de Montréal, de Laval, de Longueuil ainsi que de la grande région de Québec. Il vise à mobiliser nos écoles afin de réaliser 20 000 heures de code en classe par des activités qui permettent de développer des compétences numériques, mais aussi d'ouvrir les horizons à nos jeunes sur les opportunités de carrières dans ce domaine. Pour savoir plus, visitez notre site web.

À propos de l'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année près de 12 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada. Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

