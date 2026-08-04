Deux minutes pour les arbres du Canada : ça pousse à agir!

OTTAWA, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- En août, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) invite la population canadienne à participer au Mois de l'inspection des arbres. Cette campagne annuelle vise à rappeler aux Canadiennes et aux Canadiens le rôle essentiel qu'ils jouent dans la protection des plantes et des arbres de leur région, ainsi que l'importance que revêtent des arbres sains pour notre environnement, notre bien-être et notre économie.

En ce Mois de l'inspection des arbres, observez de plus près les arbres et les plantes qui vous entourent. Que vous soyez dans votre cour, dans un parc de votre quartier, à un chalet ou dans un espace vert sur votre lieu de travail, une inspection rapide peut aider à protéger les arbres et les forêts du Canada.

Une intervention précoce est l'un des moyens les plus efficaces de limiter les effets des ravageurs envahissants. Ces espèces nuisibles se propagent souvent par les activités humaines courantes : elles sont transportées par les véhicules, les animaux de compagnie, le bois de chauffage et l'équipement de plein air, ce qui leur permet de se déplacer d'une région à l'autre sans être détectées. Une fois établies, cependant, elles peuvent être difficiles et coûteuses à éliminer. Les gouvernements et les municipalités partout au pays dépensent chaque année des millions de dollars pour lutter contre les infestations de ravageurs. Des ravageurs tels que l'agrile du frêne, un coléoptère envahissant qui s'attaque aux frênes, causant leur mort, le longicorne asiatique, un ravageur xylophage qui s'attaque aux érables et à d'autres feuillus, et le puceron lanigère de la pruche, un insecte qui s'attaque aux pruches et entraîne leur mort, ont déjà causé des dommages importants aux forêts et aux arbres urbains au pays.

Voici ce que vous pouvez faire :

Des plantes en bonne santé contribuent à la pureté de l'air, de l'eau et des sols. Elles favorisent la préservation des habitats fauniques et fournissent des ressources essentielles aux industries agricole et forestière, dont dépendent les collectivités partout au pays. En 2024, près de 200 000 personnes travaillaient dans le secteur forestier et 2,3 millions dans le secteur agricole et agroalimentaire, ce qui représente un emploi sur neuf au Canada. Les ravageurs envahissants constituent donc une menace sérieuse pour l'environnement, l'économie et les collectivités locales du Canada.

Prendre deux minutes pour inspecter un arbre aujourd'hui, c'est contribuer à protéger le Canada de demain.

Citation

« Des arbres et des végétaux sains favorisent la biodiversité, renforcent les collectivités et contribuent à l'économie du Canada. Le Mois de l'inspection des arbres nous rappelle que des gestes simples, comme inspecter les arbres et signaler la présence soupçonnée de ravageurs, peuvent jouer un rôle dans la protection de ces précieuses ressources à long terme. À l'Agence canadienne d'inspection des aliments, nous invitons les Canadiennes et les Canadiens à prendre deux minutes de leur temps pour nous aider à prévenir la propagation des ravageurs envahissants au Canada. »

- Dr Harpreet S. Kochhar, président, ACIA

Faits en bref

Les secteurs canadiens de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des engrais et de la foresterie sont essentiels à l'économie : ils fournissent des millions d'emplois et contribuent à hauteur de plus de 200 milliards de dollars au PIB. Cependant, les espèces envahissantes représentent une menace sérieuse pour ces industries, car elles endommagent les plantes et les arbres, mettant ainsi en péril la stabilité économique et des exportations clés, comme les céréales, les produits horticoles et les produits forestiers.

Les gouvernements canadiens dépensent chaque année des centaines de millions de dollars pour lutter contre les infestations de ravageurs. Au total, les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux dépensent entre 79 et 102 millions de dollars par an, tandis que les municipalités consacrent à ces activités environ 247,9 millions de dollars.

Voici quelques-uns des ravageurs que nous surveillons : L'agrile du frêne est un insecte destructeur qui tue les frênes en creusant des galeries sous l'écorce et en perturbant le flux des nutriments de l'arbre. Le longicorne asiatique est un insecte envahissant qui s'attaque aux érables et à d'autres feuillus, causant leur mort. Le puceron lanigère de la pruche est un minuscule insecte envahissant qui se nourrit de la sève à la base des aiguilles de la pruche, provoquant la chute des aiguilles et le dépérissement de l'arbre. La pyrale du buis est un ravageur redoutable qui cause de graves dommages aux buis, une plante essentielle au commerce de produits de pépinière entre le Canada et les États-Unis. La spongieuse est une espèce envahissante dont les larves peuvent défolier diverses essences d'arbres et d'arbustes à feuilles caduques, entraînant des effets sur les écosystèmes forestiers et les paysages urbains. Le fulgore tacheté, bien qu'il n'ait pas encore été détecté au Canada, se nourrit d'un large éventail d'arbres et de plantes indigènes, ce qui pourrait constituer une menace pour les industries du raisin et du vin.



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L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]