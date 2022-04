CORNWALL, ON, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Un total de 29 400 cigares, 52,04 kg de tabac à mâcher, 4,95 kg de cannabis séché et un véhicule Chevrolet Avalanche de 2004 ont été saisis à la suite d'une enquête menée par le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC). Il s'agit d'un groupe de travail mixte, composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario.

Le GTRC a commencé son enquête le 29 mars 2022, après qu'un véhicule Chevrolet Avalanche a été aperçu au point d'entrée de Cornwall, puis a fait marche arrière jusqu'à une résidence régionale, où la contrebande a été déchargée de ce même véhicule. La police s'est rendue à la résidence, a fouillé le véhicule et a trouvé le tabac de contrebande.

Deux hommes de Hogansburg, dans l'État de New York, ont été arrêtés à la suite de cette enquête. Kraig McGowan, 22 ans, et Chandler Gray, 24 ans, ont été libérés sur engagement et devraient comparaître devant le tribunal de Cornwall le 17 mai 2022.

Le 13 avril 2022, M. McGowan et M. Gray ont été accusés de l'infraction suivante :

Possession de tabac non estampillé en infraction à l'article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise

Les organismes d'application de la loi travaillent sans relâche pour améliorer la sécurité de nos collectivités. Cependant, votre vigilance et les renseignements que vous nous communiquez au sujet de toute activité suspecte nous permettront d'obtenir de meilleurs résultats. Si vous détenez de l'information concernant l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec votre service de police local, le détachement de Cornwall de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au 613 937-2800, la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

Les services de police fédérale font partie des principales activités de la GRC dans chaque province et territoire du Canada. Les services de police fédérale de la GRC ont le mandat d'enquêter sur les drogues et le crime organisé, les crimes économiques et les activités criminelles terroristes, d'appliquer les lois fédérales, de protéger la frontière du Canada, de veiller au renforcement des capacités internationales et d'agir à titre d'agent de liaison et de maintien de la paix. Ils doivent également assurer la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.

