CORNWALL, ON, le 31 oct. 2022 /CNW/ - La police a saisi un total de 220 000 cigarettes de contrebande et une camionnette Dodge Ram de 2008 à la suite d'une enquête menée par le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC). Le GTRC est composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario.

Le GTRC a commencé son enquête le 27 septembre 2022 après que la camionnette ait été aperçue en train de se rendre au point d'entrée de Cornwall. Le véhicule a ensuite été intercepté sur la route de comté 42 dans le canton de South Stormont, et une grande quantité de tabac de contrebande, dont la valeur est estimée à 24 200 $, a été trouvée.

Souvent, les profits tirés de la vente illégale de tabac servent à financer le crime organisé. C'est pourquoi la police travaille sans relâche pour faire respecter les lois relatives à ce type de crimes. Dans le cas présent, deux jeunes personnes ont mis leur avenir en péril pour réaliser un profit dérisoire.

Les deux personnes qui se trouvaient dans le véhicule ont été arrêtées à la suite de cette enquête : Presley Tarbell, 19 ans, et Nayla Jacobs, 19 ans. Elles ont toutes deux été libérées sur engagement et devraient comparaître devant le tribunal de Cornwall le 1er novembre 2022.

Le 3 octobre 2022, on a accusé Presley Tarbell et Nayla Jacobs de l'infraction suivante :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise

Les deux personnes font également face à différents chefs d'accusation en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac de l'Ontario.

Faits en bref

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, l'aide du public est essentielle pour permettre à la police d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez des renseignements concernant l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec :

Votre service de police local

Le Détachement de Cornwall de la GRC au 613 937-2800

de la GRC au 613 937-2800 La GRC en Ontario au 1 800 387-0020

au 1 800 387-0020 La ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060

Échec au crime au 1 800 222-8477 (de manière anonyme et en tout temps)

Les services de police fédérale font partie des principales activités de la GRC, qui sont menées dans chaque province et territoire du Canada. Les services de police fédérale de la GRC ont le mandat d'enquêter sur les drogues et le crime organisé, les crimes économiques et les activités criminelles terroristes, d'appliquer les lois fédérales, de protéger la frontière du Canada, de veiller au renforcement des capacités internationales et d'agir à titre d'agent de liaison et de maintien de la paix. Ils doivent également assurer la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.

Courriel : [email protected]