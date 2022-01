Anciens Combattants Canada fournit du soutien dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de George Chahal, député de Calgary-Skyview, a annoncé que deux organismes de Calgary recevront du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

L'organisme Veterans Association Food Bank recevra 210 000 $ pour élaborer de nouveaux programmes visant à soutenir les vétérans LGBTQ2+ ainsi que les survivants de traumatismes sexuels militaires. Ils mettront également en œuvre de nouvelles activités dirigées par des pairs à Edmonton et à Calgary.

L'organisme Homes for Heroes Foundation recevra 250 000 $ pour soutenir le Calgary Veterans Village : un village urbain unique, abordable et innovateur pour héberger les vétérans pendant leur transition vers la vie après le service. Cette communauté offre des programmes à services complets pour fournir les ressources, la formation et les conseils nécessaires pour les aider à réussir à vivre de façon autonome à long terme.

Tous les bénéficiaires utiliseront ce financement pour des initiatives qui visent à améliorer le bien-être des vétérans et de leur famille. Cette année, les organismes choisis tentent de régler les enjeux qui touchent les vétérans et leur famille pendant la relance après la pandémie de COVID‑19, notamment l'itinérance, le recyclage professionnel, le chômage, les problèmes de santé et l'appui des groupes visés par l'équité, comme les femmes vétérans et les vétérans LBGTQ2. Ce soutien est rendu possible grâce aux investissements supplémentaires pour le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille annoncé dans le budget de 2021.

Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a fourni un soutien financier à des organismes privés, publics et universitaires qui s'efforcent d'améliorer la vie des vétérans et des membres de leur famille au moyen d'initiatives, de recherches et de projets innovants.

« Nous avons créé le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille pour soutenir les organismes qui accomplissent un travail remarquable aux quatre coins du pays, et ces deux organismes de Calgary en sont de parfaits exemples. J'ai constaté la réelle différence qu'ils font, et je sais que ce financement contribuera à changer la vie d'un grand nombre de vétérans de l'Alberta. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer le soutien offert aux vétérans. Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille est un excellent exemple de cet engagement. Le financement du fédéral annoncé aujourd'hui soutiendra deux organismes remarquables qui accomplissent tant de choses pour améliorer la vie des vétérans et de leur famille à Calgary. »

George Chahal, député de Calgary-Skyview

« Le financement versé par l'intermédiaire du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille nous permet de continuer à servir la communauté des vétérans avec des programmes de lutte contre la faim, l'itinérance, le suicide et l'isolement, en plus des programmes d'éducation et de soutien entre pairs. Nous nous efforçons d'avoir un impact positif au sein de notre communauté de vétérans et avec ce soutien et ce financement, nous continuerons à enrichir la vie de nos vétérans et de leur famille. »

Marie Blackburn, directrice exécutive, Veterans Association Food Bank

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à Anciens Combattants Canada pour son soutien continu au fonctionnement de nos villages pour les vétérans. Grâce à des particuliers et à des organisations comme Anciens Combattants Canada, 15 vétérans de Calgary ont pu sortir de la rue, rester au chaud et en sécurité, répondre à leurs besoins personnels et disposer d'un endroit sûr pour garder leurs effets personnels - tout ce qu'il faut pour amorcer un retour dans la société. Le financement nous permettra de maintenir un niveau élevé de conseils, de formation et de soutien globaux pour nos vétérans tout en offrant un hébergement à des tarifs très abordables. »

Cameron H. Diggon, capitaine (à la retraite), vice-président et directeur du développement de fonds, Homes for Heroes Foundation

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a été annoncé dans le budget de 2017, et accorde chaque année des fonds totalisant 3 millions de dollars.

accorde chaque année des fonds totalisant 3 millions de dollars. Depuis 2018, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille a permis de verser plus de 25 millions de dollars à 66 organismes du pays pour les aider à améliorer la vie des vétérans et de leur famille.

Grâce au nouveau financement prévu dans le budget de 2021, le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille fournira chaque année un montant de 8 millions de dollars jusqu'à l'année financière 2023-2024. Ces projets en cours appuient les vétérans pendant la relance après la pandémie de COVID 19, notamment des projets qui abordent les enjeux en matière d'itinérance, de recyclage professionnel, de chômage et de santé ainsi que des projets qui appuient les femmes vétérans et les vétérans LGBTQ2.

