Justin Karn et Christina Mowatt concourront à Santiago, au Chili, du 17 au 26 novembre

OTTAWA, ON, le 12 oct. 2023 /CNW/ - Les parajudokas Justin Karn et Christina Mowatt ont été nommés en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Judo Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- PARAJUDO

Les parajudokas Justin Karn et Christina Mowatt ont été nommés en vue de représenter le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Justin Karn -- Montréal, QC -- J2 60 kg Christina Mowatt -- Burnaby , C.-B. -- J1 57 kg

Karn en sera à sa quatrième participation aux Jeux parapanaméricains après avoir concouru aux éditions 2011, 2015 et 2019. Il a décroché une médaille de bronze à ses débuts aux Jeux de Guadalajara 2011. Il figure actuellement au 14e rang du classement mondial dans sa catégorie et au troisième rang du classement des Amériques.

« Je suis impatient de concourir aux Jeux. Je m'attends à une compétition féroce », affirme Karn, qui est également un Paralympien. Il a, en effet, participé aux Jeux paralympiques de London 2012, qu'il a conclus à la septième place.

Mowatt, pour sa part, concourra à ses premiers Jeux multisports d'envergure. Classée numéro 17 au monde dans sa catégorie et numéro 5 dans les Amériques, elle a terminé les championnats du monde de 2022 au cinquième rang.

« Je suis extrêmement privilégiée et honorée de représenter notre pays à Santiago », indique Mowatt. « Je me suis préparée mentalement et physiquement pour cet événement, et je suis vraiment heureuse à l'idée d'y participer. Je suis prête à tout donner tout en acquérant cette précieuse expérience offerte par des Jeux multisports. »

Karn et Mowatt ont récemment participé aux championnats du monde de 2023 tenus durant les Jeux mondiaux de l'IBSA à Birmingham, en Grande-Bretagne, où ils se sont tous les deux inclinés à leur match d'ouverture. Karn a rebondi au repêchage pour terminer neuvième.

La compétition de parajudo, un sport pour athlètes ayant des déficiences visuelles, se tiendra les 19 et 20 novembre à Santiago. L'événement permettra aux athlètes de récolter des points de classement en vue de la qualification pour les Jeux paralympiques de Paris.

« Félicitations à Christina et à Justin pour leur nomination en vue des Jeux parapanaméricains ! », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne des Jeux de Santiago 2023. « Ce sont deux compétiteurs de classe mondiale, et ces Jeux leur offriront une occasion incroyable de se mesurer à d'autres athlètes exceptionnels. Je me réjouis déjà à l'idée de les encourager à Santiago. »

« Je suis ravi d'accueillir Christina et Justin dans l'équipe canadienne », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Cette compétition est un tremplin important pour Christina, qui vivra un moment marquant dans sa carrière en participant à ses premiers Jeux parapanaméricains. L'expérience de Justin sera un ajout précieux à l'équipe alors qu'il poursuivra sa fructueuse carrière parapanaméricaine. Je leur souhaite à tous les deux la meilleure des chances à Santiago. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

